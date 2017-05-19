Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Страх большого соседа, «Россия может прийти завтра», – репортаж с таким заголовком опубликован в датском издании Berlingske.

В материале речь идет о том, как Литва готовит ополчение на случай войны с Россией. «В этом весь смысл, – говорит Томас, широкоплечий солдат ополчения с автоматической винтовкой на плече. – Русские могут прийти завтра. Они могут прийти через месяц. Они могут прийти через год. И поэтому мы должны быть готовы».

Русские могут прийти завтра. И мы должны быть готовы

Аннексия Россией украинского Крымского полуострова три года назад может казаться каким-то далеким событием, если ты находишься в Западной Европе. Но в Литве и еще двух прибалтийских странах волна шока после молниеносной операции русских так и не прошла. Для многих конфликт в Восточной Украине, унесший более 10 тысяч жизней, – живое напоминание о том, что надо быть готовым к худшему.

«Украинцы тоже не думали, что они придут. А они пришли», – говорит Кристиянис Визбарас, заместитель командира группы ополченцев.

Для правительства Литвы события в Украине стали тревожным звонком. Здесь полностью отменили всеобщую воинскую повинность еще в 2008 году. Тогда же резко сократили расходы на оборону. Но после 2014 года все изменилось. Через год после аннексии Россией Крымского полуострова воинская повинность в Литве была восстановлена, в оборонный бюджет вновь стали поступать деньги. Ожидается, что в следующем году на оборону потатят более 2% ВВП страны».

«Крым может вскоре стать российским Монако», – под таким заголовком американское издание Free West Media опубликовало ​интервью с сопредседателем российской организации «Деловая Россия» Андреем Назаровым​.

У Крыма есть все шансы превратиться в глобальную зону экономического сотрудничества, своего рода российский Монако

«На мой взгляд, Крым является одной из лучших территорий для европейского бизнеса. Там еще есть потенциал роста для традиционных европейских рынков, таких как туризм, сельское хозяйство, виноделие и многих других. Полуостров предлагает те же базовые условия, что и в Европе, но здесь на несколько порядков ниже конкуренция. Одним из примеров является яхтинг. Или сельское хозяйство, популярный и прибыльный сектор, но в Европе не так много земли осталась для него, как в Крыму. Крым также предлагает огромные возможности для промышленности, ведь он занимает стратегическое положение в центре Европы на пересечении нескольких важных транспортных путей.

В течение следующих нескольких лет, благодаря государственным программам и поддержке, которую мы получаем от инвесторов, уже работающих на развитие региона, мы ожидаем увидеть двукратный рост экономики и резкое улучшение инфраструктуры и окружающей среды в целом. Я говорю снова и снова, что спустя несколько лет экономического роста у Крыма есть все шансы превратиться в глобальную зону экономического сотрудничества, своего рода российский Монако».

«Полуостров, которого нет: Крым», – масштабный репортаж с таким заголовком напечатал итальянский журнал Аnsa.

«Украина фактически закрыла границу, и сегодня в Крым все поступает из России, или по воздуху, с высокими издержками, или на корабле через порт Керчь, где ведется процесс строительства гигантского – и дорогого – моста, который окончательно свяжет полуостров с материком (соседней Россией – КР) автомобильным и железнодорожным сообщением.

Москва, по ее словам, запустила масштабный инвестиционный план по оживлению крымской экономики после 20 лет хронического недофинансирования, от которого она страдала в годы независимости Украины (к которым необходимо добавить годы брежневского застоя). Давайте посмотрим на некоторые цифры. Последний доступный инвестиционный план украинского правительства предусматривал выделение около 120 миллионов долларов в год до 2020 года. Затем случилась аннексия. Только в 2014 году из Москвы утекли 124 миллиардов рублей «федеральных грантов» и денежных средств, переведенных в Крым по российским административным каналам, например, государственным служащим в федеральных структурах. Государственная программа развития для Крыма на 2015-2020 гг. предполагала монструозную цифру: 736 миллиардов рублей. Для 2016 года это около 148 миллиардов рублей, которые, в соответствии со средним валютным курсом ЕЦБ, составляют почти 2,1 миллиарда евро».

«Крымские татары: жить и выживать при Путине», – рассказывает французская газета Libération.

«Несмотря на официальный запрет, татары в Крыму встретились 18 мая в ознаменование 73-й годовщины депортации при Сталине. Через три года после аннексии Крыма Россией крымские татары продолжают собираться вместе, чтобы отметить свою драматическую историю.

Крымские татары продолжают сражаться – как и в то время, когда все считали, что СССР никогда не падет

За насильственным присоединением Крымского полуострова в марте 2014 года, после вмешательства российских спецслужб и управляемого из Кремля референдума, последовали аресты и преследования проукраинских и татарских активистов, которые выступали против новой власти. После аннексии полуострова Россия заявила, что Меджлис, татарское представительное собрание, является незаконным, и организовала преследование его членов. Теперь новые власти оккупированного Крыма вербуют лояльных Путину татар и организуют с ними жизнь общины.

Загнанные в подполье крымскотатарские активисты покидают полуостров или попадают на скамью подсудимых за терроризм, сепаратизм или просто политическую оппозицию. Многие из них почувствовали возвращение железной рукой советской власти. Вновь изгнанные со своей родной земли, крымские татары переселяются на материковую часть Украины с надеждой однажды вернуться домой. Те, кто остается в Крыму, продолжают сражаться, как и в то время, когда все считали, что СССР никогда не падет».