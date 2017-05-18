Специально для Крым.Реалии

Есть какая-та печальная символика в том, что накануне очередной годовщины депортации в обществе и социальных сетях вновь разгорелась полемика относительно статуса крымскотатарской автономии. И даже сейчас, когда Крым не контролируется Украиной – и неизвестно, когда вернется под ее контроль, – находятся люди, уверяющие, что крымские татары «должны знать свое место», что Украина – унитарное государство, в котором не может быть автономий, и что максимум, который страна может предоставить крымским татарам, – поддержка их языка и культуры.

Я даже не буду говорить, что это глупо с политической точки зрения. Даже если ты шовинист, искренне уверенный в правильности средневекового лозунга «Украина – для украинцев» (разумеется, для этнических украинцев), ты можешь не выдавать себя хотя бы до момента освобождения территории от контроля врага и демонстрировать крайнее сочувствие к чужим национальным нуждам. Владимир Ильич Ленин, между прочим, именно так и делал. Пока боролся с царизмом, писал целые книжки о праве наций на самоопределение, а как пришел к власти – начхал на все эти самые нации, превратил их самоопределение в фикцию. Но наши шовинисты, конечно, умнее и Ленина, и Сталина. Они честно говорят: ничего вам не дадим, а вы поддерживайте нас просто так, потому что мы умные и красивые. Даже и не умные и красивые, а потому что украинцы.

Но я вовсе не хочу призывать сограждан к цинизму. Я хочу призвать их к нравственности. К исторической нравственности. Крымские татары создали в Крыму государство еще тогда, когда многие европейские нации не могли мечтать не то что о собственной государственности, но о собственном национальном возрождении. Это государство было не просто оккупировано Российской империей. Народ, который в нем проживал, буквально выдавили из Крыма – благо, культурная, языковая и религиозная близость с Османской империей этому содействовала. Сталин лишь завершил то, что начали другие злодеи – российские императоры.

Украинский народ в долгу у крымских татар

Украинцы должны понимать, что им просто исторически повезло удержаться на своей земле – хотя и их пытались изгнать и уморить, Голодомор – одна из таких попыток. А вот крымским татарам закрепиться в оккупированном Крыму, остаться там национальным большинством не удалось. Но это не значит, что Крым перестал быть их Родиной. Это не значит, что они должны отказаться от своей мечты о государственности. Просто эта государственность должна созидаться ими при поддержке Украинского государства и украинского народа. Украинский народ в долгу у крымских татар.

Сама крымская автономия – и когда она создавалась, и когда восстанавливалась – задумывалась именно как автономия коренных народов Крыма. Территориальная автономия – это фальсификация, «обманка», об опасности которой я предупреждал еще в 1991 году. Если бы автономия Крыма имела бы отчетливый крымскотатарский акцент, если бы на полуострове был, допустим, двухпалатный парламент с представительством национальностей, никакой оккупации Крыма просто не произошло бы. Да и сам полуостров был бы другим и иначе воспринимался бы и самими крымскими татарами, и славянским населением.

Я поражаюсь, что многие не просто не хотят понять этого очевидного факта, но и пытаются призывать нас повторить ошибки, которые уже были сделаны.

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