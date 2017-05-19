«Крымские татары будут помнить и скорбить»

Четвертый год подряд крымские татары отмечают траурную дату 18 мая в оккупированном Крыму.

Лишь в 2014 году подконтрольные Кремлю власти Крыма позволили провести траурные митинги в крымских городах. Тогда еще активисты могли говорить с трибуны, правда, уже под гул кружащих над городами военных вертолетов.

Но уже в 2015 году ставленник Кремля – так называемый глава Крыма Сергей Аксенов запретил заявленный Меджлисом крымскотатарского народа митинг на 18 мая, организовав удобную властям программу на этот день. Весь центр Симферополя оцепили силовики, а в регионах такую провели работу, что народ вынужден был смириться с новыми реалиями. А не смирившихся – как, например, колонну автомобилей с крымскотатарскими флагами, выезжавшую в сторону Бахчисарая, – остановили ОМОНовцы. Около 60 человек задержали и увезли в целях устрашения.

В 2016 году эта практика повторилась. «В прошлом году нам удалось деполитизировать мероприятия 18 мая… Договорились, что ту инициативу, которая была подана в прошлом году, продолжить в этом году и спокойно провести этот день, вспоминая всех наших родных и близких, которые не дожили до возвращения в Крым», – заявил тогда заместитель председателя российского Госсовета Крыма Ремзи Ильясов. О том, что эта «деполитизация» является прямым нарушением права на мирные собрания, Ильясов, естественно, умолчал.

Высокий уровень самоорганизации крымских татар передается из поколения в поколение

В 2017 году российские власти Крыма подготовились еще больше. Многим крымскотатарским активистам заранее пришли уведомления от МВД и прокуратуры с предупреждением о недопустимости какой-либо активности в траурный день. Но подавить активность народа не удалось. Несмотря на запреты и предостережения от подконтрольных Кремлю крымских властей, крымские татары проводят мероприятия в траурный день. Об этом мне рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«18 мая проехал от Белогорска до Ялты. Увидел, что активность народа есть. Самоорганизация крымских татар остается на высоте. Пообщался с представителями наших автоколонн. В каждой машине – по национальному флагу. Молодые ребята сами организовали автопробег и проехались с флагами до Симферополя, по Симферополю и вернулись домой. Высокий уровень самоорганизации крымских татар передается из поколения в поколение», – рассказал мне правозащитник.

По его информации, на дорогах были выставлены частые посты автоинспекции.

«Давно не видел такого количества полицейских машин автоинспекции по всей трассе», – отметил правозащитник.

Сломить свободный дух крымскотатарского народа не удастся – сколько бы ни длилась оккупация

Уверена, что сломить свободный дух крымскотатарского народа не удастся, сколько бы ни длилась оккупация полуострова Россией. И в 2018-м, и в 2019-м, и во все последующие годы крымские татары будут проявлять активность в траурный день 18 мая. Будут помнить и скорбить. Будут они помнить и тех, кто стал виновником преступной депортации, и будут помнить тех, кто пытается подавить их свободолюбивый дух в эти последние годы. Обидчики сгинут, а правда восторжествует – это доказала история уже не раз!

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. В общей сложности тогда депортировали более 200 тысяч человек.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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