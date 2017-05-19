Киев – Более тысячи человек митинговали и молились под стенами Верховной Рады против «особого статуса» для Украинской православной церкви (Московского патриархата). Таким образом они протестовали против принятия законопроектов 4128 и 4511 о религиозных организациях, считая их нарушением свободы вероисповедания. Авторы упомянутых законодательных инициатив объясняют их потребностями национальной безопасности.



Плакаты с призывами «не играть с огнем» и «убрать руки от церкви» принесли на «молитвенные стояния» под Верховной Радой сторонники Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Мы представляем российское православие. И мы будем его отстаивать

Одна из участниц акции Наталья Данкевич рассказала: «Я пришла защитить свою веру, совесть свою, церковь свою украинскую православную. Потому что ее хотят закрыть, закон такой принять».

К акции присоединились сторонники Российской православной церкви. Одна из них, Галина, отметила: «Мы представляем тысячи и тысячи россиян, российское православие. И мы будем его отстаивать».







Протест возник в ответ на возможное голосование по двум законопроектам, которые в прошлом году внесли в Верховную Раду. Первый упрощает процедуру изменения подчиненности религиозных общин, а второй создает «особый статус» для религиозных организаций, управляемых из государства-агрессора. Таким, в частности, украинский парламент признал Россию.



Представители Украинской православной церкви (Московского патриархата) называют эти возможные нововведения репрессиями против православной церкви и возвращением в советские времена. По словам представителя УПЦ (МП) епископа Климента, депутаты должны понести за это ответственность.

Это антицерковные тоталитарные законы

«Одной рукой эти депутаты сбрасывают памятники Ленину, а другой подписывают законы, которые создавал Ленин. Это абсолютно антицерковные тоталитарные законы, которые уже были в нашем государстве», – говорит он.

Депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, который вместе с коллегой по фракции Юрием Бойко вышел к протестующим, заявил об угрозе создания в Украине условий для «религиозной войны» в случае принятия законопроекта.



«Хрупкий межконфессиональный мир будет нарушен, и начнется гражданская религиозная война», – прогнозирует Новинский.

​Единства в отношении к законопроектам о религиозных организациях в Раде пока нет – Высоцкий



Представитель авторского коллектива законопроекта «об особом статусе» депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец взамен называет его попыткой обязать религиозные организации выполнять украинское законодательство и отмечает, что подобные мероприятия ввели некоторые другие страны, которые живут в условиях конфликта, в частности, Израиль.

Как только государство-оккупант перестанет быть оккупантом, этот статус будет отменен

«На самом деле, как только война закончится, как только государство-оккупант перестанет быть оккупантом, этот статус будет отменен», – обещает Бригинец.



Оба законопроекта были внесены в повестку дня Верховной Рады, однако голосовать по ним 18 мая депутаты не стали. По словам еще одного из авторов законопроекта «об особом статусе», депутата фракции «Народного фронта» Сергея Высоцкого, единства в отношении к этим инициативам в украинском парламенте пока нет.



«У «Самопомощи» есть замечания по законопроекту о свободном переходе общин, который также нам нужен, а в БПП есть замечания по законопроекту о специальном статусе церкви с каноническим центром в государстве-агрессоре, – говорит депутат. – Я сегодня говорил с представителями БПП, и они не исключают этот законопроект, они не говорят, что они не голосуют, но некоторые коллеги из их фракции попросили определенное время, чтобы изучить его более подробно».



17 мая лидер Российской православной церкви патриарх Кирилл обратился к главам государств «нормандской четверки», папе Римскому и генеральному секретарю ООН относительно «неслыханной для современной Европы дискриминационной правовой практики по отношению к большинству православного населения Украины».