Крымские газеты пишут о мероприятиях по случаю скорбного дня 18 мая, почему симферопольцы остались без пляжей в Николаевке, а также о вопросах обустройства репрессированных народов.

«Крымская правда» в публикации «Крым отметил день скорби» рассказывает о том, как на полуострове прошли траурные мероприятия по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа. Издание сообщает о возложении цветов к памятным знакам и выставках с участием представителей органов нынешней власти. При этом газета критикует запрещенный в России Меджлис крымскотатарского народа – за те организацию мероприятий в предыдущие годы.

«Прошли времена, когда в прочно «приватизированный» нелегальным меджлисом скорбный день 18 мая столица полуострова заполнялась подвыпившими молодыми людьми, бродившими стайками в поисках приключений, на главной площади бойко торговали самсой и чебуреками, слушая звучавшие с трибуны вечное «дайте нам, а не то...», и, что греха таить, приятные уху лозунги о превосходстве крымчан одной национальности над всеми прочими, а национальные СМИ призывали вести работу с молодежью, разъясняя, что 18 мая ‒ не принято «праздновать».

«Крымский телеграф» в статье «Остались без Николаевки» пишет о том, как популярный среди симферопольцев курорт остался без пляжей и набережной. Еженедельник отмечает, что для приведения в порядок пляжей необходим миллиард рублей, который пока взять неоткуда. Общая протяженность морской береговой полосы в границах Николаевского сельского поселения составляет 7,8 километра. Из них 6,8 находятся в границах Николаевки и еще километр ‒ за пределами поселка. КТ подчеркивает, что отдыхающих, несмотря на опасность, не останавливают размещенные таблички. Туристы и местные жители сейчас передвигаются по всей береговой линии, а в летнее время размещаются на отдых непосредственно перед уступами.

«По-хорошему, всю эту территорию необходимо было бы просто оцепить ‒ до лучших времен, пока противооползневые сооружения все-таки не будут установлены. однако по сложившейся странной практике у нас ждут очередного ЧП, прежде чем начать действовать», ‒ добавляет газета.

Еженедельник «Южная столица» опубликовала интервью с руководителем отдела по межнациональным отношениям Эскендером Муждабаевым. Чиновник рассказал о вопросах обустройства репрессированных народов. По его словам, реализован ряд социальных капитальных экономических направлений, а до 2020 года запланировано построить 23 объекта в рамках Федеральной целевой программы ‒ площадочные объекты, такие как детские сады, школы и прочее, и линейные объекты ‒ сети водо- и электроснабжения, канализации, дороги с твердым асфальтовым покрытием и другое. Он также сообщил, что ведется строительство детских садов в микрорайонах Фонтаны, Луговое-1, и Центра полиэтнической культуры молодежи при КИПУ. К апрелю 2019 года должна быть построена Соборная мечеть.