Собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков будет проводить процедуру подачи заявки для регистрации десятиметровых букв «ПАРК ЛЬВОВ ТАЙГАН» в Книге рекордов Гиннесса.

Предварительные подсчеты и сравнения позволяют нам предполагать, что наша рекламная конструкция из букв – самая крупная в мире

​«Заявку по буквам хотим подать реально. Сейчас узнаем, как эту заявку правильно подать. Предварительные подсчеты и сравнения позволяют нам предполагать, что наша рекламная конструкция из букв – самая крупная в мире», – сообщил Крым.Реалии Олег Зубков.

Бизнесмен не скрывает, что к этому шагу его подтолкнуло желание подконтрольных Кремлю властей Крыма снести рекламную конструкцию под предлогом порчи почвенного покрова. В настоящее время Зубков пытается в суде отстоять установленную им без разрешительных документов конструкцию.

«Исход судебного решения предположить трудно. С одной стороны, правительство «гоблина» отказалось закончить оформление этих букв и для принятия решения о сносе у суда есть все основания. С другой стороны, снести сегодня эту уникальную конструкцию, причем абсолютно никому не мешающую, это еще раз покажет всему миру звериный оскал крымской власти к местному бизнесу. Я готов к любому исходу дела, в сегодняшнем Крыму я уже ничему не удивлюсь. Однако буду сражаться, как всегда, до конца. Сам сносить ничего не буду», – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии Олег Зубков.

Неоднозначные мнения по поводу ситуации с рекламной конструкцией выразили Крым.Реалии представители крымской общественности.

Видимо, отдельные чиновники Крыма не заинтересованы использовать мировой опыт для привлечения туристов

​«Любой снос объекта недвижимости негативно отразится на инвестиционном климате Крыма. Вызовет социальное возмущение и недовольство к власти Крыма. В каждой коммерческой деятельности есть своя собственная специфика. В частности, у Зубкова рекламная конструкция служит элементом как рекламы, так и ориентира для жителей и гостей Крыма. Естественно, что снос этой конструкции негативно отразится и на количестве клиентов, и на поступлении налогов в бюджет Крыма. Есть ли здравый смысл в сносе этой конструкции? Думаю, что нет. Кто в итоге получит выгоду? Никто. Зубков потеряет клиентов, бюджет Крыма налоги, а полуостров в итоге потеряет туристическую привлекательность. Во многих странах всячески поддерживают инициативы предпринимательства в повышении привлекательности региона. Но, видимо, отдельные чиновники Крыма не заинтересованы использовать мировой опыт для привлечения туристов», – Ленур Усманов, пророссийский общественник.

«Крымские власти – ОПГ «Сейлем» хотят отнять одно из немногих оставшихся прибыльных на полуострове предприятий. Обычный рэкетирский наезд. И если прежде они в качестве аргументов использовали бейсбольные биты, «ТТ» и «калашниковы», то теперь инструментарий включает суды, прокуратуру, полицию, налоговую, пожарных, экологов и прочих, кто обслуживает их бандитскую власть», – Геннадий Лисов, пророссийский общественник.

«Глупость полнейшая, но формально они исполняют закон. Конструкция, как я понимаю, была установлена незаконно», – Александр Горный, блогер.

Если рекламные конструкции установлены незаконно и документов на установку нет, то снести обязательно

​«Если рекламные конструкции установлены незаконно и документов на установку нет, то снести обязательно. Я за то, чтобы все было в рамках законодательства РФ и Республики Крым», – Александр Юрьев, пророссийский общественник.

«Эта инициатива властей во вред Крыму. На мой взгляд, эти буквы украшают унылый ландшафт окрестностей сафари-парка «Тайган», – Наталья Кириченко, предприниматель.

15 мая состоялось очередное заседание подконтрольного Кремлю крымского арбитражного суда по иску Белогорского технологического техникума, являющегося владельцем земли, на которой установлены буквы. Руководство техникума подало иск на Олега Зубкова по причине установки на земле сельхозназначения, принадлежащей данному учебному заведению, без разрешительных документов рекламной конструкции. По заявлению истца, установка конструкции привела к порче почвенного покрова и значительному материальному ущербу. Следующее заседание по этому делу состоится 20 июня. Руководство техникума требует у Зубкова снести рекламную конструкцию и выплатить миллионный штраф за нанесенный ущерб.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В период блэкаута в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Власти тогда заявили, что животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 156 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.