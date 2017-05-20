Российские чиновники в 2014 году вместе с украинским полуостровом Крым «национализировали» и украинский государственный завод шампанских вин «Новый Свет». Но теперь крымские руководители хотят его продать. Поскольку нет денег на развитие и хотя бы минимальный ремонт. Кроме того, там надеются, что инвестор увеличит объемы производства в несколько раз. И крымских чиновников не пугает, что винограда для такого объема продукции на полуострове просто нет.

Кто не побоится купить завод «Новый Свет» в Крыму и правда ли что после продажи предприятие закроют, а на его месте построят виллы и отели, – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.