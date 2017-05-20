Российские чиновники в 2014 году вместе с украинским полуостровом Крым «национализировали» и украинский государственный завод шампанских вин «Новый Свет». Но теперь крымские руководители хотят его продать. Поскольку нет денег на развитие и хотя бы минимальный ремонт. Кроме того, там надеются, что инвестор увеличит объемы производства в несколько раз. И крымских чиновников не пугает, что винограда для такого объема продукции на полуострове просто нет. Кто не побоится купить завод «Новый Свет» в Крыму и правда ли что после продажи предприятие закроют, а на его месте построят виллы и отели – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».