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Крым. Вина больше не будет (видео)

Крым. Вина больше не будет (видео)
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Российские чиновники в 2014 году вместе с украинским полуостровом Крым «национализировали» и украинский государственный завод шампанских вин «Новый Свет». Но теперь крымские руководители хотят его продать. Поскольку нет денег на развитие и хотя бы минимальный ремонт. Кроме того, там надеются, что инвестор увеличит объемы производства в несколько раз. И крымских чиновников не пугает, что винограда для такого объема продукции на полуострове просто нет. Кто не побоится купить завод «Новый Свет» в Крыму и правда ли что после продажи предприятие закроют, а на его месте построят виллы и отели – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».

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