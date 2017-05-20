Духовное управление мусульман Крыма, созданное в ноябре 2016 года переселенцами из аннексированного полуострова, пока проходит процедуру регистрации в министерстве культуры Украины. Не дожидаясь окончания формальностей, духовные лидеры активно налаживают международные связи с религиозными деятелями за пределами страны. Первым зарубежным визитом муфтия Айдера Рустамова стала поездка в Турцию. О ее результатах и о планах Муфтията на ближайшие годы Крым.Реалии рассказал один из членов делегации украинских мусульман, глава совета улемов нового духовного управления Сулейман Хайруллаев.

– Шейх, кто пригласил Вас и муфтия в Турцию и каковы основные итоги визита?

Первым пунктом нашей поездки была Анкара, где находится главный офис Дианет. Мы встречались с его главой Мехметом Гурмезом. Основной темой было положение мусульман Крыма

– После создания Духовного управления мусульман Крыма на материковой Украине у нас наладился контакт с Дианет (Dianet, Управление по делам религий Турции – КР), с их представителем здесь, в Украине. Они направили нам приглашение посетить Турцию с официальным визитом, чтобы познакомиться поближе. Первым пунктом нашей поездки была Анкара, где находится главный офис Дианет. Мы встречались с его главой Мехметом Гурмезом. Основной темой было положение мусульман Крыма. Хотели донести правдивую информацию о реальном положении. Мы с цифрами и именами показали, что мусульман в Крыму притесняют, их сажают, убивают. Мы показали реалии и рассказали чем занимается тот Муфтият, который остался в Крыму, что он не защищает права мусульман, а более того – подвергает их опасности, пишет на них заявления… С нами сотрудничают, поскольку у нас есть легитимизация. Соблюдая все процессуальные нормы, собрав Курултай, мы создали Муфтият, который необходим для наших мусульман здесь.

Кроме того, обсуждали перспективы сотрудничества. У Дианет есть большой опыт в вопросах вакфа (имущество, пожертвованное мусульманами на благотворительность – КР), организации хаджа, умры (малое паломничество – КР). Мы перенимали опыт, смотрели, как у них все функционирует.

Будем посылать своих улемов к ним на учебу. Посетили управления вакфа и управление умры и хаджа, у них есть опыт работы более сорока лет

Их совет улемов включает специалистов в каждой области знаний религии. Например, выпускаются фетвы (в шариате правовая позиция или решение по какому-либо общественному, политическому или правовому вопросу – КР) по вопросам религии и медицины. Мы смотрели их помещения, условия работы, многое себе брали на заметку. Договорились о сотрудничестве, возможно, будем приезжать к ним, посылать своих улемов к ним на учебу. Посетили управления вакфа и управление умры и хаджа, у них есть опыт работы более сорока лет. После Анкары посетили Стамбул, встречались с муфтием этого города, посетили исследовательский центр «Иссам». Там познакомились с их большой исламской библиотекой, в ней часть рукописей уже переведена в электронный вид, часть – пока нет. Я был поражен, когда увидел у них богатую рабочую библиотеку. Люди читают, она – живая. Нашей задачей было найти труды крымских богословов. И нам посчастливилось: мы обнаружили рукописи Махмуда Кафауи, он был из Кефе, нынешней Феодосии. В Крымском ханстве это был центр исламской науки и немало ученых носят приставку Кафауи, которая указывает на место, откуда они родом.

Так что мы побывали в двух главных городах Турции и это было полезно для нас, для нашей дальнейшей работы.

– После 70 лет строительства светской Турции к власти в этой стране пришли политики, которые возрождают традиционную для турков роль Ислама в общественной жизни. Вы заметили это во время визита?

– Наш визит был коротким, так что делать какие-то выводы я не стал бы. График у нас был напряженный. Больше внимания уделяли проблеме мусульман в Крыму. Хотя государство остается светским, влияние религиозных деятелей на жизнь общества значительное. Могу сказать, что в Турции есть тенденция к повышению уровня образования вообще и религиозного в частности. Немножко отходят из традиционного фикха (исламского права – КР). Теперь берется один вопрос и рассматривается в четырех мазхабах (школы шариатского права в Исламе – КР). а затем выбирается более правильное мнение. Это облегчает решение проблем мусульман и помогает людям возвращаться к Корану и Сунне.

– О каких-то совместных проектах договорились с турецкими религиозными деятелями?

– Первый проект, о котором договорились: пять их имамов приедут на месяц Рамадан проводить молитвы в регионах, где есть в этом необходимость. Речь о Херсонской области, городе Херсоне и, возможно, Львовской области, там находятся крымскотатарские общины.

– Во время визита в Турцию Вы обсуждали изменения в миграционной политике страны? Ведь многие получившие убежище в Турции мусульмане сегодня пытаются уехать оттуда, в том числе и в Украину.

Если мусульмане будут получать знания, ими труднее будет манипулировать. Необходимо религиозные знания получать в школе либо медресе, потом в университете

– Этот вопрос не поднимался. Это не их компетенция. Но я понял, что у Турции есть определенная своя политика, которой она четко придерживается. Приоритетом является безопасность, ведь на всех границах есть угрозы. Кроме того, есть внутренние угрозы. Поэтому там усиливаются внутренние проверки, у них есть на это право. Часто мусульмане этого не понимают, из-за ошибок отдельных мусульман страдают сотни. Иногда мусульмане думают о себе, своей семье, но не думают об умме (религиозная община – КР), о том, что их неправильный поступок может оставить след на всей умме. Это можно исправить только путем просвещения. Если мусульмане будут получать знания, ими труднее будет манипулировать, вводить в заблуждение. Часто религиозные знания сегодня получают в интернете, из сомнительных источников. Чтобы это было системно, необходимо религиозные знания получать в школе либо медресе, потом в университете.

– Мы говорим о Турции, где традиционно исповедуют Ислам. А в Украине ситуация еще сложнее с образованием. В Киеве мусульманину некуда отдать ребенка, чтобы он мог получать знания религии, где можно было совмещать образование светское и религиозное. В этом плане новый Муфтият что-то планирует?

– Для того, чтобы любую проблему решить, ее нужно начать решать. Есть выход решения проблем – это открытие школ, медресе. Когда уровень медресе станет недостаточным, будем переходить на уровень институтов и университетов. Светское и религиозное образование мы не разделяем, нужно и то, и другое. Это может быть в виде лицеев, школ с религиозным уклоном, например. Без государства здесь не обойтись. Возможно, это начнется с частных школ, возможно, это будет при духовных управлениях. Я думаю, что в ближайший год начнем реализовывать. Планы большие.

– Практика использования вакуфного имущества при создании учебных заведениях будет использоваться?

Наша поддержка для мусульман в Крыму может быть религиозная – давать разъяснения по актуальным вопросам. А также на международном уровне показывать их реалии

– Это может быть и это должно быть, потому, что вакф должен быть донором для того, чтобы содержались мечети, школы. Исламская практика показывает, если раньше кто строил мечеть, то рядом строил и вакф – рынок, магазин… Не надеялись постоянно на поступающие пожертвования, а мечеть жила за счет вакфа. Без него не обойтись. Это может быть что угодно – помещение, здание, все, что подходит под вакф и может помогать в развитии исламского общества. Мусульман становится все больше и для того, чтобы их обучать, вести к правильному пониманию религии, необходима инфраструктура. Если мусульманское общество будет более образовано с точки зрения религии, эти проблемы уйдут.

– Чем сегодня Вы можете помочь мусульманам в Крыму?

– Наша поддержка для мусульман в Крыму может быть религиозная – отвечать на вопросы, давать разъяснения по актуальным вопросам. А также на международном уровне показывать их реалии, вскрывать ту ложь, через которую пытаются представить, что в Крыму якобы все красиво и хорошо.