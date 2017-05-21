В соцсетях обсуждают принятый Верховной Радой Украины закон, который вводит административную ответственность за изготовление и пропаганду «георгиевской ленты». В Крыму тем временем наблюдатели фиксируют заметный спад популярности этого символа.

Хотя без критики традиционно не обошлось.

В Крыму тем временем «георгиевская лента» остается в тренде. Пик ее использования традиционно приходится на май, когда отмечают 9 мая. Часто этот символ можно увидеть на детях.

​Но в нынешнем году среди крымчан наблюдается заметный спад популярности «георгиевской ленты» и другой российской символики. О причинах этого явления пока можно только догадываться.

Ацтойный Севас

Как ни странно, но людей едет минимум, город вообще пуст, уровень колорадошизофазии – не более 10%, да и символики вообще минимум, все ж платно

Крымский Укроп

Была в городе. Колорадок почти нет! В машинах – единицы! И это не может не радовать!!

Flying Yaltaman

Из личных наблюдений. Три года назад в Ялте колорадки на 9 мая носил примерно каждый третий. Сегодня – лишь каждый десятый.

А в будние дни число колорадоносцев вообще сопоставимо со статистической погрешностью. В общем, традиционно, что-то пошло не так... )))

злой вовчик

проехал по Керчи, пасмурно, ветер и морды населения, хмурые и унылые, но бросилось в глаза – значительно уменьшелось коларадок на вате, это радует

SergeyKrymskiy

Патриотизм заканчивается, когда за колорадку просят 50 руб.

Внук подпольщицы‏

Севастополь.Наклеек на машинах стало меньше,а красных флагов больше.Скоро Брежнев воскреснет, и исчезнет мясо и масло из магазинов.Так вижу.

Lavanda Milk

...порадовало , что наклеек на машинах в этом году раза в 3 меньше , чем в предыдущие. Выздоравливают потихонечку