Некоторые уважаемые и любимые мною коллеги бьют рекорды широты мировоззрения, называя блокирование российских ресурсов авторитаризмом и «вышиватничеством». Мол, общество само может отделить мух от котлет, нужно дать народу выбор, народ мудрый и так далее.

Во-первых, надо признать, народ не мудр, к сожалению. Давайте перестанем лукавить с этим мифом о мудром украинском народе.

Подавляющее большинство представителей общества продолжает жить во мраке: нравственном, экономическом, ценностном. Кто не верит, заведите в пригородной киевской электричке разговор о политике ... Или даже в киевском метро просто поговорите о жизни. Посмотрите на улицы города, балконы, выражения лиц, послушайте лексику соседей за стенкой, музыку, которую они слушают, спросите их о любимых книгах и кино...

Александр Пасхавер говорит, что четверть общества является пробужденным, четверть – антиукраинским (антигосударственным), а остальные – это инертное безразлично море. Мозги этих людей и являются мишенью для всех этих «ВКонтакте», «Одноклассников», «Интера», «ТРК Эры» и большинства пророссийских медиа в Украине. Эти же люди, к примеру, проголосуют за условного Лесыка Довгого за 200 гривен или заведут в парламент Рабиновича, который поднялся исключительно за счет контролируемого телеканала и кремлевских тезисов «мир любой ценой» и «война выгодна олигархам».​

Мы преподносили антиукраинскую, антигосударственную точку зрения как «альтернативную» в наших эфирах

Во-вторых, относительно отделения мух от котлет. Мы с вами долгими десятилетиями «балансировали» политические позиции в эфирах, делали на мордобоях рейтинги своим каналам, преподносили антиукраинскую, антигосударственную точку зрения как «альтернативную» в наших эфирах, создавали информационное поле конфликтов, вражды и ненависти. Мне приходилось годами в эфирах выслушивать ложь российской агентуры: Владимира Корнилова, Ищенко, Чаленко, Царева, Калашникова, Олейника, коммунистов Грача и Килинкарова и Гмырю (историка, который рассказывал мне в эфире, что Голодомор – это выдумка американцев), депутатов от Партии регионов. И каждый раз мне казалось, что зритель видит очевидное и разберется. Только вот нет, зритель не видит!!! Преимущественно он глотает этот токсичный продукт абсолютно непереваренным. И это естественно для постгеноцидного, постколониального общества, заточенного на выживание. Эта катастрофа, которую сейчас переживает Украина: потеря территорий, война – это, собственно, свидетельство непонимания. В этой катастрофе есть и наша с вами ответственность.

Большинство телеканалов принадлежат московским политическим эмигрантам или пророссийским олигархам

Я часто спрашиваю, вот какие шансы у страны, которая находится в состоянии войны, сохранить государственность, если большинство телеканалов принадлежат московским политическим эмигрантам или пророссийским олигархам, которые просто ситуативно на стороне Украины и разгоняют кремлевскую риторику на миллионную аудиторию каждый день ... (14-16 миллионная аудитория «Интера» на «деньпобеды»). Надеяться на «мудрость народа»? Ну не знаю.

Нельзя мерить ситуацию «недодемократии» сантиметром совершенной демократии

А относительно широкого мировоззрения и незаангажированности очень хорошо еще в начале войны говорил Юрий Макаров: фактически мы имеем дело не просто с мощной пропагандой авторитарного государства России, но и с остатками тоталитарной идеологии и ценностей в головах большинства сограждан – здесь никакой позиции украинских журналистов «над сражением» быть не может по определению. Нельзя мерить ситуацию «недодемократии» сантиметром совершенной демократии. Потому что мы просто потеряем страну.

Мирослава Барчук, украинский журналист и телеведущая

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода