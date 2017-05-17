Президент Украины 16 мая подписал указ о новых санкциях против российских компаний. В том числе они предполагают блокировку соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурса Mail.ru и сервисов «Яндекс». Смогут ли санкции предотвратить влияние российской пропаганды на украинцев, или же наоборот – станут примерами ограничения прав и свобод в Украине?

Санкции вступят в действие, как только указ президента опубликуют в официальных печатных изданиях Украины. Согласно документу, интернет-провайдеры должны блокировать доступ пользователей к сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисов Mail.ru и «Яндекс». Украинские провайдеры пока не знают, как реализовать эти требования и требуют времени на разработку механизма.





А вот клиенты «Укртелекома» уже на следующий день почувствуют санкции в действии, говорят в пресс-службе компании. В течение недели все работы должны завершить и заблокировать доступ ко всем указанным ресурсам.

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«За» и «против» от представителей власти



«2017-й станет годом информационной защиты Украины от вражеской пропаганды и российского информационного террора», – отмечает советник МВД Зорян Шкиряк.



Депутат от «Оппозиционного блока» из комитета по свободе слова Юрий Павленко выразил убеждение, что путь запретов является разрушительным, а не конструктивным. Говорит, что лучше строить собственные СМИ, которых критически не хватает на Донбассе.



«Это не очень хорошо для возможности украинских граждан получать максимально различную информацию. Немножко «попахивает» КНДР или российской диктатурой», – отметил он в комментарии Радіо Свобода.





Это симметричное действие к тем мероприятиям, которые внедряют в России против украинских информационных ресурсов, отмечает депутат от фракции «БПП» и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Он убежден, что украинцы не пострадают от отсутствия этих ресурсов и всегда могут пользоваться другими сетями, которые не имеют российского происхождения.



«Эти сайты распространяют экстремистскую идеологию. Экстремистская идеология в понимании Украины касается и распространения рекламы идей так называемой «Новороссии» из группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», создании групп так называемых «ЛНР» и «ДНР», страниц и сайтов незаконных террористических образований», – отмечает Иван Винник.



Для того, чтобы реализовать этот план, одного решения недостаточно. Должны быть приняты дополнительные законы, где бы прописывались механизмы блокировки и ответственность за нарушение. Сейчас в Украине законодательно урегулирована только блокировка сайтов, которая может происходить исключительно по решению суда.

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Исчезающие возможности



Если рассматривать социальный аспект, то это решение принесет больше вреда, чем пользы, считает исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. Российские сети использовали в том числе и журналисты – например, для поиска информации о российских военных, которые воюют в Украине. Эти соцсети могут быть и средствами распространения украинской информации среди пророссийской аудитории вместо создания барьера, который несложно обойти, считает медиаэксперт.



«Сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», хоть и занимают первые места по распространению, но не выросли в течение последнего года, наоборот, сегмент Фейсбука вырос. Я не могу сказать, что пророссийских взглядов нет в Фейсбуке. Мы делали анализ – те же тексты. Это всего-навсего лишь канал коммуникации», – говорит Оксана Романюк.





Эти российские сети популярны в Украине: их поьзователи не только общаются, но и продают товары и услуги, обмениваются новостями в локальных сообществах, используют для прослушивания музыки.





Впрочем, самые большие неудобства испытывают те, кто пользуется сервисами «Яндекс» – ведь многие из них стали незаменимыми в случае с поиском транспорта или мониторинга пробок на дорогах, утверждает специалист по информационной безопасности Михаил Кольцов.



«Это ресурсы, которых сейчас у нас нет. Любой продукт – это ресурсы, плюс время, плюс опыт, плюс постоянная поддержка. Я не уверен, что у нас они есть. Мы можем заменить «Яндекс» навигатор, например, «Гуглом». Но обратите внимание на способ использования – «Яндекс» навигатор все же, в большей части удобный», – объясняет эксперт.





С технологической точки зрения, это решение неосуществимо, добавил он. Если человека заставляют выполнять невыполнимое решение, то единственное, к чему это приводит – рост социальной напряженности: все начнут искать обходные пути, и это будет вызывать только злость, считает Кольцов.



Реакции на санкции



В компании «Яндекс» заявили, что главными пострадавшими от новых санкций Украины против российских компаний являются украинские пользователи, которых около 11 миллионов.



«Бизнес группы компаний «Яндекс», конечно, очень большой, и санкции на него не повлияют. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций – это украинский пользователь. Очень жаль», – отмечает пресс-служба компании.





А в соцсети «ВКонтакте», комментируя введенные санкции, заявили, что находятся «вне политики».

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В России новые санкции назвали «проявлением цензуры», а также заявили, что будут ответные меры. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту инициативу нарушением прав людей.



«Очередное проявление недружественной и недальновидной политики Киева в адрес Российской Федерации», – сказал он.



Запретить надо было еще три года назад – эксперт



Эксперт по онлайн-коммуникациям Максим Саваневский убежден, что решение по запрету российских сервисов следовало принять еще три года назад. С одной стороны, России все труднее вести информационную войну, с другой – российские спецслужбы не смогут собирать данные об украинцах так же свободно, как до сих пор это делали.





В российских сетях идет не только информационная война, но и вербовка агентурной сети спецслужбами России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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Обойти спецслужбы и блокировки



Ударом по свободе интернета в Украине назвал это решение эксперт «Интерньюз-Украина» Виталий Мороз.



«В 21-м веке ограничить доступ к интернету физически невозможно, если вы только не Китай с национальным firewall. Мы учим жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса обходить блокировки сайтов – и все противники Украины сейчас могут по наши методикам обходить блокировки сайтов в Украине», – отмечает он.





В санкционный список попали 468 юридических и 1228 физических лиц: граждан Украины, России и других государств. Срок действия ограничений – от одного года до трех лет.