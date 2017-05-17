Президент Украины 16 мая подписал указ о новых санкциях против российских компаний. В том числе они предполагают блокировку соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурса Mail.ru и сервисов «Яндекс». Смогут ли санкции предотвратить влияние российской пропаганды на украинцев, или же наоборот – станут примерами ограничения прав и свобод в Украине?
Санкции вступят в действие, как только указ президента опубликуют в официальных печатных изданиях Украины. Согласно документу, интернет-провайдеры должны блокировать доступ пользователей к сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисов Mail.ru и «Яндекс». Украинские провайдеры пока не знают, как реализовать эти требования и требуют времени на разработку механизма.
А вот клиенты «Укртелекома» уже на следующий день почувствуют санкции в действии, говорят в пресс-службе компании. В течение недели все работы должны завершить и заблокировать доступ ко всем указанным ресурсам.
«За» и «против» от представителей власти
«2017-й станет годом информационной защиты Украины от вражеской пропаганды и российского информационного террора», – отмечает советник МВД Зорян Шкиряк.
Депутат от «Оппозиционного блока» из комитета по свободе слова Юрий Павленко выразил убеждение, что путь запретов является разрушительным, а не конструктивным. Говорит, что лучше строить собственные СМИ, которых критически не хватает на Донбассе.
«Это не очень хорошо для возможности украинских граждан получать максимально различную информацию. Немножко «попахивает» КНДР или российской диктатурой», – отметил он в комментарии Радіо Свобода.
Это симметричное действие к тем мероприятиям, которые внедряют в России против украинских информационных ресурсов, отмечает депутат от фракции «БПП» и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Он убежден, что украинцы не пострадают от отсутствия этих ресурсов и всегда могут пользоваться другими сетями, которые не имеют российского происхождения.
«Эти сайты распространяют экстремистскую идеологию. Экстремистская идеология в понимании Украины касается и распространения рекламы идей так называемой «Новороссии» из группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», создании групп так называемых «ЛНР» и «ДНР», страниц и сайтов незаконных террористических образований», – отмечает Иван Винник.
Для того, чтобы реализовать этот план, одного решения недостаточно. Должны быть приняты дополнительные законы, где бы прописывались механизмы блокировки и ответственность за нарушение. Сейчас в Украине законодательно урегулирована только блокировка сайтов, которая может происходить исключительно по решению суда.
Исчезающие возможности
Если рассматривать социальный аспект, то это решение принесет больше вреда, чем пользы, считает исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. Российские сети использовали в том числе и журналисты – например, для поиска информации о российских военных, которые воюют в Украине. Эти соцсети могут быть и средствами распространения украинской информации среди пророссийской аудитории вместо создания барьера, который несложно обойти, считает медиаэксперт.
«Сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», хоть и занимают первые места по распространению, но не выросли в течение последнего года, наоборот, сегмент Фейсбука вырос. Я не могу сказать, что пророссийских взглядов нет в Фейсбуке. Мы делали анализ – те же тексты. Это всего-навсего лишь канал коммуникации», – говорит Оксана Романюк.
Эти российские сети популярны в Украине: их поьзователи не только общаются, но и продают товары и услуги, обмениваются новостями в локальных сообществах, используют для прослушивания музыки.
Впрочем, самые большие неудобства испытывают те, кто пользуется сервисами «Яндекс» – ведь многие из них стали незаменимыми в случае с поиском транспорта или мониторинга пробок на дорогах, утверждает специалист по информационной безопасности Михаил Кольцов.
«Это ресурсы, которых сейчас у нас нет. Любой продукт – это ресурсы, плюс время, плюс опыт, плюс постоянная поддержка. Я не уверен, что у нас они есть. Мы можем заменить «Яндекс» навигатор, например, «Гуглом». Но обратите внимание на способ использования – «Яндекс» навигатор все же, в большей части удобный», – объясняет эксперт.
С технологической точки зрения, это решение неосуществимо, добавил он. Если человека заставляют выполнять невыполнимое решение, то единственное, к чему это приводит – рост социальной напряженности: все начнут искать обходные пути, и это будет вызывать только злость, считает Кольцов.
Реакции на санкции
В компании «Яндекс» заявили, что главными пострадавшими от новых санкций Украины против российских компаний являются украинские пользователи, которых около 11 миллионов.
«Бизнес группы компаний «Яндекс», конечно, очень большой, и санкции на него не повлияют. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций – это украинский пользователь. Очень жаль», – отмечает пресс-служба компании.
А в соцсети «ВКонтакте», комментируя введенные санкции, заявили, что находятся «вне политики».
В России новые санкции назвали «проявлением цензуры», а также заявили, что будут ответные меры. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту инициативу нарушением прав людей.
«Очередное проявление недружественной и недальновидной политики Киева в адрес Российской Федерации», – сказал он.
Запретить надо было еще три года назад – эксперт
Эксперт по онлайн-коммуникациям Максим Саваневский убежден, что решение по запрету российских сервисов следовало принять еще три года назад. С одной стороны, России все труднее вести информационную войну, с другой – российские спецслужбы не смогут собирать данные об украинцах так же свободно, как до сих пор это делали.
В российских сетях идет не только информационная война, но и вербовка агентурной сети спецслужбами России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Обойти спецслужбы и блокировки
Ударом по свободе интернета в Украине назвал это решение эксперт «Интерньюз-Украина» Виталий Мороз.
«В 21-м веке ограничить доступ к интернету физически невозможно, если вы только не Китай с национальным firewall. Мы учим жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса обходить блокировки сайтов – и все противники Украины сейчас могут по наши методикам обходить блокировки сайтов в Украине», – отмечает он.
В санкционный список попали 468 юридических и 1228 физических лиц: граждан Украины, России и других государств. Срок действия ограничений – от одного года до трех лет.
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