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«ВКонтакте» под санкциями: что думают киевляне? (видео)

«ВКонтакте» под санкциями: что думают киевляне? (видео)
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающей применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица, в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР. Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

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