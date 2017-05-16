Порошенко решил закрыть свои официальные страницы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Президент Украины Петр Порошенко решил закрыть свои официальные страницы в российских социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте».

«Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и другим российским сервисам. Все официальные страницы Президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», – написал Порошенко в этих социальных сетях.

Он пояснил, что его команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях с целью воздействия на оппонентов и контрпропаганды, поскольку гибридная война требует адекватных ответов на вызовы.

Во вторник, 16 мая, Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц, в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Кроме того, санкции вводятся против 1228 физических лиц: граждан Украины, России и других государств. Срок действия ограничений – от одного до трех лет. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко, в свою очередь, заявил, что блокировка российских сайтов, попавших под санкции, украинскими провайдерами пока невозможна технически. По его словам, для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.