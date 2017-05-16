Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

Документ, датированный 15 мая, опубликован на сайте президента.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Кроме того, санкции вводятся против 1228 физических лиц: граждан Украины, России и других государств.

Срок действия ограничений – от одного до трех лет.

Этот документ вступает в силу через день после публикации.

В связи с подписанием этого указа предыдущие пять указов президента о введении решений СНБО Украины по применению санкций признаны утратившими силу.

СНБО принял решение о санкциях 28 апреля этого года. Последний раз президент Украины продлевал срок действия утвержденных СНБО Украины санкционных списков 17 октября 2016 года. Тогда в них входили 682 физических лица и 271 юридическое лицо.