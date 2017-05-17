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Экс-глава Yandex в Украине прокомментировал решение Порошенко (видео)

Экс-глава Yandex в Украине прокомментировал решение Порошенко (видео)
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Экс-глава Yandex в Украине Сергей Петренко прокомментировал прекращение работы компании. В понедельник 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающей применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица, в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

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