«Одноклассники» и «ВКонтакте» – эти соцсети использовались, с одной стороны, для незаконного сбора информации, а с другой – с их помощью ведется информационная агрессия против Украины. Они используются даже для вербовки агентурной сети российскими спецслужбами», – заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающей применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица, в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb.