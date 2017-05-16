Радио Крым.Реалии. Украина не ВКонтакте и без Одноклассников

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают указ президента Украины о запрете российских социальных сетей. Почему в Украине запретили доступ к российским социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также к медиахолдингам Яндекс и Mail.ru? Будет ли действенным запрет российских социальных сетей в Украине? Как запрет скажется на коммуникации с Крымом?

Гости эфира – глава холдинга «Интернет Инвест» Александр Ольшанский, специалист по кибербезопасности Николай Костинян и пресс-секретарь интернет-ресурса Informnapalm Михаил Макарук.

Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.