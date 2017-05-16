Турчинов: через «ВКонтакте» и «Одноклассники» ведется информационная агрессия против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что через российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники» ведется информационная агрессия против Украины.

«Одноклассники», «ВКонтакте» эти соцсети использовалась для с одной стороны незаконного сбора информации, с другой – из них ведется информационная агрессия против Украины, пропаганда. Они используются даже для вербовки агентурной сети российскими спецслужбами», – сказал Турчинов 16 мая, комментируя решение СНБО о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе российских интернет-ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кроме того, отметил секретарь СНБО, в соцсети «ВКонтакте» больше распространяется пиратский контент.

«Мы – европейская страна. Мы должны ограничить возможность пользоваться пиратским контентом», – добавил он.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.