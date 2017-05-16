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Украинские политики о блокировке «ВКонтакте» и «Одноклассники» (видео)

Украинские политики о блокировке «ВКонтакте» и «Одноклассники» (видео)
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающей применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица, в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Советник министра МВД Зорян Шкиряк, депутат от «Оппозиционного блока» из комитета по свободе слова Юрий Павленко, депутат от фракции «БПП» Иван Винник комментируют указ президента.

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