Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающей применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица, в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Советник министра МВД Зорян Шкиряк, депутат от «Оппозиционного блока» из комитета по свободе слова Юрий Павленко, депутат от фракции «БПП» Иван Винник комментируют указ президента.