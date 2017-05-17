«Забанили вконтактика в одних трусиках!» – из крымских сетей

Решение Киева о блокировке российского поисковика «Яндекс», а также соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» не прокомментировал, наверное, только ленивый. Не остались в стороне и крымчане. В соцсетях разгорелась дискуссия.
Некоторые комментаторы пишут, что уже давно перестали пользоваться российскими интернет-сервисами и всецело поддерживают блокировку.
Я свалил нафиг со всех рос. ресурсов и завел твиттер в далеком 2014. Было НЕУДОБНО сначала, но это выбор ответственного гражданина.Так считаю
Сидеть в ВК и одноглазниках тоже самое что держать бабки в русобанке. И то и другое кормит мордор.
Крымского татарина месяц назад оккупанты закинули в тюрьму за пост двухгодичной давности,который он удалил пол года назад. Вконтакте с фсб.
Где-то плачет твой одинокий куратор из ФСБ.
В сегодняшнем положении Украине больше подходят "Однополчане" или "Фронотовики" ну или "Побратимы", но никак не "Одноклассники"
Запрет российского продукта (ЛЮБОГО) во время войны с россией-это НЕОБХОДИМОСТЬ.Подумайте, почему в рф запрещают наши сайты?Потому что ВОЙНА
Некоторые комментаторы посчитали решение Киева запоздалым. Другие расценили его как полумеру.
Блокировать все ресурсы страны-агрессора, какие же мы глупые что сделали это только на 4-й год необъявленной войны…
Решение Украины о блокировке Яндекса, одноклассников и остального пропагандистского барахла правильное. Но недостаточное. Надо жёстче.
Но есть и те, кто нашли в блокировке российских интернет-ресурсов негативные стороны.
ну и чем теперь Украина будет отличаться? как и все "совки" будет лезть гражданам в головы, в дома, указывать, что читать, о чем думать?
Это просто идиотизм и грубое нарушение истинных ценностей свободного мира
Запрошення до групи у ВК або адреса на мейл.ру раніше були ознаками совковості та ватної свідомості, проте очільники держави прагнуть перетворити це лайно на ознаки спротиву системі державної цензури. #цеперемога
На всех тренингах по информационной безопасности для журналистов и активистов вот уже три года мы рассказываем, что мейл ру, ВК и одноклассники - это оружие Кремля в информвойне и пользоваться ими не стоит (ну если не хотите слить о себе всю информацию в ФСБ). Исключение - когда ты заводишь фейковые страницы там, чтоб проводить расследования в рамках все той же информвойны. Поэтому те, кто не хотел и так не пользовался этими помойками. Но запрещать это на уровне государства мне кажется бессмысленно. А с точки зрения свободы выражения мнений - это вообще печаль-тоска. Тем более те, кто хочет и соображает, обойдут любые блокировки. А остальные полезут к нам в ФБ...
Боротьбу із комунізмом комуністичними методами доповнили боротьбою із російськими пропагандистами методами російських пропагандистів. #перемога
У сторонников блокировки нашлись ответные аргументы.
"Не смейте стрелять по самолетам, с которых нацисты сбрасывают листовки!" и "Не смейте блокировать "Одноклассники" для меня звучит одинаково
- Яндекс.пробки, музыка, караул, ЗРАДА!!!!
- Тысячи погибших!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Плевать!! Яндекс.пробки, музыка! ТАКНИЗЯ!
Реакция России на решение Киева позабавила участников обсуждения. Российские чиновники и депутаты поспешили заявить о наступлении на свободы в Украине, а московские телеканалы принялись учить свою аудиторию, как обходить блокировку при помощи VPN и других методов. В Украине россиянам ответили в стиле «чья бы корова мычала».
Смешно,что интернет пользователи из РФ возмущенно обсуждают блокировки в Украине.А то что живут в тоталитарном,фашистком г-ве не обсуждают:)
Сегодня на россии:
1. Разрешили ФСБ изымать землю и имущество для госнужд.
2. Обвинили Украину в строительстве авторитарного государства.
Россия 24 рассказала крымчанам о способах обхода блокировок роскомнадзором украинских сайтов
Ну и, конечно же, участники обсуждения много шутят. Благо, тема для этого – уж очень благодатная.
Забанили вконтактика в одних трусиках!
После запрета "Одноклассников" ОРДЛО запускает свою асоциальную сеть "Однодыровцы"
Стало известно, что инициатором блокировки ВК стал Зорян, а блокировки ОК - Шкиряк
Совбез ООН собирается на экстренное совещание по просьбе России в ответ на закрытие в Украине Одноклассников.
В ответ на блокировки в Украине Роскомнадзор планирует заблокировать Telegram.
Украина на глазах превращается в сказочную страну без георгиевских ленточек, концертов Кобзона и одноклассников
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