«Забанили вконтактика в одних трусиках!» – из крымских сетей

Решение Киева о блокировке российского поисковика «Яндекс», а также соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» не прокомментировал, наверное, только ленивый. Не остались в стороне и крымчане. В соцсетях разгорелась дискуссия.

Некоторые комментаторы пишут, что уже давно перестали пользоваться российскими интернет-сервисами и всецело поддерживают блокировку.

КРЫМский бандеровец‏

Я свалил нафиг со всех рос. ресурсов и завел твиттер в далеком 2014. Было НЕУДОБНО сначала, но это выбор ответственного гражданина.Так считаю

Хuйовий_невіглас‏

Сидеть в ВК и одноглазниках тоже самое что держать бабки в русобанке. И то и другое кормит мордор.

Крымское ХамНство

Крымского татарина месяц назад оккупанты закинули в тюрьму за пост двухгодичной давности,который он удалил пол года назад. Вконтакте с фсб.

МинПанд‏

Где-то плачет твой одинокий куратор из ФСБ.

Rig Sec‏

В сегодняшнем положении Украине больше подходят "Однополчане" или "Фронотовики" ну или "Побратимы", но никак не "Одноклассники"

КРЫМский бандеровец‏

Запрет российского продукта (ЛЮБОГО) во время войны с россией-это НЕОБХОДИМОСТЬ.Подумайте, почему в рф запрещают наши сайты?Потому что ВОЙНА

Некоторые комментаторы посчитали решение Киева запоздалым. Другие расценили его как полумеру.

Ацтойный Севас

Блокировать все ресурсы страны-агрессора, какие же мы глупые что сделали это только на 4-й год необъявленной войны…

Mark Feygin

Решение Украины о блокировке Яндекса, одноклассников и остального пропагандистского барахла правильное. Но недостаточное. Надо жёстче.

Но есть и те, кто нашли в блокировке российских интернет-ресурсов негативные стороны.

Александр Джулай

ну и чем теперь Украина будет отличаться? как и все "совки" будет лезть гражданам в головы, в дома, указывать, что читать, о чем думать?

Это просто идиотизм и грубое нарушение истинных ценностей свободного мира

Roman Romanov

Запрошення до групи у ВК або адреса на мейл.ру раніше були ознаками совковості та ватної свідомості, проте очільники держави прагнуть перетворити це лайно на ознаки спротиву системі державної цензури. #цеперемога

Ирина Седова

На всех тренингах по информационной безопасности для журналистов и активистов вот уже три года мы рассказываем, что мейл ру, ВК и одноклассники - это оружие Кремля в информвойне и пользоваться ими не стоит (ну если не хотите слить о себе всю информацию в ФСБ). Исключение - когда ты заводишь фейковые страницы там, чтоб проводить расследования в рамках все той же информвойны. Поэтому те, кто не хотел и так не пользовался этими помойками. Но запрещать это на уровне государства мне кажется бессмысленно. А с точки зрения свободы выражения мнений - это вообще печаль-тоска. Тем более те, кто хочет и соображает, обойдут любые блокировки. А остальные полезут к нам в ФБ...

Roman Romanov

Боротьбу із комунізмом комуністичними методами доповнили боротьбою із російськими пропагандистами методами російських пропагандистів. #перемога

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У сторонников блокировки нашлись ответные аргументы.

Rig Sec

"Не смейте стрелять по самолетам, с которых нацисты сбрасывают листовки!" и "Не смейте блокировать "Одноклассники" для меня звучит одинаково

КРЫМский бандеровец

- Яндекс.пробки, музыка, караул, ЗРАДА!!!!

- Тысячи погибших!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Плевать!! Яндекс.пробки, музыка! ТАКНИЗЯ!

Реакция России на решение Киева позабавила участников обсуждения. Российские чиновники и депутаты поспешили заявить о наступлении на свободы в Украине, а московские телеканалы принялись учить свою аудиторию, как обходить блокировку при помощи VPN и других методов. В Украине россиянам ответили в стиле «чья бы корова мычала».

Внук подпольщицы‏

Смешно,что интернет пользователи из РФ возмущенно обсуждают блокировки в Украине.А то что живут в тоталитарном,фашистком г-ве не обсуждают:)

Flying Yaltaman

Сегодня на россии:

1. Разрешили ФСБ изымать землю и имущество для госнужд.

2. Обвинили Украину в строительстве авторитарного государства.

Романтик Степей

Россия 24 рассказала крымчанам о способах обхода блокировок роскомнадзором украинских сайтов

Ну и, конечно же, участники обсуждения много шутят. Благо, тема для этого – уж очень благодатная.

МинПанд

Забанили вконтактика в одних трусиках!

Rig Sec

После запрета "Одноклассников" ОРДЛО запускает свою асоциальную сеть "Однодыровцы"

МинПанд‏

Стало известно, что инициатором блокировки ВК стал Зорян, а блокировки ОК - Шкиряк

Мысли Перзидента

Совбез ООН собирается на экстренное совещание по просьбе России в ответ на закрытие в Украине Одноклассников.

МинПанд

В ответ на блокировки в Украине Роскомнадзор планирует заблокировать Telegram.

Епископ Варлаам

Украина на глазах превращается в сказочную страну без георгиевских ленточек, концертов Кобзона и одноклассников