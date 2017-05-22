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Лойко: Безвиз для Украины это то, о чем Россия даже мечтать не может (видео)

Лойко: Безвиз для Украины это то, о чем Россия даже мечтать не может (видео)
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У президента России Владимира Путина на счет Украины и мира только два инструмента – провокация и война. Об этом завил Радіо Свобода писатель, журналист Сергей Лойко. Но такой «инструментарий» уже не действует. Прежде всего потому, что украинцы остановили российскую агрессию, замечает Сергей Лойко. Также сказывается ситуация в самой России. Молодежь в ней не выступает пока против войны, но начала протестовать против произвола чиновников-воров. Писатель также представил свою новую книгу «Рейс», рассказал о знакомстве со Шварценеггером, оценил «терминатора» Путина и «политрука» Прилепина.

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