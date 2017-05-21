Марш протеста, организованный ЛГБТ-сообществом Молдовы 21 мая в Кишиневе, остановила полиция, чтобы избежать столкновений с участниками контрпротеста, на который собрались, как сообщает молдавская служба Радио Свобода, «православные священники и верующие». Президент Молдовы Игорь Додон, который критиковал ЛГБТ-сообщество и их марш за то, что это, по его словам, противоречит «нашим традиционным ценностям», принял участие в отдельной контрманифестации в центре Кишинева под названием «Фестиваль традиционной семьи».