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Полиция Молдовы остановила ЛГБТ марш во избежание столкновений (видео)

Полиция Молдовы остановила ЛГБТ марш во избежание столкновений (видео)
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Марш протеста, организованный ЛГБТ-сообществом Молдовы 21 мая в Кишиневе, остановила полиция, чтобы избежать столкновений с участниками контрпротеста, на который собрались, как сообщает молдавская служба Радио Свобода, «православные священники и верующие». Президент Молдовы Игорь Додон, который критиковал ЛГБТ-сообщество и их марш за то, что это, по его словам, противоречит «нашим традиционным ценностям», принял участие в отдельной контрманифестации в центре Кишинева под названием «Фестиваль традиционной семьи».

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