Балтийские государства борются с журналистами издания «Спутник» «советскими методами»; государства-члены ЕС разграбили территорию Украины; Al Jazeera сняла инсценированную химическую атаку в Сирии, а США виновны в «Одесской трагедии» 2014 года – таковы были тренды дезинформации в прокремлевских СМИ на прошлой неделе. Подробнее – в свежем обзоре дезинформации от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.



Издание «Спутник» заявило, что Литва действует по тоталитарным законам, и все балтийские государства используют «советские методы» борьбы с журналистами этого издания. При этом упоминания о том, что все три балтийские страны заняли высокие места в свежем опубликованном Индексе свободы прессы в мире за 2017 год, не было.



Демонстрации против коррупции в Словакии были показаны как попытки организовать цветную революцию, которую финансирует Джордж Сорос, якобы манипулирующий ситуацией в Европе.



«А государства-члены ЕС обвинены в том, что они разграбили территорию Украины, разрабатывали секретное электромагнитное оружие, чтобы контролировать свое население, и в том, что они приказали телеканалу Al Jazeera снять инсценированную химическую атаку в Сирии», – говорится в обзоре.



Телеканал Al Jazeera публично опроверг это заявление, назвав его диффамацией.



«Перед вторым туром президентских выборов во Франции также произошли новые нападения на Эммануэля Макрона. Одно СМИ Чехии утверждало, что еврейский конгресс не хочет, чтобы Макрон победил, а это значит, что будут дальнейшие террористические атаки. А через пару дней, сообщали, что «СМИ Ротшильда решили, что Макрон должен победить». То же самое СМИ утверждало, что Макрон назвал Марин Ле Пен «врагом государства», хотя на самом деле это сказал другой кандидат – Бенуа Хамон», – говорится в обзоре. Другое СМИ утверждало, что страну нельзя назвать либеральной демократией, и следующий президент был заранее выбран французской «правящей элитой».



Установление фактов



Две недели назад журналисты рабочей группы сообщали об искаженном заявлении генерального секретаря НАТО Столтенберга на государственном телевидении России. На прошлой неделе НАТО и союзные силы снова оказались в центре прокремлевской дезинформации. Как отмечают в материале, подобные обвинения настолько часты, что на официальном сайте НАТО есть целый раздел, посвященный установлению фактов об отношениях с Россией.

​



Также, на прошлой неделе одно СМИ утверждало, что в ходе международных военных учений Summer Shield XIV, которые проходили с 17 по 30 апреля на военной базе Адажи в Латвии, НАТО, скорее всего, готовило свои европейские силы для нападения на Россию. Другое прокремлевское СМИ сообщило, что во время учений командиры НАТО, скорее всего, проведут испытания новых методов гибридной войны: подвергая русскоязычных людей влиянию новых физических, биологических и других методов, направленных на изменение человеческой психики и поведения. Телеканал Министерства обороны России «Звезда» сообщил, что учения НАТО в Балтике включают полицейские чистки и карательные операции, и направлены на подавление мятежей и беспорядков.

​



Министерство обороны Латвии ответило, заявив, что это ложная информация, и целью такой дезинформации является подрыв общественного доверия к НАТО и войскам союзных сил. Минобороны Латвии также предупредило общественность о других пропагандистских историях о союзных войсках. В одной из них рассказывалось об американских солдатах, якобы отравившихся ипритом в Латвии. Эта новость появилась на литовском новостном сайте, который был взломан.



«В другой истории рассказывалось о нападении пьяных американских солдат в Польше – нападении, в котором, кажется, не было ни жертв, ни преступников. Между тем негативные сообщения о США продолжали появляться в прокремлевских СМИ. Соединенные Штаты были обвинены в том, что они стоят за такими ужасами, как теракт 11 сентября, создание группировки «Исламское государство» и смерть пророссийских демонстрантов в Одессе в 2014 году», – говорится в обзоре.



Еженедельно аналитическая рабочая группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлевскую дезинформацию и ведет аккаунты, посвященные этой теме, в «Твиттере» (@EUvsDisinfo) и «Фейсбуке» (EUvsDisinformation). Аналитическая pабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».



Скачать таблицу с примерами дезинформации можно здесь.