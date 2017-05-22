До лета остается чуть больше недели, а у туроператоров уже началась «горячая» пора. Где собираются провести отпуск жители оккупированных территорий? В Европе? На курортах Турции и Египта? Или, может, будут загорать на крымских пляжах? Или в Сочи? Какие предложения и на что есть спрос? И кому на неподконтрольных территориях отдых сейчас по карману? Ответы на эти вопросы нашли журналисты проекта Радио Свобода «Донбасс.Реалии».

Долгожданный «безвиз» – подарок гражданам Украины – аккурат к началу лета. Выбирай любую страну Евросоюза – и пакуй чемоданы. Турагентства готовятся к жаркой поре.

Другая ситуация в Донецке: в здешнем турагентстве пусто. На стене висит карта мира, с намеком. Казалось бы, все дороги открыты – бери тур и улетай.

Поселок Седово на Азовском море – курорт номер один для многих жителей оккупированного Донбасса. Несколько часов на автобусе от Донецка – и вот он, отпуск.

Из достопримечательностей здесь – кинотеатр и рынок. Если верить журналисту российского телеканала – там просто «улетный отдых». «За этот год поселок привели практически в идеальный порядок», – говорится в сюжете.

Эконом-вариант – самое дешевое жилье у частных арендодателей – 100 рублей с человека в сутки, это почти 50 гривен. В 2015 году, по официальным данным «чиновников» группировки «ДНР», там отдохнуло 75 тысяч человек. На этом статистика закончилась: никаких данных за 2016, а тем более, что планируется в этом году – нет.

«Скорее всего, отдыхать буду дома, потому что у нас в Донецке никуда не поедешь, разве что в Седово. Там море грязное, а цены бешеные», – признается жительница Донецка.

Крым и российские курорты

«Ну, в Крыму, в Симферополе, в Алуште, в Евпатории», – рассказывает о вариантах собственного отдыха этим летом житель Донецка.

Оккупированный полуостров среди жителей Донбасса до сих пор пользуется большой популярностью.

«Второе направление, которое очень востребовано сейчас, это Черноморское побережье Российской Федерации. То есть, это как и Крым, так и кавказское Черноморское побережье. То есть Сочи, ну и Анапа также», – рассказывает ведущий специалист донецкого турагентства Оксана Кротова.

Курортный сезон 2015 года тогда открыл ныне покойный боевик «Моторола». Приехал в Крым залечить раны и одновременно с новой женой провести медовый месяц – набережная, прогулки по морю на катере. Многие жители оккупированного Донбасса такому отдыху, заглянув в свои кошельки, только позавидовали.

По крымской традиции, туристов весной считают. Майские праздники – маркер. Итак, Ялта 9 мая 2017-го: «Сезон ожидается не очень хорошим, потому что Турция открылась и наши цены типа завышают, поэтому я хочу посмотреть, сколько здесь сегодня будет людей», – рассказала местный блогер.

В Крым – через Россию. Обычно именно так добираются из Донецка и Луганска желающие отдохнуть на полуострове. «Основная масса людей – паромом», – говорит ведущий специалист турагентства Оксана Кротова.

Вот как описала свое путешествие из Крыма домой девушка-блогер из Макеевки в конце октября прошлого года: «Я не спала всю ночь, спать очень хочется, но домой хочется больше». Несколько суток в дороге, жара, усталость, очереди. Доходит и до драк. Многих такая дорога откровенно отпугивает.

Рекламировать путешествие в Крым едут главные боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР». В этом году Захарченко и Плотницкий уже дважды побывали на полуострове.

«С удовольствием будем приезжать, если будете звать в гости, и со своей стороны приглашаем вас к себе. Мы вроде как в одной лодке плаваем», – сказал тогда глава группировки «ДНР» Александр Захарченко.

Но многим обедневшим жителям оккупированного Донбасса Крым, как бы его ни пиарили боевики, отнюдь не по карману.

«Будем отдыхать дома. Денег никуда ехать нет», – коротко отвечают сын с матерью из Донецка.

«Где? Дома! А за какой хрен ехать отдыхать?» – говорит дончанин.

«За какие деньги и куда ехать?», – смеется луганчанка.

Турция – тоже в тренде

Между тем в донецкое турагентство пришла посетительница. Ни Седово, ни Крым, ни российские курорты ее не интересуют. «Мне бы очень хотелось в этом году отдохнуть в Турции», – говорит клиентка Виктория.

Турция – следующее популярное направление для отдыха у местных, после Азовского и Черноморского побережья и Абхазии. Цены турецкого отдыха, говорят в турагентстве, за последние три года не особо изменились. Однако касается это только цен в валюте.

«Несмотря ни на что, у нас пользуется спросом Турция. Люди ездят, отдыхают, вылеты у нас из Ростова», – говорит ведущий специалист турагентства Оксана Кротова.

А как же Европа без виз? «Нет. Нет возможности оформить биометрический паспорт, поэтому этот вопрос меня пока не интересует», – отвечает Виктория.

Ездят ли жители оккупированных территорий на украинские курорты?

«Мариуполь – эта тема закрыта пока, абсолютно, пока не освободят. Потому что проблематично туда добираться, тем более с детьми, пока туда доедешь. Проблема в пересечении границы», – отвечают женщины с оккупированных территорий.

Границы не только отпугивают, но и привлекают жителей оккупированного Донбасса. Особенно открытые, те, которые теперь уже не нуждаются в визах. Тому подтверждение – наплыв в паспортные сервисы на подконтрольной Украине территории. В очередях немало и тех, кто приехал с той стороны линии разграничения. Вот только афишировать это люди боятся.