Российские власти ищут способы отвратить молодежь от участия в протестных акциях. В интернете появился видеоролик, на котором тольяттинским школьникам демонстрируют "антиэкстремистский" фильм, а затем директор школы объясняет ученикам, что, участвуя в протестах, они "разрушают свое будущее". По данным опросов, около 70 процентов российских молодых людей считают коррупцию проблемой номер один, в то же время выходить на митинги готовы относительно немногие. Тем временем в России продолжаются суды над задержанными участниками протестной акции "Он вам не Димон", в том числе несовершеннолетними.

17-летний тольяттинец Матвей догадывался, что произойдет, когда его и еще нескольких школьников забрали с урока и отвели в школьный актовый зал. “Мы знали, что они уже показывали этот фильм в других школах”, – объяснил одиннадцатиклассник Радио Свобода.

Когда стало ясно, что подозрения подтверждаются, что школьникам собираются показать ролик, в котором проводятся параллели между российской оппозицией, фашистами и террористами, Матвей сделал то же, что и многие другие в аналогичной ситуации: записал происходящее на смартфон.

“Я считаю, что это пропаганда. Скрытая, но все-таки пропаганда, – говорит Матвей. – А она запрещена в школах”.

Позже Матвей с одноклассниками выложили запись в интернет, на нее попал и последовавший за демонстрацией фильма спор школьников с директором школы – это уже не первое видео такого рода, например, в марте аналогичный ролик был записан в Брянске.

Активным участием в мартовских протестных акциях молодежь обратила на себя внимание Кремля: по данным последних опросов, молодые люди относятся к власти с большим недоверием. "Протестные настроения есть, с этими протестными ребятами, которые выступают против всего плохого за все хорошее, как им кажется, надо обязательно работать", – заметила министр науки и образования Ольга Васильева на коллегии Федерального агентства по делам молодежи 17 мая. Васильева добавила, что нельзя допустить, чтобы молодые люди “оказались втянуты в антиобщественные деяния” и “могли поддаться пагубным, страшным влияниям радикализма”. Эти заявления были сделаны за несколько недель до очередного митинга: Алексей Навальный призвал своих сторонников вновь выйти на улицы 12 июня.

Вероятно, именно к предстоящей протестной акции были записаны два музыкальных видео: клип на песню бывшей участницы группы “Ленинград” Алисы Вокс со словами “Не лезь, малыш, в политику, иди учить матчасть” и ролик рэпера Птахи, который замечает, что “Странно быть патриотом, но за кэш дяди Сэма.” и критикует тех, кто “раскачивает лодку”. По данным источников телеканала "Дождь", первый клип был заказан и оплачен бывшим сотрудником Администрации президента и сенатором Николаем Ивановым. Алексей Навальный заявил, что и ролик рэпера Давида “Птахи” Нуриева, кстати, осенью прошлого года оштрафованного за экстремистские высказывания, был политическим заказом. Оба артиста отвергают эти обвинения.

Валерия Касамара, руководитель Лаборатории политических исследований Высшей школы экономики, считает, что систематические попытки отвадить молодежь от протестной активности могут привести к обратному результату. “Это может дополнительно разогреть интерес молодых людей к протестам”, – считает она.

В то же время Касамара, соавтор исследования политических предпочтений российских студентов, в котором приняли участие более 6 тысяч человек, скептически относится к готовности молодежи защищать свои принципы “на баррикадах”. Согласно данным опроса, опубликованным 16 мая, 66 процентов респондентов считают коррупцию проблемой номер один в России. В то же время лишь 19 процентов опрошенных рассматривают протесты и митинги в качестве эффективного инструмента борьбы, а 72 процента считают их бессмысленными. Только 14 процентов принявших участие в исследовании студентов готовы участвовать в уличных протестах.

Любой протест – это риск, а они не готовы рисковать. Они хотят комфортной жизни и самореализации

“Это не те люди, кто готов испытать себя на баррикадах, – объясняет Касамара. – Любой протест – это риск, а они не готовы рисковать. Они хотят комфортной жизни и самореализации”. Еще один вывод из исследования: молодежь достаточно сильно поддерживает Путина. Если бы президентские выборы состоялись “в следующее воскресенье”, за него проголосовали бы 47 процентов опрошенных, Алексей Навальный, оказавшийся вторым по популярности, получил бы всего лишь 7,1 процента голосов.

Касамара считает, что результаты опроса не означают, что молодые люди поддерживают существующую государственную систему: “Это не столько поддержка института президентства, сколько лично Владимира Путина, – объяснила она. – Они доверяют ему, поддерживают его и не видят, кто в теории мог бы стать его преемником… Все сфокусировано на личности одного человека”.

В затемненной аудитории тольяттинской школы номер 70 Матвей и другие школьники молча наблюдали, как диктор фильма “Нет экстремизму” объясняет с экрана: “С экстремизмом во всех его формах нужно и можно бороться”, в том числе “поддерживая действия Владимира Владимировича Путина по укреплению страны”.

На официальном канале Минобрнауки Самарской области фильм "Экстремизму нет!" выложен с пометкой "16+".

Этот ролик, который уже показывали в нескольких школах Самарской области, успел стать скандальным: многие сочли, что демонстрация видео со сценами насилия школьникам, многие из которых еще не достигли 16 лет, противозаконна. Юрист Михаил Матвеев направил несколько соответствующих запросов местным властям, после того как фильм показали в школе, где в 7-м классе учится его сын.

“Я думаю, это не очень правильно, что политика начинает проникать в школы, что детские умы становятся полем битвы между властью и оппозицией”, – считает Матвеев. В ответе на запрос Матвеева, датированном 5 мая (есть в распоряжении Радио Свобода), местный прокурор согласился, что демонстрация ролика детям до 16 лет действительно нарушает законодательство. В других ответах на запросы Матвеева отмечается, что фильм был спродюсирован официальным телеканалом регионального правительства и что его демонстрация – собственное решение школ.

Директор школы номер 70 Ольга Жигулевцева, у которой Матвей и другие школьники поинтересовались, зачем им показали фильм, ответила, что никто ее к этому не вынуждал, это была ее личная инициатива, и таким образом она хотела помочь своим ученикам. Жигулевцева отказалась комментировать Радио Свобода выложенную на YouTube запись инцидента, в ходе которого она обвинила Алексея Навального в том, что он получает деньги за оппозиционную деятельность, и советовала школьникам не участвовать в протестах. “Выберите безопасный путь. Тот, что вы выбираете, опасен”, – заявила Жигулевцева ученикам. “Вы разрушаете свое будущее”, – добавила она.