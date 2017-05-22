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Политика

«Трамп не сможет слить Украину»

Президент США Дональд Трамп (слева) во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Иерусалим, 22 мая 2017 года

Президент США Дональд Трамп призывает Украину и Россию к миру, об этом он написал в твиттере. Накануне американский президент начал свое первое крупное международное турне: Саудовская Аравия – Израиль – Ватикан – встреча G7 в Сицилии и заседание НАТО в Брюсселе. В Израиле Трамп уже заявил, что станет посредником в мирных переговорах с Палестиной. По словам Михаила Дяденко, эксперта Центра правового анализа и исследования политических рисков, Украина хоть и будет в повестке США, но не в первых рядах. Американский политолог Питер Залмаев уверен, что Трамп не сможет «слить» Украину, не вызвав бурю негодования даже среди своих однопартийцев. Об этом они говорили в студии радио «Донбасс.Реалии»

– Почему Трамп выбрал именно такой маршрут?

Питер Залмаев: Это такой тур-ликбез для Трампа. Он – человек, который не особо интересуется внешним миром. И этот тур позиционируют, как «Тур трех религий». Он уже был в Саудовской Аравии. Это центр ислама. Центр иудаизма – Израиль. И, соответственно, Ватикан – центр католического христианства. Трампу нужно показать какие-то конкретные и успешные результаты в ходе своей поездки. В первую очередь, это подписанный с Саудовской Аравией на 100 миллионов долларов контракт на продажу оружия. Это палка о двух концах. Это потенциально и проблематичная зона для Трампа, учитывая, что Саудовская Аравия и является этим государственным спонсором терроризма, против кого он, вроде, и борется. С другой стороны, он может показать, что это – деньги и рабочие места для американских рабочих.

Направлением, который избрал Трамп для первого заграничного визита, он показал приоритеты США и своей администрации. Украина, безусловно, будет на повестке дня США, но сомневаюсь, что она будет на первых рядах
Михаил Дяденко

Михаил Дяденко: Определенные сенсации уже произошли. Это первый визит новоизбранного президента в первом турне в государство Израиль, что уже подчеркнули лидеры Израиля. И направлением, который избрал Трамп для первого заграничного визита, он показал приоритеты США и своей администрации. Украина, безусловно, будет на повестке дня США, но сомневаюсь, что она будет на первых рядах.

Вы имеете в виду, что больше всего Дональда Трампа волнует Ближний Восток, куда он отправляется в первую очередь?

Михаил Дяденко: Он будет встречаться с лидерами достаточно влиятельных стран, где будет формироваться экономическая и политическая повестка. Ключевой вопрос для США, который надо решить, чтобы восстановить свое влияние на Ближнем Востоке, – это Иран и Сирия. Скорее всего, Трамп будет уделять именно этим странам внимание.

– Питер, вы живете в Америке. Насколько американцам интересна тема «Украина»? Могут ли какие-то победы на этом поприще повысить его рейтинги в США?

Питер Залмаев
Питер Залмаев

Это влияет на конгрессменов из Республиканской партии, которые придерживаются традиционных взглядов в вопросе «Россия – Украина». Для них Украина – это не Россия. Он не может «слить» Украину в пользу России, не вызвав бурю негодования среди своих же однопартийцев
Питер Залмаев

Питер Залмаев: Не успел он отслужить 100 дней, а его уже прозвали «хромая утка». Американские избиратели до сих пор не имеют представления о том, что за конфликт в Украине. В частности, избиратели Трампа готовы ему многое простить, и их не очень волнует все, что он делает на внешнем фронте. Даже скандалы с Россией не влияют значительно на его рейтинги популярности среди его электората. Но это влияет на конгрессменов из Республиканской партии, которые придерживаются традиционных взглядов в вопросе «Россия – Украина». Для них Украина – это не Россия. Соответственно, у Трампа очень узкое поле для лавирования. Он не может «слить» Украину в пользу России, не вызвав бурю негодования среди своих же однопартийцев.

– В своем твиттере Дональд Трамп призвал «мириться» Украину и Россию. Действительно он хочет этого?

Питер Залмаев: Думаю, что плана у него нет. И сказал он не совсем для проформы. Ему нужны конкретные результаты. И если он сможет потом в качестве заслуги выставить урегулирование такого конфликта, то он схватится за такую возможность.

– В Израиле Дональд Трамп заявил, что хочет выступать посредником в мирных переговорах с Палестиной. Подходит ли ему такая «одежда миротворца»?

Михаил Дяденко: Трамп является новой фигурой. Достаточно яркой на Ближнем Востоке. И, безусловно, силой своего государства – США – он попытается надавить на Палестину, чтобы были приняты условия мирного соглашения с Израилем. Определенные попытки в этом направлении будут. Я даже не сомневаюсь, что будут достигнуты какие-то договоренности. Не стоит забывать, что эти договоренности практически всегда нарушаются со стороны Палестины: или происходят обострения со стороны незаконных вооруженных формирований, или террористические акты происходят. Мир на Ближнем Востоке – это такая непостоянная вещь.

Трамп в Ізраїлі заявив про «рідкісну нагоду» для миру на Близькому Сході (відео)
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– Вы не видите здесь параллель: Израиль-Палестина и Украина-Россия? Что договоренности происходят, но срываются по инициативе одной из сторон?

Михаил Дяденко: Стоит отметить, что Израиль для Трампа не является неизвестной величиной, так как представители еврейской национальности являются членами круга его семьи. И это играет определенную роль. Что касается Украины, то в окружении Трампа нет таких ярких личностей, которые лоббировали бы интересы Украины. Поэтому Украина не будет на первых ролях в повестке США. Скорее всего, Трамп будет прислушиваться к позиции Германии, нормандского формата в отношении Украины и поддерживать те инициативы, которые продвигаются Германией и Францией.

Не будет ли вопрос с Россией всплывать только тогда, когда это будет выгодно Дональду Трампу? Например, в переговорах с Ближним Востоком.

Для Украины самая важная задача найти лоббистов, которые смогут преподнести в нужном свете позицию Украины
Михаил Дяденко

Михаил Дяденко: Мне кажется, что позиция России будет меньше всего интересовать Трампа, если будут приниматься какие-либо решения по Ближнему Востоку. Больше Трамп будет прислушиваться к Израилю. Для Украины самая важная задача найти лоббистов, которые смогут преподнести в нужном свете позицию Украины, обозначить ее проблемы, о возможностях решения и интересах США.

– Сегодня издание The Wall Street Journal, ссылаясь на документ Госдепартамента, сообщило, что президент США Дональд Трамп предложил заменить программу безвозмездной помощи на ссуды. Речь идет о помощи Пакистану, Тунису, Ливии, Колумбии, Филиппинам, Вьетнаму и Украине. В 2018 году Вашингтон планируют сократить финансовую помощь Украине примерно на 69%. Сумма изменилась с 570 миллионов долларов на 177 миллионов США отворачивается от Украины совсем?

Михаил Дяденко: Нет. Это означает только то, что Трамп намерен выполнять предвыборные обещания – это тотальное снижение налогов для среднего класса, создание новых рабочих мест. Это те программы, которые требуют достаточного финансирования и экономии. Вот Украина и попадает в эту экономию. Начинают смотреть, где и что можно урезать, какой интерес США в таком финансировании. И, естественно, как вариант рассматривается не давать безвозмездную помощь, которая непонятно куда девается. «Будем давать ссуды!».

Газета The Wall Street Journal отмечает, что сокращения лишат Украину возможности задействовать радиолокационные средства обнаружения огневых позиций минометов в борьбе с пользующимися поддержкой Москвы пророссийскими сепаратистами. Будет ли Украина брать эти ссуды или откажется?

Михаил Дяденко: Проблема не в финансах. А в том, что США фактически не поставляли в Украину оружия, которое могло бы оказать существенное влияние на конфликт на востоке Украины. Даже те же радиолокационные комплексы минометного обнаружения, в них внедрены определенные ограничения, которые не позволяют их использовать на полную мощь.

– В эру Барака Обамы президент Украины Петр Порошенко постоянно апеллировал, что Америка – наш главный союзник. Сейчас Украина зависима от США или стала более независимая?

Стоит разделить украинский народ и украинское государство. Первый стал достаточно самостоятельным. А вот государство в этом плане достаточно слабое.
Михаил Дяденко

Михаил Дяденко: Стоит разделить украинский народ и украинское государство. Первый стал достаточно самостоятельным. Он показал это и на Майдане, и в событиях на востоке Украины. Это и готовность волонтеров оказывать помощь, и объединяться ради одной цели. А вот государство в этом плане достаточно слабое. Армия за эти годы существенно усилилась. Что касается, государственного аппарата, то я не могу сказать, что Украина находится в достаточно стабильном состоянии.

– США – союзник нужен Украине?

Украина должна рассчитывать на США, на своих европейских партнеров, но в тоже время рассчитывать только на свои силы
Михаил Дяденко

Михаил Дяденко: На мой взгляд, Украина должна рассчитывать на США, на своих европейских партнеров, но в тоже время рассчитывать только на свои силы. Мы не знаем, что через 2-3 года может произойти в Европе и США. У нас достаточно мудрый и сильный народ, просто его надо объединить и указать цель, которая стала бы для всех основополагающей и объединяющей.

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