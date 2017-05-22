Президент США Дональд Трамп призывает Украину и Россию к миру, об этом он написал в твиттере. Накануне американский президент начал свое первое крупное международное турне: Саудовская Аравия – Израиль – Ватикан – встреча G7 в Сицилии и заседание НАТО в Брюсселе. В Израиле Трамп уже заявил, что станет посредником в мирных переговорах с Палестиной. По словам Михаила Дяденко, эксперта Центра правового анализа и исследования политических рисков, Украина хоть и будет в повестке США, но не в первых рядах. Американский политолог Питер Залмаев уверен, что Трамп не сможет «слить» Украину, не вызвав бурю негодования даже среди своих однопартийцев. Об этом они говорили в студии радио «Донбасс.Реалии»

– Почему Трамп выбрал именно такой маршрут?

Питер Залмаев: Это такой тур-ликбез для Трампа. Он – человек, который не особо интересуется внешним миром. И этот тур позиционируют, как «Тур трех религий». Он уже был в Саудовской Аравии. Это центр ислама. Центр иудаизма – Израиль. И, соответственно, Ватикан – центр католического христианства. Трампу нужно показать какие-то конкретные и успешные результаты в ходе своей поездки. В первую очередь, это подписанный с Саудовской Аравией на 100 миллионов долларов контракт на продажу оружия. Это палка о двух концах. Это потенциально и проблематичная зона для Трампа, учитывая, что Саудовская Аравия и является этим государственным спонсором терроризма, против кого он, вроде, и борется. С другой стороны, он может показать, что это – деньги и рабочие места для американских рабочих.

Направлением, который избрал Трамп для первого заграничного визита, он показал приоритеты США и своей администрации. Украина, безусловно, будет на повестке дня США, но сомневаюсь, что она будет на первых рядах

​Михаил Дяденко: Определенные сенсации уже произошли. Это первый визит новоизбранного президента в первом турне в государство Израиль, что уже подчеркнули лидеры Израиля. И направлением, который избрал Трамп для первого заграничного визита, он показал приоритеты США и своей администрации. Украина, безусловно, будет на повестке дня США, но сомневаюсь, что она будет на первых рядах.

– Вы имеете в виду, что больше всего Дональда Трампа волнует Ближний Восток, куда он отправляется в первую очередь?

Михаил Дяденко: Он будет встречаться с лидерами достаточно влиятельных стран, где будет формироваться экономическая и политическая повестка. Ключевой вопрос для США, который надо решить, чтобы восстановить свое влияние на Ближнем Востоке, – это Иран и Сирия. Скорее всего, Трамп будет уделять именно этим странам внимание.

– Питер, вы живете в Америке. Насколько американцам интересна тема «Украина»? Могут ли какие-то победы на этом поприще повысить его рейтинги в США?

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Это влияет на конгрессменов из Республиканской партии, которые придерживаются традиционных взглядов в вопросе «Россия – Украина». Для них Украина – это не Россия. Он не может «слить» Украину в пользу России, не вызвав бурю негодования среди своих же однопартийцев

​Питер Залмаев: Не успел он отслужить 100 дней, а его уже прозвали «хромая утка». Американские избиратели до сих пор не имеют представления о том, что за конфликт в Украине. В частности, избиратели Трампа готовы ему многое простить, и их не очень волнует все, что он делает на внешнем фронте. Даже скандалы с Россией не влияют значительно на его рейтинги популярности среди его электората. Но это влияет на конгрессменов из Республиканской партии, которые придерживаются традиционных взглядов в вопросе «Россия – Украина». Для них Украина – это не Россия. Соответственно, у Трампа очень узкое поле для лавирования. Он не может «слить» Украину в пользу России, не вызвав бурю негодования среди своих же однопартийцев.

– В своем твиттере Дональд Трамп призвал «мириться» Украину и Россию. Действительно он хочет этого?

​Питер Залмаев: Думаю, что плана у него нет. И сказал он не совсем для проформы. Ему нужны конкретные результаты. И если он сможет потом в качестве заслуги выставить урегулирование такого конфликта, то он схватится за такую возможность.

– В Израиле Дональд Трамп заявил, что хочет выступать посредником в мирных переговорах с Палестиной. Подходит ли ему такая «одежда миротворца»?

Михаил Дяденко: Трамп является новой фигурой. Достаточно яркой на Ближнем Востоке. И, безусловно, силой своего государства – США – он попытается надавить на Палестину, чтобы были приняты условия мирного соглашения с Израилем. Определенные попытки в этом направлении будут. Я даже не сомневаюсь, что будут достигнуты какие-то договоренности. Не стоит забывать, что эти договоренности практически всегда нарушаются со стороны Палестины: или происходят обострения со стороны незаконных вооруженных формирований, или террористические акты происходят. Мир на Ближнем Востоке – это такая непостоянная вещь.

– Вы не видите здесь параллель: Израиль-Палестина и Украина-Россия? Что договоренности происходят, но срываются по инициативе одной из сторон?

Михаил Дяденко: Стоит отметить, что Израиль для Трампа не является неизвестной величиной, так как представители еврейской национальности являются членами круга его семьи. И это играет определенную роль. Что касается Украины, то в окружении Трампа нет таких ярких личностей, которые лоббировали бы интересы Украины. Поэтому Украина не будет на первых ролях в повестке США. Скорее всего, Трамп будет прислушиваться к позиции Германии, нормандского формата в отношении Украины и поддерживать те инициативы, которые продвигаются Германией и Францией.

– Не будет ли вопрос с Россией всплывать только тогда, когда это будет выгодно Дональду Трампу? Например, в переговорах с Ближним Востоком.

Для Украины самая важная задача найти лоббистов, которые смогут преподнести в нужном свете позицию Украины

​Михаил Дяденко: Мне кажется, что позиция России будет меньше всего интересовать Трампа, если будут приниматься какие-либо решения по Ближнему Востоку. Больше Трамп будет прислушиваться к Израилю. Для Украины самая важная задача найти лоббистов, которые смогут преподнести в нужном свете позицию Украины, обозначить ее проблемы, о возможностях решения и интересах США.

– Сегодня издание The Wall Street Journal, ссылаясь на документ Госдепартамента, сообщило, что президент США Дональд Трамп предложил заменить программу безвозмездной помощи на ссуды. Речь идет о помощи Пакистану, Тунису, Ливии, Колумбии, Филиппинам, Вьетнаму и Украине. В 2018 году Вашингтон планируют сократить финансовую помощь Украине примерно на 69%. Сумма изменилась с 570 миллионов долларов на 177 миллионов США отворачивается от Украины совсем?

Михаил Дяденко: Нет. Это означает только то, что Трамп намерен выполнять предвыборные обещания – это тотальное снижение налогов для среднего класса, создание новых рабочих мест. Это те программы, которые требуют достаточного финансирования и экономии. Вот Украина и попадает в эту экономию. Начинают смотреть, где и что можно урезать, какой интерес США в таком финансировании. И, естественно, как вариант рассматривается не давать безвозмездную помощь, которая непонятно куда девается. «Будем давать ссуды!».

– Газета The Wall Street Journal отмечает, что сокращения лишат Украину возможности задействовать радиолокационные средства обнаружения огневых позиций минометов в борьбе с пользующимися поддержкой Москвы пророссийскими сепаратистами. Будет ли Украина брать эти ссуды или откажется?

​Михаил Дяденко: Проблема не в финансах. А в том, что США фактически не поставляли в Украину оружия, которое могло бы оказать существенное влияние на конфликт на востоке Украины. Даже те же радиолокационные комплексы минометного обнаружения, в них внедрены определенные ограничения, которые не позволяют их использовать на полную мощь.

– В эру Барака Обамы президент Украины Петр Порошенко постоянно апеллировал, что Америка – наш главный союзник. Сейчас Украина зависима от США или стала более независимая?

Стоит разделить украинский народ и украинское государство. Первый стал достаточно самостоятельным. А вот государство в этом плане достаточно слабое.

​Михаил Дяденко: Стоит разделить украинский народ и украинское государство. Первый стал достаточно самостоятельным. Он показал это и на Майдане, и в событиях на востоке Украины. Это и готовность волонтеров оказывать помощь, и объединяться ради одной цели. А вот государство в этом плане достаточно слабое. Армия за эти годы существенно усилилась. Что касается, государственного аппарата, то я не могу сказать, что Украина находится в достаточно стабильном состоянии.

– США – союзник нужен Украине?

Украина должна рассчитывать на США, на своих европейских партнеров, но в тоже время рассчитывать только на свои силы

​Михаил Дяденко: На мой взгляд, Украина должна рассчитывать на США, на своих европейских партнеров, но в тоже время рассчитывать только на свои силы. Мы не знаем, что через 2-3 года может произойти в Европе и США. У нас достаточно мудрый и сильный народ, просто его надо объединить и указать цель, которая стала бы для всех основополагающей и объединяющей.