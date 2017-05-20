Публикации о возможных связях между Россией и командой предвыборной кампании американского президента Трампа не сходят с первых полос мировой прессы. Экономист и сотрудник аналитического центра «Атлантический совет» Андерс Ослунд даже предполагает, что следствию стоило бы выяснить, не сыграл ли в этом свою роль и украинский олигарх Виктор Медведчук. Между тем британская Independent рассказывает, о чем могла идти речь в течение 18 телефонных разговоров и обменов электронными письмами между командой Трампа и Москвой. Ряд международных изданий также публикует рассказы и видео о том, как живут и развлекаются 100-летние дедушки и бабушки в разных частях мира.

Украинский олигарх Виктор Медведчук может быть недостающим звеном в расследовании связей Трампа с Россией, предполагает в вашингтонской газете аналитик Андерс Ослунд.

Украинский олигарх и кум президента России Виктор Медведчук, как узнали некоторые из международных СМИ, мог иметь личные контакты со штабом Дональда Трампа во время его предвыборной президентской кампании. Как пишет в своем блоге для американского издания The Hill Андерс Ослунд, старший сотрудник аналитического центра «Атлантический совет» в Вашингтоне, именно Медведчук, «вероятно, может быть недостающим звеном в драме Трамп-Россия, хотя сам он, конечно, отрицает любые контакты с кем-либо в течение кампании Трампа».

Как объясняет аналитик, 62-летний Виктор Медведчук является одним из самых противоречивых личностей украинского бизнеса и политики. При этом президент России Владимир Путин, очевидно, воспринимает его как единственного человека, которому в Украине можно доверять. Ослунд одновременно напоминает, что именно его США одним из первых внесли в «черный список» за его роль в аннексии Россией украинского Крыма, в частности, за то, что он несет «угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также за подрыв демократических институтов и процессов в Украине».

В этом контексте автор статьи «Украинский олигарх может быть недостающим звеном в расследовании Трамп-Россия» указывает на другое противоречивое имя – Пола Манафорта, который на протяжении почти десяти лет был главным политическим советником бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Он и Медведчук должны были знать друг друга, ведь выполняли у Януковича аналогичные функции. В своей статье Reuters не указывает, кто именно вел переговоры с Медведчуком, но пишет, что, вероятно, это был Манафорт. Ведь Медведчук имеет полное доверие Путина и может выходить на Путина, когда пожелает», – пишет Ослунд, резюмируя: «Если Роберт Мюллер, который является специальным прокурором в расследовании связей Трамп-Россия, сможет установить связи между Медведчуком и избирательной кампанией Трампа, то, вероятно, он найдет неопровержимые доказательства сговора между Россией и кампанией Трампа».

Тема тайных связей команды Дональда Трампа и России также не сходит со страниц европейских газет. Британская Independent пишет, что, по информации некоторых СМИ, члены избирательного штаба Дональда Трампа во время его предвыборной кампании выходили на связь с Россией не менее 18 раз. Как отмечает журналист издания Эндрю Гриффин, все эти контакты ранее держались в тайне, но сейчас рассматриваются в рамках расследований отношений Трампа с Россией, которые ведут ФБР и Конгресс. В частности, речь шла о создании между Трампом и Путиным специального канала коммуникаций, который бы позволил сторонам говорить без участия представителей органов безопасности США, говорится в статье.

«На протяжении апреля-ноября 2016 года было зафиксировано 18 звонков и электронных сообщений, в то время как в январе хакеры устроили атаку, которую американская разведка считала частью кремлевской кампании для дискредитации выборов и влияния на их результат в пользу Трампа над его соперницей Хиллари Клинтон», – пишет Гриффин.

Independent: «Рано или поздно, но Коми таки расскажет Конгрессу и специальному прокурору, что на самом деле произошло между ним и Трампом в российском смысле. И приятного там будет мало»

Темами дискуссий, по данным источников одного из влиятельных информационных агентств, были восстановление экономических отношений между США и Россией, которые испортили введенные в отношении Москвы санкции, а также сотрудничество в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» и сдерживание нарастающего влияния Китая на мировой арене.

Лица, которые рассказали агентству Reuters о существовании контактов, заявили, что пока не видели в этих разговорах признаков нарушений или сговора между избирательным штабом Трампа и представителями России.

Между тем американский политик-республиканец, бывший заместитель госсекретаря США Ричард Армитидж комментирует: «Столько звонков иностранных чиновников, особенно в страну, которую мы считаем недружественной или враждебной, – это большая редкость».

На той же ноте очередной номер влиятельного журнала TIME опубликовал обложку журнала, где главный символ Кремля – храм Василия Блаженного поглощает американский Белый дом.

Наконец, сразу несколько изданий рассказывают о достижениях старожилов в разных уголках мира.

Бразильские сестры-близняшки Мария и Паулина Пигнатон, которые 20 мая отпразднуют свой 100-й день рождения, решили увековечить свой юбилей и устроили фотосессию, рассказывает ABCNews. Характерно, что в свои почти 100 лет Мария имеет 6 детей, 19 внуков и 16 правнуков. Семья Паулины несколько меньше – 5 детей, 12 внуков и 7 правнуков.

Между тем на сайте BBC рассказывается о том, как 105-летняя индийская бабушка ведет кулинарный «блог» на YouTube и уже имеет более 350 тысяч подписчиков. Индийский старожил готовит традиционную пищу прямо посреди поля, а самое известное ее блюдо – курица в арбузе.

Американская корпорация CNN на днях опубликовала видеорепортаж о том, как 101-летний британец Брайсон Уильям Верден Хеес стал старейшим в мире человеком, который прыгнул с парашютом. Свой первый в жизни прыжок с парашютом Хеес совершил в прошлом году, чтобы отпраздновать свое 100-летие. «Прыжок с парашютом в прошлом году был невероятным опытом, я насладился им, потому захотел сделать это снова», – отметил ветеран-старожил.