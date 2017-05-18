Немецкий журнал Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о попытках Германии подтвердить историческую ответственность в отношении Украины. Датская газета Berlingske сообщает о кибернетических нападениях на сайт президента Украины. Американское периодическое издание Chicago Sun-Times размышляет над предложением президента России передать Конгрессу США записи разговоров во время встречи президента США Дональда Трампа с российскими дипломатами.

Немецкое периодическое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung публикует материал «Спор по поводу одного консенсуса». В статье сообщается о том, что в немецком Бундестаге пройдет голосование по поводу предложения немецкой партии «Зеленых». Речь идет о подтверждении Германией исторической ответственности в отношении Украины. При этом издание отмечает, что речь идет не только об анализе преступлений Германии, совершенных в Украине. Частью этой ответственности является также активная поддержка современной независимой Украины и ее общества в усилиях по созданию демократии, правового государства и экономического развития. Впрочем, это предложение, как пишет немецкая газета, не получит большинства в немецком Бундестаге, потому что фракции СДПГ (Социал-демократической партии Германии) и ХДС (Христианско-социального союза) ее не поддержат. Идея статьи состоит в объяснении сложности задачи выстраивания новых отношений с Украиной и Россией для немецкой политики.

Журнал отмечает: когда в Украине после революции вспыхнула война в 2014 году, много комментариев немецких политиков и гостей ток-шоу можно было воспринимать только как свидетельство полного незнания ситуации. А это всеобщее незнание ситуации помогло российской пропаганде, которая смогла запустить в немецкие дискуссии старые шовинистические и русоцентристские, а также искривленные советские представления об Украине. И диапазон этого простирался от утверждений, что украинский язык не является отдельным языком, до сравнения украинского национального движения с «фашизмом».

«Это помогло дискредитировать Революцию достоинства в российском контексте, подав ее как «дело рук крайне правых экстремистов», требуя в связи с историей Второй мировой войны большего понимания позиции Кремля», – пишет немецкое издание.

Нигде больше война национал-социалистов на уничтожение не была столь жестокой и не имела столько жертв, как в Украине и Беларуси. До этого Украина стала жертвой и сталинских репрессий, что, возможно, и объясняет, что в некоторых местах в Украине немецкое войско приветствовали как возможных освободителей.

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что само предложение немецкой партии «Зеленых» является ответом на попытки российского руководства пропагандистским способом повернуть историю Второй мировой войны с использованием сталинских мифов и с помощью дискредитации истории и манипуляций против демократического эксперимента в сегодняшней Украине.

«Спор по поводу одного консенсуса»

Датский журнал Berlingske печатает статью «Украина обвиняет российских хакеров в атаке против президента». Подзаголовок говорит: «Конфликт между Украиной и Россией распространился на интернет, задев президента страны». В материале говорится о том, что Украина обвиняет российских хакеров в осуществлении организованной атаки на сайт президента Украины Петра Порошенко. Как отмечает датское издание, это нападение было реакцией России на запрет деятельности российских социальных сетей и компаний в Украине. Официальным объяснением Киева относительно введения этого запрета является кибербезопасность.

«Мы были свидетелями российской реакции на указ президента Украины прекратить деятельность российских социальных сетей. Сайт президента Порошенко получил организованное нападение. Сейчас ситуация находится под контролем и сайт работает в обычном режиме», – заявил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

Berlingske пишет, что введение санкций против российских сетей и компаний было принято с целью обеспечения защиты от российских учреждений, которые своей деятельностью угрожают информационной и интернет-безопасности Украины. В списке украинских санкций – более 400 российских компаний. Датское издание отмечает, что согласно заявлению российской компании Mail.ru Group, которая имеет в собственности ведущие социальные сети России, около 25 миллионов украинцев ощутят на себе этот запрет. Россия и в дальнейшем отрицает ведение кибернетической войны против Украины.

«Украина обвиняет российских хакеров в атаке против президента»

Американская газета Chicago Sun-Times содержит статью «Путин предлагает предоставить Конгрессу записи разговора во время встречи с Трампом». Речь идет о записи разговора президента Дональда Трампа с российскими дипломатами, во время которой, как полагают, руководитель США обнародовал россиянам секретную информацию. Предложение Путина добавило довольно странный привкус этому скандалу о передаче Трампом россиянам информации, полученной разведывательными службами США. Все это появилось на фоне обнародования информации, что Трамп лично просил директора ФБР Джеймса Коми остановить расследование в отношении российских связей его бывшего советника Майкла Флинна.

В то же время, как пишет американский журнал, Белый дом решительно отрицает важность и секретность информации, передаваемой Трампом россиянам. Эту информацию получили от израильских разведывательных источников. Трамп отмечает, что имел полное право – как президент США – поделиться с россиянами информацией, связанной с терроризмом. В то же время союзники США и некоторые депутаты Конгресса США начали бить тревогу. Путин, в свою очередь, выступил в защиту Трампа, определив весь шум вокруг этого дела как то, что он назвал «антироссийскими сантиментами».

Относительно уволенного с должности директора ФБР Джеймса Коми, появилась информация, что он написал служебную записку после встречи с президентом Трампом в феврале этого года, во время которой Дональд Трамп попросил его прекратить расследование российских контактов президентского советника Майкла Флинна. Газета напоминает, что это расследование было частью более широкого дела, связанного с возможным вмешательством россиян в выборы президента США в прошлом году.

«Путин предлагает предоставить Конгрессу записи разговора во время встречи с Трампом»