«Черногорские террористы» и крымские коллаборанты

В прошлом году Крым.Реалии неоднократно сообщали о связях сербских радикалов, официально обвиняемых властями Черногории в подготовке вооруженного переворота в стране, (так называемых «черногорских террористов») с российскими дипломатами и отдельными правительственными учреждениями. Так, полгода назад было обнародовано видео, на котором обвиняемый в руководстве диверсионной группой, глава радикальной организации «Сербские волки» Александр Синджелич признается в своих тесных связях с Минобороны России. В частности, Синджелич рассказывает, что именно он дал российским военным рекомендации для участия другого националиста, Братислава Живковича в оккупации Крыма, после чего тот легко прошел проверку.

Сам Живкович был одним из «четников» – сербов, приехавших на крымский «референдум» 16 марта 2014 года, где они присоединились к российским «казакам» и вместе с ними несли дежурство на оккупационных блокпостах рядом с Севастополем. «Когда они его проверяли, пока он был в Крыму, у него была гарантия, которую я ему дал здесь (в Сербии –​ КР), и тогда он прошел проверку», – говорит Синджелич на записи.

Следующим важным фактом стала информация о тесных связях лидеров сербской радиальной организации «Заветници» («Заветники») с депутатом Госдумы, заместителем секретаря Генсовета «Единой России» Сергеем Железняком, а также об их контактах с главой МИД России Сергеем Лавровым. При этом среди людей, встречавшихся с Лавровым, оказались еще двое пророссийских активистов: Братислав Дикич и Неманья Ристич – еще один обвиняемый в подготовке переворота в Черногории, официально разыскиваемый через Интерпол, и ранее замеченный в компании атташе по вопросам обороны российского посольства в Белграде, полковника Андрея Киндякова.

Пару недель назад нидерландский эксперт, известный специалист в области медиа Христо Грозев опубликовал свой доклад, который, помимо подтверждения уже перечисленной информации, включает в себя некоторые новые факты из биографии «черногорских террористов», на этот раз в части их связей напрямую с крымскими коллаборантами.

Так, согласно информации Грозева, уже упомянутый Неманья Ристич встречался в аэропорту Белграда с журналистами «News Front» Оксаной Сазоновой и Сергеем Белоусом в том же месяце, когда должен был произойти государственный переворот в Черногории. Вскоре появилось сообщение о задержании этих журналистов в Косово вместе с сербским политиком, членом Сербской радикальной партии Звонко Михайловичем.

«News Front» – это известное российское прокремлевское агентство, занимающееся по большей части пропагандой сепаратизма на востоке Украины, и тесно связанное с донбасскими боевиками. Так, именно эта структура подготовила фильм «Его батальон», снятый в память о российском террористе Арсене Павлове («Мотороле»), и презентованный руководителем агентства Константином Кныриком на канале «Россия 1». При этом создатели фильма даже не скрывали, что при работе над ним находились в теснейшем контакте с донбасскими «ополченцами», в том числе во время боевых действий.

Помимо этого, Константин Кнырик является председателем Совета регионального Крымского отделения ультрапатриотической партии «Родина», а также непосредственным участником российской оккупации Крыма. В воспоминаниях о событиях так называемой «крымской весны» и своей роли в ней Кнырик, в частности, пишет:

Наше движение разделилось на три составляющих. Первая – силовая. Вторая – группа общественных деятелей, имеющих опыт организации митингов, пикетов, флешмобов. И третья составляющая была – медийная

«Мы объединились в движение «Крымский фронт», преодолев прошлые разногласия и недоверие друг к другу... Наше движение разделилось на три составляющих. Первая – силовая, включающая в свой состав две роты самообороны. Вторая – группа общественных деятелей, имеющих опыт организации митингов, пикетов, флешмобов и других уличных акций. И третья составляющая была – медийная. Олег Слюсаренко, в последние годы занимавшийся организацией фестиваля «Великое русское слово» и молодежного военно-патриотического лагеря «Донузлав», в котором обучалась молодежь не только из Крыма, но и из всех стран СНГ, взял на себя проведение массовых уличных мероприятий. Не жалея себя, он вел все наши митинги, срывая голос, отпаиваясь горячим молоком».

Упомянутый в этом отрывке Олег Слюсаренко – лидер другой крымской организации, о сотрудничестве которой с «черногорскими террористами» пишет Христо Грозев. Речь идет о крымской региональной общественной организации «Наша Великая Победа». При этом, судя по информации из открытых источников, контакты Кнырика и Слюсаренко не ограничились только «крымской весной». Так, в августе 2015 года лидер «News Front» вместе с советником Путина Сергеем Глазьевым посетили молодежный лагерь «Донузлав-2015», где Кнырик вновь произнес хвалебную речь в адрес своего соратника.

«Я и многие другие благодарны бессменному руководителю лагеря Олегу Слюсаренко за его труд в организации столь важного мероприятия!», – заявил он.

Согласно сайту организации, цель проекта Слюсаренко – это совместно с Всероссийской организацией «Боевое Братство» провести автопробег в честь Дня Победы. Первый такой пробег стартовал 17 марта 2015 года в Севастополе, и затрагивал не только российские города, но также территории Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, «ДНР» и «ЛНР», Приднестровья и Южной Осетии. Одним из символов акции стал флаг радикального прокремлевского движения «Антимайдан».

Проекту «Наша Великая Победа» оказывают поддержку комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками и комитет Совета Федерации по обороне и безопасности

«Хотя официально акция была посвящена празднованию «70-летия Великой Победы» и должна была проводиться с использованием огромной копии знамени Победы, также должен был использоваться и флаг сепаратистской пророссийской организации «Антимайдан». Кроме того, согласно сайту «Боевого Братства», проекту «Наша Великая Победа» оказывают поддержку комитет Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками и комитет Совета Федерации по обороне и безопасности», – отмечает Христо Грозев в своем исследовании.

Однако помимо постсоветского пространства, «Наша Великая Победа», как выяснилось, активно работает на Балканах. Так, в октябре 2016 года организация подала заявку на государственный грант, сформулировав описание своего проекта как «формирование положительного имиджа Российской Федерации в странах Балкан (Сербия и Черногория). Прорыв информационной блокады. Поддержание неофициальных контактов между гражданами Сербии, Черногории и России для совместной работы в сфере публичной дипломатии. Продвижению российских интересов за рубежом».

При этом, учитывая все вышесказанное, Христо Грозев уверен: заявки на грант руками организации «Наша Великая Победа» подает именно агентство «News Front».

Деятельность, описание которой «News Front» приводит в заявке на грант, нарушает принципы работы «новостного агентства»

«Деятельность, описание которой «News Front» приводит в заявке на грант, нарушает принципы работы «новостного агентства» – особенно это касается «неофициальных контактов между гражданами Сербии, Черногории и России для совместной работы в сфере публичной дипломатии», – прокомментировал он материалы своего расследования.

«Такие акции, как «Наша Великая Победа», являются не просто праздничными мероприятиями, они также служат для распространения идей, что Россия имеет историческое право на те или иные территории в связи с религией и этнической принадлежностью их жителей, что наглядно иллюстрирует фраза про «единое историческое пространство» из заявки на грант», – резюмировал он.