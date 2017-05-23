Визовый режим с Россией: быть или не быть?

На следующей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией, такую информацию опубликовало издательство «РБК Украина», ссылаясь на источники во фракциях «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Политологи считают, что введение или отмена визового режима – это дело не парламента, а правительства. Часть экспертов считает, что ввести визовый режим необходимо было давно, поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией. Есть также мнения, что тема введения виз с Россией – это еще один способ со стороны власти имитировать активную оборону Украины, а не заниматься ею. В России уверены, что визовый режим, прежде всего, ударит по самым украинцам.

Фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» на следующей неделе могут проголосовать за введение визового режима с Россией. Такую информацию опубликовало издательство «РБК Украина», ссылаясь на свои источники в этих фракциях. Якобы уже на этой неделе в парламенте проведут сверку голосов, чтобы знать вероятность результативного голосования.

Депутаты могут принять только постановление рекомендательного характера для правительства о введении визового режима. Решение должно будет принимать правительство, считает политолог Тарас Чорновил. По его мнению, визовый режим с Россией как со страной-агрессором принять уже надо было давно. Визы можно свести к простой проверке по базе данных на границе. Но можно ввести и жесткую полноценную систему, когда за визой надо будет обращаться в консульство и ждать ответа. Однако Украина также ощутит на себе санкции в ответ со стороны России, считает Тарас Чорновил.

Если мы вводим визовый режим для враждебной России, нам придется вводить визовый режим и для дружественной Беларуси

«Будет «зеркальный ответ» со стороны Российской Федерации. Для этого необходимо открывать целую сеть российских консульств. Для Украины каждое новое российское консульство – это новая проблема. Потому что вокруг российских консульств, вспомните Харьков, вспомните Одессу, создается резидентура, диверсионные группы. А нам придется ставить 20 дополнительных консульств. Плюс, если мы вводим визовый режим для враждебной России, нам придется вводить визовый режим и для дружественной Беларуси», – объясняет политолог.

Введение виз, безусловно, позволит лучше контролировать и предотвращать въезд нежелательных лиц из России. Однако сам по себе визовый режим ничего не даст. Нужны строгие меры в отношении России как государства-агрессора, считает глава организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

Это еще один способ со стороны власти имитировать активную оборону Украины, а не заниматься ею

«Это еще один способ со стороны власти имитировать активную оборону Украины, а не заниматься ею. Это решение очень трудно критиковать с точки зрения, что оно не нужно. Но с точки зрения эффективности оно вызывает сомнения. Сегодня – фактически, состояние войны, и оно должно было бы предусматривать полный запрет на путешествия, как для граждан России, так и для граждан Украины в Россию, за исключением имеющих особые разрешения», – говорит Яременко.

Будут ли выставлять на голосование в Верховной Раде вопрос визового режима, окончательно не известно, однако российские политики отреагировали мгновенно. Председатель комитета информационной политики Совета Федерации России Алексей Пушков в Твиттере написал: «Несколько миллионов украинцев, зарабатывающих деньги в России, будут главными жертвами в случае введения виз Киевом. Для России ущерб нулевой».

Бывший украинский премьер-беглец Николай Азаров также высказался в одном из российских радиоэфиров по поводу возможного введения виз между Украиной и Россией: «Как можно разорвать родственные связи, когда 14 миллионов украинцев имеют родственников в России. Где брат живет, сват, сын, дочь».

Сейчас граждане России могут въезжать в Украину без получения визы при наличии загранпаспорта и при условии, что они не находятся в «черных списках», составленных спецслужбами.