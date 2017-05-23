Крымские газеты пишут о реакции жителей полуострова на запрет российских социальных сетей на материковой Украине, начале сноса незаконных строений на плато Ай-Петри и встрече президентов России и Турции в Сочи.

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.Ru» и «Яндекс» работают в Крыму, как и прежде, а немногочисленные жалобы на перебои связывают с локальными техническими проблемами, не более

​«Крымская правда» в статье «Нам любые санкции побоку!» пишет о том, как в Крыму отреагировали на решение украинских властей заблокировать на территории страны российские социальные сети. «ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.Ru» и «Яндекс» работают в Крыму, как и прежде, а немногочисленные жалобы на перебои связывают с локальными техническими проблемами, не более», – пишет издание. В крупных интернет-провайдерах, оказывающих свои услуги на полуострове, заверяют, что российские соцсети и сайты никто блокировать не может, кроме Роскомнадзора. Позиция всех основных компаний по данному вопросу практически идентична: якобы кроме причинения очередной порции неудобств собственным гражданам, украинские власти ничего не добились. «Это полнейший дебилизм, который очень многих раздражает», – поделился мнением с газетой один из граждан Украины, чьи родственники проживают на полуострове.



«Крымская газета» в статье «Шалманизация» Ай-Петри завершилась: Начался снос строений» сообщает о том, что на особо охраняемой природной территории впервые начали сносить незаконные строения. Газета отмечает, что на Ай-Петри самовольно и без необходимых коммуникаций функционировали более 200 торговых построек. На сегодняшний день предполагается демонтировать около 43 строений. Некоторые собственники кафе начали выносить мебель и ломать сооружения. Взамен предпринимателям предоставляется возможность обустроить свой бизнес на оживленной трассе Севастополь-Ялта в окрестностях Симеиза, где отводится под эти цели территория площадью 2 гектара. Всего уведомления ялтинской городской администрации, подконтрольной Кремлю, о сносе объектов были вручены 120 владельцам торговых точек на Ай-Петри. На проведение мероприятий по демонтажу построек потребуется 220 миллионов рублей.

В свою очередь плато Ай-Петри, после проведения соответствующей реконструкции, планируется превратить в экологический курорт. Свои концепции развития для «освобожденной» территории уже разработали в подконтрольном Москве Министерстве курортов и туризма Крыма, где планируют создать на плато природно-рекреационный парк, а также в ялтинской горадминистрации, где планируют создать на Ай-Петри ландшафтно-развлекательную инфраструктуру. Однако и в том, и в другом случае благоустройство будет происходить без капитального строительства с максимально бережным сохранением экосистемы, пишет газета.

«Голос Крыма», рассказывая о встрече президентов России и Турции в Сочи, констатирует, что из контекста российско-турецких переговоров уже давно (по крайней мере в публичной плоскости) исчезла крымская тематика. «Если в декабре 2014 года во время визита Владимира Путина в Стамбул Реджеп Эрдоган заявлял, что поднимал на переговорах вопрос о положении крымских татар в Крыму, теперь же крымская тема никак не звучала на переговорах, хотя в марте этого года турецкая сторона ввела запрет на морское сообщение с полуостровом», – отмечает еженедельник.