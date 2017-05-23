Большинство привыкло считать, что линия фронта на востоке Украины проходит только по суше. Но на самом деле морской покой довольно условный. Яркий пример – попытка российского корабля в начале мая захватить украинский спасательный катер в районе Скадовска на Черноморском побережье. Но и на Азовском море, акватория которого стала частью зоны конфликта на Донбассе, тоже были диверсии: тонули суда, гибли военные. Как же защищают береговую линию и территориальные воды Украины? Журналисты проекта Радiо Свобода «Донбасс.Реалии» провели собственную инспекцию.

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Защита азовских рубежей начинается под водой. Оттуда в зону боевых действий – рукой подать. Поэтому лишняя бдительность не помешает, объясняют пограничники. Ведь скрытый на морской глубине корпус корабля – очень удобное место для перевозки запрещенных грузов.



«Может быть контейнер, может закладка, могут быть наркотики, может быть оружие», – отмечает инструктор школы военных водолазов Константин Миргородский.

Школа военных водолазов – волонтерский проект. Там уже неделю экзаменуют пограничников. Задачи на глубине очень разные: и макеты мин ищут, и специально разработанный водолазный конструктор собирают.



«Это адаптация к подводной среде. С учетом того, что там ничего не видно, нужно следить, чтобы не пошли гайки, чтобы не пошли пластины. Это развивает логику. Ты начинаешь думать под водой. Если ты владеешь снаряжением, то уже думаешь о работе, не отвлекаешься. Потому что под водой совершенно по-другому психика работает», – объясняет инструктор.

С морского дна поднимаемся на крышу наблюдательного пункта в районе Мариуполя. Он оборудован так, чтобы можно было осматривать морскую гладь на расстояние пяти-шести километров.

Возможная угроза – это проникновение небольших диверсионных групп

«Возможная угроза – это проникновение, с применением скоростных плавсредств, небольших диверсионных групп на побережье Азовского моря. Закрепление и создание условий для высадки основного десанта противника», – говорит начальник отделения пограничной службы Сергей Сергейчук.

Это, фактически, первый рубеж обороны украинской территории с берега. Автоматический гранатомет, нацеленный на побережье, здесь постоянно держат наготове. И хотя вдоль береговой линии сейчас все спокойно – столкновение с боевиками здесь уже тоже были.

«Был подход катера с диверсионной группой к берегу, они причалили и затем использовали минометы для поражения одного из пограничных постов наблюдения, находившегося на побережье Азовского моря», – рассказывает Сергейчук.



Уровень защищенности береговой линии



Вовремя выявить угрозу – задача не из простых. Для этого у подразделения здесь целый арсенал.

Пограничники патрулируют береговую линию круглосуточно. И если днем достаточно обычных средств, то ночью используют мощные прожекторы. Для этого нужен отдельный грузовик, а луч света позволяет видеть территорию в радиусе 9 километров.

Расстояние между наблюдательными пунктами более 10 километров, поэтому территорию между ними постоянно прочесывают патрули. Без служебной собаки в таком деле не обойтись. Главное оружие немецкой овчарки пограничников – отличный нюх. За это «Герду» ценят и ласкают.



«Вычесываем, кормим, выгуливаем, постоянно на службе вместе. Были и травмы – лапу порезала. Должен сам перебинтовывать. Имею свою аптечку специально для нее. Ну и вкусности, конечно, без них никуда», – говорит инспектор пограничной службы Николай Роговой.

В день такой патруль проходит от 20 до 30 километров. А вот расстояние для охраны на воде – куда более впечатляющее.



Боевое патрулирование. Потери



Контроль акватории Азовского моря происходит не только с суши. Вместе с морской охраной «Донбасс.Реалии» отправились на боевое патрулирование, чтобы увидеть, как выглядят будни зоны конфликта с борта бронированного катера.

Азовское море – невелико. Поэтому понятие «нейтральные воды» здесь практически отсутствует. Как и в зоне конфликта на суше, на море тоже есть условная линия разграничения. И хотя явных нарушений здесь в последнее время не было, оружия на катерах прибавилось.



«Это меры безопасности, потому что каждый выход – не знаешь, что будет. Поэтому оружие всегда держим наготове», – объясняет командир военного катера Владимир Вдовенко.

А вот в самом начале конфликта на Донбассе морская охрана в Азовском море к новым вызовам, как оказалось, была не готова. Как следствие – потеря двух катеров.



Первый случай произошел в конце августа 2014-го. Тогда в районе поселка Безымянное с берега с противотанкового ракетного комплекса обстреляли сторожевой катер «Гриф». Судно затонуло, погибли два члена экипажа.

А в июне 2015 года в районе порта Мариуполь на мине подорвался катер «ЮМС-1000». И тоже погибли двое.



«Мы этого не ожидали. В мировой истории по патрульных пограничных катерах ни в одной стране мира не применялось оружие. Поскольку они не являются боевыми катерами, это патрульные катера», – отмечает заместитель командира отряда морской охраны Юрий Алейников.

Существует ли «флот» у боевиков?



А вот разговоры о «флоте боевиков» у бойцов вызывают только ироническую улыбку. И действительно, назвать их плавсредства «флотом» можно лишь с большой натяжкой.

Оказывается, «Азовская флотилия» группировки «ДНР», которой так гордятся по ту сторону линии фронта – это всего лишь семь рыболовных катеров. Впрочем, эксперты предупреждают: в ближайшее время псевдоадмиралтейство боевиков ощутимо усилят.



«В российском Генштабе пообещали в ближайшее время решить этот вопрос и все-таки передать катера. И речь как раз шла о тех катерах, которые приглашались еще более года назад. То есть три проекта «Мангуст» и один проект «Соболь», – говорит координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Впрочем, мирные жители прифронтового Мариуполя и близлежащих приморских поселков угрозу с моря всерьез пока не воспринимают. Пенсионер Владислав Григорьевич в тот день, как и до войны на Донбассе, пришел на пирс, чтобы поймать на ужин несколько бычков. Отшучивается, обстрелы – не повод менять многолетнюю традицию.

«А что делать? На кровати лежать или с женой ругаться? Человек – это такая скотина, что она ко всему привыкает», – сказал житель Мариуполя Владислав.