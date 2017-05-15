Если завтра война?

На днях на сайте Liga.net опубликовали аналитический доклад, посвященный исследованию возможных новых целей российской агрессии как внутри Украины, так и в ближнем зарубежье.

В докладе эксперты отмечают, что боеспособность украинской армии за последние три года существенно возросла, и в случае безъядерного конфликта она способна нанести огромный урон российским войскам.

Такой же точки зрения придерживаются и российские военные эксперты. К примеру, лидер движения «Новороссия» Игорь Гиркин (Стрелков), возглавивший вторжение российских боевиков в Украину и развязавший тем самым войну на Донбассе, признает, что победить украинскую армию в открытом бою уже невозможно.

Это же отмечают и украинские военные эксперты. Бывший заместитель министра обороны Украины, председатель Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Леонид Поляков в интервью Крым.Реалии подчеркивал, что, вопреки слухам, количество патриотов, готовых воевать за свою страну, существенно не уменьшилось, поэтому возможные потери агрессора очевидны, а вот возможные приобретения – весьма туманны.

Тем не менее, ряд экспертов утверждают, что украинские дипломаты стали получать сигналы из Москвы о подготовке радикального сценария с полномасштабным вторжением российских войск в Донбасс и закреплением российской армии на линии разграничения. По словам авторов текста, в офисе президента Украины Петра Порошенко утверждают: Москва рассматривает опцию официального захвата украинских территорий в Донбассе. При этом, согласно информации Liga.net, планы по взятию Донбасса будут реализовывать одновременно с усилением дестабилизации остальной части Украины.

Россияне хотят показать, что проект «Новороссия» жив

«Сейчас россияне активно взялись за Николаев и Харьков. Будут качать эти города и стравливать людей, чтобы повысить напряжение. Действуя там, россияне хотят показать, что проект «Новороссия» все еще жив», – цитирует своих источников Liga.net. Также, согласно докладу, секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что в первую очередь, Кремль попытается дестабилизировать столицу Украины.

Эта информация во многом совпадает с планами, которые озвучили российские боевики. Тот же Гиркин-Стрелков признался, что интеграция Донбасса будет невозможна без полномаштабного наступления на другие регионы Украины, что сможет отвлечь «донбасскую группировку» украинских войск и заставить ее покинуть укрепленные позиции.

Единственное решение – готовиться к большой, серьезной войне

«Единственное решение – готовиться к большой, серьезной войне. Другого решения вопроса с Украиной не существует. Чтобы разгромить донбасскую группировку противника, надо биться не только на Донбассе. Движение должно быть на другие направления: на Днепропетровск, на Херсон, на Запорожье, куда угодно. Когда украинские войска выйдут из окоп, и начнется паника, нужно будет вводить правительство Азарова, срочно его признав, создавать украинскую освободительную армию и двигать ее на Киев или хотя бы на Харьков», – заявил Гиркин.

При этом украинские эксперты сомневаются, что агрессор сможет успешно реализовать подобный сценарий.

«Раскачивать» ситуацию в городе пророссийским силам попросту нечем

«В 2014-2015 годах в Харькове очень основательно поработали спецслужбы. Особенно большое количество пророссийских боевиков было арестовано после нескольких диверсий и терактов, которые унесли жизни людей. «Раскачивать» ситуацию в городе пророссийским силам попросту нечем. Публичные мероприятия сразу же привлекут внимание как спецслужб, так и многочисленных проукраинских организаций», – сообщил в интервью Крым.Реалии участник Евромайдана Михаил Лебедь, который отслеживал активность пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

В качестве еще одной возможной угрозы для Украины и мира авторы доклада называют военную группировку, которую Россия разворачивает на западной границе страны. По их сведениям, войска будут готовы к вторжению в соседние страны к 2020 году.

Цель военного наступления – принуждение Украины к капитуляции

«Судя по составу войсковых объединений и создаваемой для них инфраструктуре, глубина вторжения планируется в пределах 500 км. Помимо стран Балтии или Беларуси, направлений удара в сторону Украины может быть несколько: черниговское, харьковско-сумское, донецкое. Удар из Крыма тоже вероятен. Цель военного наступления – не оккупация, а разгром основных сил ВСУ и принуждение Украины к капитуляции, то есть к миру на условиях агрессора», – говорится в тексте.

Однако, по мнению украинских военных, этим планам не суждено будет осуществиться.

Украина состоялась как государство. Никакой капитуляции уже не будет

«Украина состоялась как государство. Никакой настоящей капитуляции уже не будет при любых исходах, – уверен экс-замминистра обороны Украины Леонид Поляков. – Мы уже давно «устали бояться» и готовы к любым сценариям, равно как к вооруженному вторжению или к продолжению внутренней дестабилизации. К тому же, нельзя забывать, что ситуация внутри Украины не так плоха, как это хотят показать ее противники. Нам уже удалось решить вопрос с безвизом в ЕС, постепенно ремонтируются дороги, была запущена судебная реформа, а скоро будет начата пенсионная. Потихоньку начался процесс вытеснения из страны российских банков, а следующим шагом станет строительство новых ракет, беспилотников и кораблей».

Еще одной угрозой, указанной в докладе, является оккупация других стран. В частности, в числе предполагаемых мишеней названы страны Балтии и Беларусь.

«Министр обороны Эстонии Маргус Тсахкна считает, что военные учения РФ «Запад-2017» – фактически начало оккупации Беларуси. Он сослался на разведданные Эстонии и других стран Альянса, которые свидетельствуют о намерениях РФ не выводить своих солдат из Беларуси после завершения учений», – отмечают аналитики.

Опасения насчет с Беларусь не впервые. В начале февраля руководители минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Савицкий и Юрий Царик предполагали в интервью Крым.Реалии, что их страна станет следующей мишенью Кремля. Еще раньше они высказывали подозрение насчет того, что перемещение большой массы российских войск будет предложено осуществить под видом учений «Запад-2017».

Эти планы Москвы несовместимы с миролюбивой внешней и оборонной политикой Минска

«Белорусская сторона может только догадываться о планах Москвы, поскольку никакой официальной информации на этот счет нам не предоставляли. Эти планы не согласованы с белорусской стороной. И можно с уверенностью сказать, что не будут согласованы белорусской стороной, так как они несовместимы с миролюбивой внешней и оборонной политикой Минска», – заявил тогда председатель Наблюдательного совета Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик.

Угроза для стран Балтии не менее серьезна. Как сообщал литовский политолог Лиудас Зданавичиус, Россия фактически создала из Калининградской области «авианосец на суше».

Москва часто проводит военные учения, на которых отрабатывают весьма агрессивные антиНАТОвские сценарии

«Мы постоянно наблюдаем растущую милитаризацию региона и усиление находящихся там воинских частей. Москва часто проводит военные учения, на которых отрабатываются весьма агрессивные антиНАТОвские сценарии – вопреки заявленным миролюбивым темам. Также в 2014-16 годах имело место множество инцидентов с нарушением нашего воздушного пространства», – пояснил он.

Тем не менее, Зданавичиус уверен: в случае попыток России дестабилизировать или захватить страны Балтии, сделать это им будет сложнее, чем пару лет назад: «Партнеры по НАТО прекрасно понимают нашу ситуацию, и готовы нас поддержать», – резюмировал политолог.