Станет ли война альтернативой Керченскому мосту?

На днях известный политолог, Института евроатлантического сотрудничества, профессор Киево-Могилянской академии Андреас Умланд опубликовал в Kyiv Post статью, основной смысл которой сводится к тому, что Украине и Евросоюзу стоит надеяться на то, что России удастся построить «постыдный Керченский мост» в оккупированный Крым, как на меньшее из двух зол.

В противном случае, по мнению эксперта, Москва может вновь начать искать военное разрешение проблемы снабжения Крыма, что способно вызвать «полномасштабную войну в Мариуполе, Бердянске и Мелитополе».

Это может спровоцировать массовую эмиграцию украинцев в Европейский Союз через «зеленые» границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией

«Это может спровоцировать массовую эмиграцию украинцев в Европейский Союз через «зеленые» границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией (или по другим маршрутам)… Такое массовое перемещение населения будет означать, что украинская экономика и, в конце концов, украинское государство может полностью разрушиться», – предостерегает Ульманд.

В ответ крымский политобозреватель Сергей Стельмах отметил в своей публикации на Крым.Реалии, что, во-первых, даже наличие моста в Крым не удержит Путина от нового вторжения в Украину в том случае, если это будет отвечать его интересам и даст ему возможность ликвидировать Украину как государство (к примеру, в случае «вакуума власти»). Во-вторых, Стельмах отметил, что такой сценарий крайне маловероятен, так как российская экономика способна выдержать «маленькую победоносную войну», а не затяжное противостояние.

Если Киев проиграет, Кремль при первой возможности начнет шантажировать страны ЕС

«На самом деле украинская армия и силовики – первая линия обороны Европы от московских реваншистов. Если Киев проиграет, Кремль при первой возможности начнет шантажировать страны ЕС, требуя уступок в странах Балтии или выдвигая ультиматумы НАТО», – подытоживает крымский обозреватель.

О том, насколько вероятен сценарий пробивания Россией сухопутного коридора в Крым, сможет ли строительство Керченского моста предотвратить возможную войну, и чего стоит бояться Евросоюзу, мы решили узнать у профессионального военного, бывшего заместителя министра обороны Украины, председателя Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Леонида Полякова.

На его взгляд, Сергей Стельмах «довольно обстоятельно проанализировал возможные последствия авантюры, о которой говорил Андреас Умланд.

Москву уже прямо называют самой большой угрозой и в США, и в Велибритании

«Действительно, сейчас мы имеем уже далеко не ту Россию, и совсем не ту Украину, какими они были три года назад: и в военном, и в экономическом плане, и с точки зрения международных позиций. Политические обстоятельства как внутри России, так и на международной арене, сейчас гораздо менее благоприятны для военной авантюры, чем три года назад. Москву уже прямо называют самой большой угрозой и в США, и в Велибритании, и во многих других международных центрах принятия ключевых решений в области европейской безопасности, экономики, энергетики и т.д.», – отмечает эксперт.

Также, по словам военного аналитика, Украина медленно, но неуклонно наращивает свою оборону и способна нанести серьезный ущерб агрессору.

«Критическая масса патриотов, готовых воевать за свою страну, вопреки слухам, существенно не уменьшилась, поэтому возможные потери агрессора очевидны, а вот возможные приобретения весьма туманны. Пожалуй, опыт последних трех лет должен был хоть чему-то научить даже кремлевско-советских «стратегов», – рассуждает Поляков.

Тем не менее, экс-заместитель министра обороны Украины не исключает полностью вероятность очередной контрпродуктивной попытки Путина взять или обойти Мариуполь, высадить десант на Азовском побережье, или еще раз попытаться создать очередную «ХНР».

Планы «пробивания сухопутного коридора» в Крым существуют, но, вероятно, стоят на втором месте после планов дестабилизации обстановки в Украине

«Я хотел бы обратить внимание на одно ключевое обстоятельство, о котором мало пишет Умланд, но более четко оговаривает Стельмах. Речь идет о том, что политический контекст захвата Крыма уже почти полностью уступил место военным соображениям Кремля. Исходя из этих соображений, забота о якобы развитии Крыма неуклонно уменьшается, а соображения относительно возможных последствий для всей России от активизации военного противостояния с Украиной и ее партнерами – наоборот, приобретают все более актуальный характер. Поэтому сегодня для Кремля планы «пробивания сухопутного коридора» в Крым существуют, но, весьма вероятно, стоят на втором месте после планов дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине. Вне зависимости от судьбы Керченского моста», – подытожил эксперт.

По мнению Леонида Полякова, на данный момент вся надежда Кремля заключается в том, что в результате саботажа и подрывной работы по дестабилизации Украина в очередной раз ослабнет, и тогда можно будет воспользоваться возникшим хаосом и даже аннексировать новые территории, причем не обязательно только в Украине. Такой же позиции придерживается и директор ЦИАКР Валентин Бадрак.

«На данном этапе российское руководство пытается максимально снизить рейтинг президентской и премьерской партий (в Украине – КР), завести на вершину украинского политикума пророссийские силы, активизировать деятельность агентов влияния, агентурной сети, диверсионных групп, достичь хаоса в обществе за счет террористических актов и яростных выступлений и провокаций радикально настроенных групп «из народа», – отмечает он.

При этом эксперты сходятся во мнении, что ЕС также не стоит представлять слишком слабым образованием, готовым поступиться всем из-за страха перед Москвой.

«Скорее всего, после всего хаоса последних лет, в который значительную лепту внесла Россия, Европейский Союз только консолидируется – так, как смогла консолидироваться Франция», – предположил Леонид Поляков.