Год без Эрвина

Год назад – 24 мая – в Бахчисарае был похищен член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Его затащили в автобус люди в форме российских дорожных инспекторов и увезли в неизвестном направлении. Корреспондент Крым.Реалии узнал, как на протяжении этого года шли поиски активиста, и выяснил, как оценивают шансы найти Эрвина его родные, близкие и соратники.

Бахчисараец Умер Ибрагимов последний раз слышал голос своего сына 24 мая 2016 года. Эрвин позвонил ему около 23 часов и попросил поискать документы на машину, задал вопрос, не оставил ли он их на своем рабочем столе. Отец ответил, что документов дома нет, и на этом их разговор завершился. Через некоторое время Умер Ибрагимов пытался перезвонить сыну, но телефон уже был отключен.

На следующий день по дороге на работу на объездной дороге он увидел машину Эрвина. Ключи находились в зажигании, бардачок был открыт, а самого сына – не было.

День спустя в сети появилось видео с камеры наблюдения магазина, расположенного напротив места, где был брошен автомобиль Ибрагимова. Запись подтверждает, что Эрвин был насильственно похищен.

На заснятых камерой кадрах видно, что на трассе стоял микроавтобус и двое людей в одежде, напоминающей форму российских дорожных инспекторов. Один из них, помахав жезлом регулировщика, остановил машину Ибрагимова. Эрвин вышел из автомобиля, и вместе с двумя людьми в форме проследовал за микроавтобус. На следующих кадрах видно, что активист пытался сбежать, однако двое оппонентов его догнали и затащили в автобус.

На момент похищения Эрвину Ибрагимову был 31 год. Он являлся значимой фигурой среди крымскотатарских активистов в Бахчисарае. Эрвин принимал активное участие в работе городского меджлиса, избирался депутатом бахчисарайского горсовета.

В августе Ибрагимов был избран членом исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Он стал одним из шести делегатов от Украины и Крыма, которые вошли в руководящий орган ВККТ.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев рассказывал Крым.Реалии, что незадолго до похищения Эрвина, он предлагал активисту возглавить секретариат Уполномоченного президента Украины по делам крымских татар. По его словам, Ибрагимов сперва согласился, но в последствии отказался, сославшись на то, что в Крыму ему нужно ухаживать за больной матерью.

Выкуп возможным похителям

После похищения семья Эрвина обратилась во все профильные органы власти России, которые действуют в Крыму: ФСБ, прокуратуру, МВД, Следком. В здании Федеральной службы безопасности отказались принимать отца Ибрагимова, и он вынужден был отправить заявление по почте. В итоге по факту исчезновения Ибрагимова в Крыму таки было открыто уголовное дело, за его расследование взялся Следком.

Отец пропавшего Умер Ибрагимов утверждает, что в действительности следствие не ведется. По его словам, вначале силовики изображали видимость работы, а в последствии вовсе перестали ему предоставлять какую-либо информацию о ходе расследования.

Как сообщил Умер Ибрагимов, только спустя три месяца после похищения Эрвина следователи запросили у мобильного оператора данные о местонахождении его телефона.

«Следователь попытался обратиться через судью, чтобы тот дал разрешение на билинг телефонных звонков. Судья ему отказывает, меня это тоже поразило. Он потом каким-то образом обратился к другому судье, оттуда он как-то что-то получил. Билинг был проведен, нас в известность поставили, но дали понять, что там ничего нет», – сказал Умер Ибрагимов.

Однажды попросили три миллиона. Я сказал, я продам все, что есть, в долг залезу, но вы мне покажите видео с сыном, чтобы я уверен был

Параллельно друзья и родственники Эрвина пытались проводить поиски собственными силами. По словам Умера Ибрагимова, в результате этого общественного расследования удалось найти две машины, которые могли принадлежать похитителям, и женщину, которая, предположительно, видела Эрвина после исчезновения. Эту информацию отец пропавшего передал следователям, но это не дало никакого результата.

За возвращение сына семья Ибрагимовых пообещала выплатить вознаграждение в размере один миллион рублей. Время от времени им поступали SMS-сообщения, написанные якобы от имени похитителей.

«Однажды попросили три миллиона. Я сказал, я продам все, что есть, в долг залезу, но вы мне покажите видео с сыном, чтобы я уверен был. А потом договоримся о передаче. Они пишут: «Вы нас разозлили, вы и это не хотите. Мы ему отрежем пальцы». И еще написали лозунг «Слава России», – рассказал Умер Ибрагимов.

Информацию о всех подобных сообщениях он передавал следователям, но те советовали не обращать на эти SMS внимания. Сам отец Эрвина предполагает, что среди авторов сообщений могли быть настоящие похитители, но выйти на их след не удалось.

Однажды, по словам Умера Ибрагимова, в переписке с неизвестными людьми он согласился дать выкуп за сына в размере 400 тысяч рублей. Предварительно он сообщил об этом следственным органам. Передача денег должна была состояться в Симферополе, на улице Воровского. Отец Эрвина рассказал, что вместо денег в условленном месте он положил «куклу» – сверток, в котором находилось 5 тысяч рублей и бумага. По словам Умера Ибрагимова, за тем, как происходила передача, скрыто наблюдала группа оперативников.

«После закладки свертка мы ждали около 40 минут. Мы ждали, а когда я подошел обратно, уже свертка этого нет. Я сообщаю им, а они говорят, что никто ничего не видел. Хотя до этого они говорили, что наблюдают за местом, где этот сверток лежит. В общем, прозевали они. Хотя их человек 10-12 было, если не больше», – рассказал отец Эрвина.

Сотрудники ФСБ до похищения интересовались, занимался ли он боксом. Еще один пытался его завербовать

По его словам, последний раз следователь выходил с ним на связь еще в январе и не сообщил ничего существенного. Умер Ибрагимов убежден, что Следком бойкотирует расследование, потому что за похищением его сына стоят российские спецслужбы.

По его словам, об этом свидетельствует не только то, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как Эрвина затаскивают в автобус люди в форме.

«Сотрудники ФСБ до похищения интересовались, занимался ли он боксом. Еще один пытался его завербовать, склонить работать на них. Эрвин ему отказал, а тот сказал с угрозой: не забывай, что у тебя есть брат с сестрой. Это было перед похищением. И теперь сделайте выводы, на кого я могу думать», – сказал отец Эрвина.

«Такого я врагу не пожелаю»

По Эрвину, и по другим насильственно похищенным людям, мы предпринимали все, что в наших силах. Это включение в документы международных институций: ПАСЕ, ОБСЕ

Семья Ибрагимовых не осталась наедине со своей бедой. В Крыму к поискам Эрвина присоединись многие друзья и соратники бахчисарайца, а за пределами полуострова была развернута большая информационная кампания в поддержку активиста. Всемирный конгресс крымских татар также вступился за своего участника. Его представители заявляли о пропаже Эрвина на многих международных площадках.

«И по Эрвину, и по другим насильственно похищенным людям, мы предпринимали все, что в наших силах. Это включение в документы международных институций: ПАСЕ, ОБСЕ. С просьбой помочь в поиске Эрвина мы обращались ко всем ведущим международным политикам, с кем мы имели встречи. В ряде стран, в том числе Турции были проведены митинги, в том числе у стен российских дипломатических учреждений», – сообщил корреспонденту Крым.Реалии глава Всемирного конгресса крымских татар Рефат Чубаров.

Он не сомневается в том, что за похищением Эрвина стоят российские силовики. Чубаров надеется, что Ибрагимов жив, но, как сказал глава ВККТ, его «пугает неготовность оккупационных властей признать свою причастность к похищению».

Для многих из нас в команде похищение Эрвина стало последней каплей, после чего стало понятно, что мы не можем ничего не делать

Помимо Всемирного конгресса крымских татар активную кампанию с призывом найти Эрвина проводит организация «КрымSOS». 24 числа каждого месяца ее активисты проводят возле посольства России в Киеве акции с требованием расследовать насильственные исчезновения в Крыму.

«Для многих из нас в команде похищение Эрвина стало последней каплей, после чего стало понятно, что мы не можем ничего не делать. Мы понимали, что мы хотим максимально выразить, что мы видим весь тот ужас, который происходит. Нам важно было выражать поддержку в первую очередь семьям пропавших и похищенных, что мы вместе с ними ждем. И мы требуем от де-факто властей (Крыма – КР), чтобы они объяснили, что происходит, и где все люди, которые пропали», – пояснила цель акций представитель «КрымSOS» Евгения Андреюк.

Российские силовые органы, которых многие подозревают в организации похищения Эрвина, последний раз публично комментировали исчезновение бахчисарайца летом прошлого года. 6 июня Следком распространил пресс-релиз, в котором заявил, что его представители продолжают поиски бахчисарайца.

А в июле Наталья Поклонская, которая тогда занимала должность прокурора Крыма, заявила, что спустя месяц после похищения Эрвина видели живым. Она также сказала, что произошедшее могло быть «провокацией, направленной на возникновение агрессии и негатива по отношению к правоохранительным органам республики». Семья Ибрагимовых расценила слова Поклонской как покрывательство реальных похитителей.

Отец Эрвина с сожалением говорит, что он задействовал все возможные ресурсы, чтобы найти сына, и не знает, куда ему еще обращаться.

«Я даже не знаю, в какие двери стучаться. Если бы я знал, в какие горы лезть, в какую пещеру, я пошел бы. Я даже не знаю, к кому обращаться, кого просить, кого умолять. Я готов и на колени сегодня встать, чтобы оказали мне содействие. Но я не знаю, к кому обратится. Я и врагу не могу пожелать, честно говоря, оказаться в моей шкуре и шкуре сына», – сказал отец Эрвина.

Умер Ибрагимов по-прежнему надеется, что его сын жив и находится в руках у ФСБ. И как говорит он сам, все что у него осталось, – это только эта надежда.