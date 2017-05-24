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За последний год территория «ИГ» сократилась вдвое (видео)

За последний год территория «ИГ» сократилась вдвое (видео)
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Территория, контролируемая группировкой «Исламское государство», за последний год сократилась вдвое. «ИГ», которое взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере, терпит одно поражение за другим. Еще в октябре город Дабик, в котором, по словам проповедников «ИГ», должно было состояться центральное сражение войны с финальной победой «истинно верующих мусульман», отбили турецкие войска. В ближайшее время должна пасть и столица самопровозглашенного халифата – город Ракка.

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