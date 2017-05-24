Территория, контролируемая группировкой «Исламское государство», за последний год сократилась вдвое. «ИГ», которое взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере, терпит одно поражение за другим. Еще в октябре город Дабик, в котором, по словам проповедников «ИГ», должно было состояться центральное сражение войны с финальной победой «истинно верующих мусульман», отбили турецкие войска. В ближайшее время должна пасть и столица самопровозглашенного халифата – город Ракка.