Крым.Реалии уже писали об аналитическом докладе, размещенном на сайте Liga.net и посвященном угрозам безопасности на постсоветском пространстве, исходящим от России. Одной из угроз, направленных непосредственно против Украины, авторы доклада называют возможные попытки прокремлевского президента Молдовы Игоря Додона интегрировать в состав страны пророссийское Приднестровье.

«Для Украины, которая последние два года тесно сотрудничала с Молдовой, сценарий воссоединения Молдовы «по-Додону» будет означать нарастание угрозы из Приднестровья. Уже сегодня россияне с этой территории, имеющие в «ПМР» военный контингент, пытаются влиять на процессы в Одесской области. Помимо тайных операций используют и пропаганду… В том случае, если вся Молдова превратится в российскую зону влияния – проблемы Украине гарантированы. А для Молдовы объединение с Приднестровьем, которое может предложить марионеточный режим Додона, будет означать конец независимости», – говорится в тексте.

С просьбой прокомментировать эти выводы Крым.Реалии обратились к молдавскому журналисту, публицисту и аналитику Сергею Ильченко.

По словам эксперта, основной проблемой Молдовы является отсутствие яркого национального самосознания – такого, какое, к примеру, продемонстрировали жители Украины на Майдане Независимости.

Российское влияние, в принципе, высоко в стране, и в ряде мест настроения похожи на Крым в 2013-14 годах

​«По сути, страна была создана искусственно при советской власти, чтобы как-то оправдать разделение румынского народа. Таким образом, молдавский патриотизм – это, скорее, региональное, а не этническое явление. К тому же коррумпированность Молдавского государства тоже не добавляет у граждан любви к своей стране. В результате молдавское общество разделено примерно пополам между теми, кто поддерживает Россию, и теми, кто придерживается прорумынских и проевропейских настроений. Следовательно, российское влияние, в принципе, высоко в стране, и в ряде мест настроения похожи на Крым в 2013-14 годах», – сообщает Сергей Ильченко.

Однако, несмотря на довольно мрачную оценку состояния менталитета большинства молдаван, публицист не разделяет опасений украинских аналитиков, связанных именно с фигурой Игоря Додона.

Единственная идея Додона – это не поддержка Москвы, а борьба за денежные знаки, так что его «пророссийскость» весьма условна

​«Додон – это, по сути, провинциальный политик с довольно ограниченными полномочиями. Не стоит забывать, что по своему устройству Молдова – это парламентская республика. Возможности президента провести какое-то свое решение минимальны, а возможность заблокировать те или иные решения парламента существует, но небольшая. Да, он может блокировать выдачу Украине судьи Николая Чауса, но не более того. На мой взгляд, единственная идея Додона – это не поддержка Москвы, а борьба за денежные знаки, так что его «пророссийскость» весьма условна», – уверен Ильченко.

Помимо этого, по мнению молдавского публициста, Додон, ранее возглавлявший Партию социалистов Молдовы, на данный момент крайне озабочен предстоящими в 2018 году парламентскими выборами, где его партия вряд ли получит большинство.

Фактически наиболее влиятельным человеком в Молдове является бизнесмен и политик, председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк

​«Фактически наиболее влиятельным человеком в Молдове является бизнесмен и политик, председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк. Его деятельность похожа на попытку «реформации сверху», и он заинтересован в том, чтобы иметь репутацию уважаемого европейского политика. Поэтому он лично заинтересован в том, чтобы Молдова воспринималась как цивилизованное европейское государство. Другое дело, что он все же не является абсолютным властителем страны, и его ресурсы тоже ограничены», – сообщает Сергей Ильченко.

На этом фоне молдавский эксперт выделяет другую проблему: отсутствие у самой Европы желания решать Приднестровскую проблему.

Если бы не тревога Украины по поводу нахождения подобного нарыва у нее в тылу, вряд ли кто-то вообще бы поднял вопрос о статусе Приднестровья

​«По сути, Приднестровье превратилось в международный криминально-коррупционный проект, в существовании которого заинтересованы многие силы. Администрация «ПМР» предоставляет захваченное ей Приднестровье в качестве территории, пригодной для развертывания на ней различных видов нелегального бизнеса – в обмен на долю в доходах от этого бизнеса. Эта площадка неподконтрольна никаким правовым нормам и общим правилам, чем пользуются самые разные люди и в Молдове, и в Украине, и в России, и даже в Европе. Поэтому даже формально проевропейские политики не спешат решать эту проблему. Если бы не тревога Украины по поводу нахождения подобного нарыва у нее в тылу, вряд ли кто-то вообще бы поднял вопрос о статусе Приднестровья. По сути, Украина стала единственным локомотивом, хоть как-то сдвинувшим ситуацию с места», – пояснил Ильченко.

По словам молдавского эксперта, Россия вербует приднестровцев чаще не в ряды донбасских боевиков, а напрямую в свою армию.

В Приднестровье находятся огромные склады российского оружия. Я не исключаю даже возможность наличия там ядерного оружия

​«Также, помимо расположенной на этой территории группировки российских войск, в Приднестровье находятся огромные склады российского оружия. Данные, которые Россия давала в 90-х годах по поводу состава и количества этих вооружений, занижены примерно раз в пять, но точной информации об этом вооружении не знает никто. Оно хранится в огромном подземном комплексе, до 15-ти этажей вниз и, по словам очевидцев, по этим этажам регулярно проезжают грузовики. Никому из моих знакомых не удалось побывать на нижних этажах этого комплекса, и там может быть все, что угодно. Я не исключаю даже возможность наличия там ядерного оружия, однако не стоит забывать, что оно имеет срок годности. Никто не заметил активности россиян по его обновлению, но даже обычного оружия достаточно, чтобы дестабилизировать весь регион», – отмечает он.

Сергей Ильченко подчеркивает: точных доказательств, что именно это оружие может быть использовано в Одессе и других украинских городах, нет, но когда СБУ задерживает боевиков – выходцев из Приднестровья, с оружием и взрывчаткой, высока вероятность, что боеприпасы были получены именно с этих российских складов, говорит он.

«Российская военная группировка, находящаяся в Приднестровье, теоретически состоит из трех частей: охрана складов с оружием, «миротворческий контингент», который, по идее, должен находиться между Молдовой и Приднестровьем и предотвращать конфликты, но на практике состоит по большей части из приднестровских контрактников; и, наконец, приднестровская армия. Однако, по факту, эти три части представляют собой единое целое и находятся под командованием Москвы. Точную численность этой группировки не знает никто, но, по разным данным, можно говорить о порядка 20-25 тысячах активных военнослужащих и более 70 тысячах резервистов, которых два раза в год также призывают на учения. Таким образом, группировка получается где-то под 100 тысяч человек», – рассуждает эксперт.

По мнению Сергея Ильченко, в случае, если Россия решится задействовать эти войска для нового удара по Украине, официальные власти Молдовы не станут препятствовать этому и будут озабочены лишь сохранением контроля над собственной страной.

Попытка Москвы проложить сухопутный коридор через Одессу и Николаев кажется мне маловероятной. Однако это не значит, что Путин совсем откажется от идеи нанести удар с этой стороны

​«Тем не менее, попытка Москвы проложить сухопутный коридор через Одессу и Николаев кажется мне маловероятной. Однако это не значит, что Путин совсем откажется от идеи нанести удар с этой стороны. Такой удар может быть нанесен с целью дестабилизировать Украину. В случае наступления часть этого контингента разбежится по всей стране в качестве вооруженных банд, часть прорвется на Донбасс, часть уйдет в подполье, и тем самым ущерб будет достаточно велик. Однако такое представляется вероятным только в случае, если предварительно Кремль добьется серьезной дестабилизации изнутри страны, включая восстания в Киеве. Тогда подобный бросок может стать «последней каплей» для разрушения страны», – предположил аналитик.