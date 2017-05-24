По меньшей мере 15 дополнительных поездов, которые будут ходить летом на популярные курорты, запускает «Укрзализныця», сообщают в компании. В то же время дополнительные поезда не охватывают все самые популярные летом туристические направления, не обеспечивают комфорта для пассажиров, а электронная система продажи билетов может давать сбои, отмечают эксперты и депутаты профильных комитетов парламента. Часть из них утверждают, что «Укрзализныця» не готова к летнему сезону из-за изношенности оборудования и из-за коррупции, которая вымывает средства из этого предприятия.

С 22 мая началась продажа билетов на дополнительный скоростной поезд класса «Интерсити +» сообщением Киев-Одесса-Киев, сообщает пресс-служба «Укрзализныци». Этот поезд будет курсировать ежедневно, начиная с 16 июня по 30 августа, из Киева будет отправляться утром, а в Одессу прибывать в обед. Это уже второй поезд типа «Интерсити», который ходит в Одессу.

Всего на период отпусков «Укрзализныця» уже открыла продажу билетов на 15 дополнительных летних поездов, которые будут ходить с конца мая и до середины сентября из Киева, Львова, Днепра и Харькова в южные курорты: Бердянск (со 2 июня), Геническ (с 1 июня), Одессу (с 25 мая) и Херсон (с 26 мая).

Подавляющее большинство из них – это ночные поезда со стандартными плацкартными и купейными вагонами, сообщил Радiо Свобода заместитель директора департамента железнодорожных перевозок дальнего следования «Укрзализныци» Александр Толкачев.

Планируем запустить 26 дополнительных поездов

​«Мы назначили 15 временных поездов на летний период, еще семь – в процессе назначения. В общем, планируем запустить 26 дополнительных поездов. Среди них один поезд – типа «Интерсити». Остальные – или ночные, или дневные поезда, с пассажирскими (купейными и плацкартными) вагонами», – сообщил Александр Толкачев.

По словам чиновника, в этом году «Укрзализныця» планирует закупить 38 пассажирских вагонов в течение года, из них 12 – уже закупили, их используют в летних поездах, которые будут соединять крупные украинские города с морскими курортами.

Билеты на эти летние поезда уже в продаже на сайте «Укрзализныци» и в железнодорожных кассах.

«Укрзализныця» способна оперативно удовлетворять рост спроса на железнодорожные билеты летом, однако пока предприятие не учитывает всех популярных туристических направлений, которые интересуют украинцев, признает директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Есть возможность оперативно влиять на спрос за счет новых поездов, и путем увеличения количества вагонов

​«Политика «Укрзализныци» по внедрению летних поездов более-менее стабильна год от года. Последняя информация – дополнительный поезд «Интерсити» из Киева в Одессу, это одно из самых загруженных направлений. В этом случае есть возможность оперативно влиять на спрос за счет новых поездов, и путем увеличения количества вагонов в конкретном поезде. С другой стороны, многие украинцы для отдыха выбирают Карпаты. Здесь железнодорожникам тоже надо активизироваться», – признает аналитик.

Со своей стороны, представитель ОАО «Укрзализныця» Александр Толкачев утверждает, что дополнительные поезда в западные области появляются накануне календарных праздников и каждые выходные. Так, летом на выходные туристический поток обеспечивают дополнительные четыре поезда, говорит чиновник.

Кроме того, «Укрзализныця» запускает новые маршруты, которые помогут украинцам поехать на отдых или уик-энд в ближайшие страны ЕС.

Статистика местной власти и гостиничных экспертов свидетельствует, что Одессу посещают почти два миллиона туристов в год, а если считать морское побережье города и области – то сюда в летний сезон приезжает 3,5 миллиона туристов. Для сравнения, годовой поток туристов во Львов – около двух миллионов. Тогда как в Закарпатье, по данным областных властей, приезжает более 50 тысяч туристов в год.

Госстат, к тому же, сообщает, что Украину посещают 13 миллионов иностранных туристов в год. Более половины из них приезжают в теплый сезон, причем часть посещает не только Киев, но и курортные направления на юге и западе страны. Так улучшение работы железной дороги на курортных направлениях влияет и на туристическую привлекательность государства, признают эксперты.

По словам Сергея Вовка, среди направлений для дополнительных поездов нет городов, расположенных рядом с Крымом. Это не означает, что поток туристов на аннексированные территории полностью отсутствует, это, скорее, отражает государственную политику в отношении оккупированных территорий, уточняет он.

Летний поезд – хуже сервис?

То, что поезд является дополнительным, не должно означать ухудшение сервиса по сравнению с регулярными рейсами, утверждают в «Центре транспортных стратегий». Если пассажир все же столкнулся с проблемой – только многочисленные жалобы позволяют ее решить, признает Сергей Вовк. Однако реально, по его информации, техническое состояние старых поездов – далеко от исправного, из-за дефицита качественных вагонов и локомотивов.

Лето является хорошей возможностью сделать железнодорожные сервисы более удобными

​«Лето является хорошей возможностью сделать железнодорожные сервисы более удобными. Так, в ЕС есть поезда с лучшей возможностью для перевозки велосипедов. В Украине же, если люди едут на отдых с велосипедами, то они вынуждены оставлять их в тамбуре, а это увеличивает риск повреждения или похищения их», – отмечает эксперт.

Еще одним необходимым шагом он называет улучшение работы сервиса электронной продажи билетов, поскольку летом возрастет нагрузка на него и увеличится риск махинаций.

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта, депутат от «Народного фронта» и бывший представитель в правительстве от «Укрзализныци» Игорь Васюник говорит о том, что нужно увеличивать долю дневных скоростных поездов на курорты, поскольку они являются лучшими по сочетанию комфорта и стоимости билетов. Определенные положительные изменения он уже видит, однако призывает правительство и предприятие к глубокой модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Надо найти большие средства на глубокую модернизацию вагонов, электровозов и тепловозов. За один-два года этого не сделаешь

​«Укрзализныця» ничего нового не придумала: новые поезда летом идут на юг и запад, эти туристические потоки легко предсказать. Надо найти большие средства на глубокую модернизацию вагонов, электровозов и тепловозов. За один-два года этого не сделаешь. Комфортный поезд и доступный по цене – «Интерсити», поэтому надеюсь, что этого типа поездов со временем станет больше. Однако еще нужно немного времени, чтобы обеспечить весь пассажиропоток на все направления комфортными вагонами в летний период времени», – предполагает депутат.

Со своей стороны, бывший первый заместитель министра инфраструктуры, а ныне директор направления «Инфраструктура» в Украинском институте будущего Владимир Шульмейстер не считает, что этим летом качество железнодорожного сервиса существенно изменится. Причина – коррупция: речь идет о нескольких группах влияния, которые зарабатывают или в области закупок железной дороги, или же просто задерживают значительные средства предприятия на банковских счетах, чтобы иметь выгоду от связанных банков, утверждает экс-чиновник. Нужна как минимум замена руководства «Укрзализныци» с последующим привлечением его к ответственности, а также реанимация подвижного состава, утверждает Владимир Шульмейстер.

Есть несколько групп влияния, которые наживаются на крупном предприятии. Это отражается и на пассажирских перевозках

​«Укрзализныця» пока мне напоминает животное, в котором живет несколько групп паразитов, не контролирующих друг друга. И они могут съесть животное и погибнуть сами. Есть несколько групп влияния, которые наживаются на крупном предприятии. Это отражается и на пассажирских перевозках. Так, из 200 запланированных капремонтов вагонов – отремонтировали только 15, возникнут вопросы и с тягой. Железная дорога не готова к лету – она лишь на 6% обеспечена запчастями. Есть группа влияния на закупках, живущая с откатов», – сообщает эксперт, ссылаясь на свои источники на железной дороге.

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Со своей стороны, руководство «Укрзализныци» утверждает, что активно противодействует коррупции в своих рядах. Что касается улучшения состояния вагонов, то за пять ближайших лет железнодорожники намерены модернизировать половину из них.

Стратегия развития железной дороги от субсидирования – к оптимизации

Распространенной ошибкой прежней и нынешней власти является желание извлекать деньги из более прибыльных железнодорожных грузовых перевозок и дотировать пассажирские, сохраняя нынешний уровень цен и сервиса, признает бывший министр транспорта Украины Иосиф Винский.

В ходе так называемой реформы «Укрзализныци» произошло соединение двух вещей: непрофессионального подхода и примитивного популизма

​«Согласно подписанным европейскими документами, грузовые и пассажирские перевозки должны быть разделены: здесь не может быть перекрестного субсидирования. К сожалению, в ходе так называемой реформы «Укрзализныци» произошло соединение двух вещей: непрофессионального подхода и примитивного популизма. Как следствие, за десятилетие парк пассажирских вагонов уменьшился от своего максимума на 60%. Если так будет продолжаться, то к морю мы будем ходить пешком», – иронизирует экс-министр.

Иосиф Винский отмечает: сегодня Украина имеет только 12 дневных поездов повышенного комфорта или подобных им, поэтому, по его мнению, «Укрзализныця» просто не имеет возможности перебросить их на курортные пассажиропотоки. Можно говорить лишь о некотором уплотнении графиков их работы.

«Можно поставить за счет изменения графика разовые путешествия на популярных направлениях, но на регулярной основе это сделать невозможно. Кроме того, в наших реалиях нельзя переходить исключительно на дневные перевозки, потому что в сумме они дороже ночных. Ведь после «Интерсити» человеку надо снять номер в гостинице, то есть после дневного поезда он это будет делать в восемь вечера. Во время коротких поездок ночные поезда уменьшают расходы путешественника. Поэтому нужно развивать и дневные, и ночные перевозки для различных категорий пассажиров. А спрос будет решать, на какие из них стоит тратить деньги», – заключает Иосиф Винский.

И он, и часть экспертов говорят об отсутствии эффективной стратегии развития железнодорожного транспорта. В то же время в «Укрзализныце» презентуют свой проект стратегии, который предусматривает и увеличение доходов от предприятия, и модернизацию инфраструктуры.

Сейчас железная дорога принесла государству за четыре месяца прибыль в размере 98 миллионов гривен.

Член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта, депутат от «Батькивщины» Сергей Евтушок отмечает, что «железнодорожная» стратегия должна быть поддержана парламентом и должна предусматривать четкие источники финансирования.

Нужен комплексный подход, а не авральное «тушение пожара» или точечное решение вопросов курортного сезона

​«Мы видим существенный дефицит пассажирского подвижного состава, поэтому «Укрзализныця» должна получить дополнительный ресурс на вагоны. То, что дополнительные меры вводятся в летний сезон – позитив. Однако все равно будут очереди и дефицит билетов. Выход – это комплексное реформирование железной дороги, – уточняет депутат. – Стратегия должна предусматривать анализ расходов, направления, где их можно оптимизировать, то, какие поезда являются убыточными и как преодолеть эти убытки и получить ресурс для развития. Нужен комплексный подход, а не авральное «тушение пожара» или точечное решение вопросов курортного сезона».

Со своей стороны, пассажиры украинских поездов и профильные общественные организации сообщают о случаях, когда около половины вагонов остаются пустыми из-за недостатка планирования, а на других, более загруженных направлениях – не хватает вагонов.

Среди самых больших недостатков в работе железнодорожников называют недостатки сервиса продажи билетов, грязь в вагонах и их техническое состояние. В то же время говорят и об определенных положительных сдвигах – по сервису в вагонах повышенной комфортности.