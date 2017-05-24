В Геническом районном суде Херсонской области продолжается судебный процесс по делу о теракте в поселке Новоалексеевка. На очередном заседании были заслушаны показания одного из потерпевших и нескольких свидетелей. В процессе появился и новый участник — второй адвокат обвиняемого. Корреспондент Крым.Реалии продолжает следить за происходящим.

В апреле 2016 года в Новоалексеевке произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого были ранены шесть человек (один из них погиб), квалифицировали как террористический акт.

Кто стоит за терактом?

Так как Генический район Херсонской области находится на материковой части Украины, где массово проживают крымские татары, среди местной власти и экспертов высказывались мнения, что данный теракт был направлен именно против крымских татар. Эксперты, представители местной власти и активисты усмотрели в произошедшем попытку российских спецслужб дестабилизировать обстановку в приграничном с аннексированным Крымом регионе. Выдвигались версии и о возможной подготовке почвы для создания «фейковой республики», подобной «ЛНР»/«ДНР».

В мае 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о ликвидации террористической группы, ответственной за совершение теракта в Новоалексеевке. В пресс-службе ведомства отметили, что «террористическая группа финансировалась и управлялась представителями спецслужб России». В херсонском главке СБУ тогда проинформировали, что были задержаны не все члены группировки.

А в октябре 2016 года прокуратура Херсонской области направила в Генический районный суд обвинительное заключение в уголовном производстве по обвинению жителя Одесской области в совершении террористического акта в Новоалексеевке.

В прокуратуре настаивали, что «обвиняемый вместе с другим лицом, находящимся в розыске, с целью устрашения населения на территории, которая граничит с временно оккупированной территорией АРК, совершил действия, направленные на установление взрывчатых веществ в автомобиле в поселке Новоалексеевка».

Обвиняемому вменяют совершение преступлений по нескольким статьям, самая тяжкая из которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Первое судебное заседание состоялось в ноябре 2016 года. Выбирая, кем будет осуществляться судебный процесс – коллегией судей или судом присяжных – обвиняемый отдал предпочтение суду присяжных. Суд продлил меру пресечения для обвиняемого в виде содержания под стражей.

Рассмотрение дела продолжается и в 2017 году, однако на заседания приходят не все свидетели и потерпевшие. Суд и далее продлевает для обвиняемого срок содержания под стражей. Заседание на этой неделе посетил корреспондент Крым.Реалии.

Вопрос защиты к потерпевшему: «У вас что тут, в Новоалексеевке, дестабилизирована обстановка?»

К 11:00 (время, на которое назначенно начало заседания), возле кабинета судьи Венглевской собралось несколько групп людей. Мужчина с надписью «ОБСЕ» на одежде беседовал с другими людьми. К компании примкнула и немного взволнованная на вид светловолосая женщина с папкой бумаг.

Завидев удостоверение представителя СМИ, она тут же подошла поинтересоваться: «А из какой вы газеты?». Получив ответ, удалилась. После она представилась гражданской женой обвиняемого. Но высказать свое мнение о процессе отказалась, сославшись на то, что журналисты, по ее мнению, зачастую искажают информацию.

Возле столика под образцами документов расположилась вторая группа людей, как оказалось, присяжных заседателей. По их словам, они не уверенны, могут ли что-либо комментировать для прессы, и, не называясь, ограничиваются фразами, что изучают обстоятельства дела, слушают, какие доводы приводит сторона обвинения и сторона защиты, что решение будет беспристрастным и прочее.

Напротив – другая группа людей. «Вы тут впервые?», – интересуются друг у друга пришедшие, проясняется, что это – свидетели. Они также на контакт не идут.

После полудня заседание открывают, среди прочего, обговаривают и ходатайство журналиста о проведении фото и видеосъемки. Опрошенные судьей участники процесса не против, слово предоставляют обвиняемому. Он сперва соглашается на съемку, но к нему устремляется супруга, пытается разъяснить, что тот не понял вопрос. Судья пресекает такую попытку общения и поясняет обвиняемому вновь суть вопроса, адвокат протестует против фото- и видеофиксации. Обвиняемый соглашается, что проводить съемку не нужно. Как и на первом заседании, ходатайство удовлетворяют частично, разрешая снимать судебный процесс и его участников, кроме защиты и обвиняемого.

Вначале заседания также стало известно, что появился новый участник судебного процесса. Защитник, который будет представлять интересы обвиняемого. Защиту представляют теперь двое. Именно из-за опоздания нового защитника заседани началось с опозданием на полчаса.

Потерпевший заявил, что никогда не видел обвиняемого

Сперва дает показания потерпевший Николай Цапок. Тот обещает говорить «только правду и ничего, кроме правды». Он заявил, что никогда не видел обвиняемого.

«...Я поворачиваюсь, и вижу столб огня перед глазами. Сначала огонь... и потом сильный взрыв. Меня откинуло в сторону на капот, на багажник моей машины, и когда я уже пришел в себя почувствовал боль в ноге, подумал что ногу оторвало, посмотрел: вроде есть», – рассказал потерпевший о том дне, когда в поселке прогремел взрыв.

Когда пришел черед защиты задавать вопросы, адвокат обвиняемого принялась расспрашивать у потерпевшего, почему люди не заметили оставленную без присмотра машину.

Потерпевший ответил, что после произошедшего в Новоалексеевке стали обращать внимание на подобное, а раньше – не замечали. На вопрос, мог ли этот взрыв быть связан с какими-то бизнес-разборками, потерпевший ответил отрицательно.

«У вас что тут, в Новоалексеевке дестабилизирована обстановка? У вас что тут, война с Россией, причина взрыва?.. Конкуренты кафе? Почему именно в Новоалексеевке? Этот взрыв дестабилизировал обстановку?», – задали вопросы со стороны защиты.

Затем вызвали нескольких свидетелей. Ими оказались и сотрудники близлежайших заправок. Они заявили, что не видели на заправке машину с одесскими номерами.

Представители судебной власти огласили, что было принято решение слушания отложить, чтобы в нем приняли участие и другие свидетели – от стороны обвинения, которые не явились в этот день.

В завершении судья обратилась к стороне защиты и попросила впредь не опаздывать. По словам судьи, такие задержки начала заседаний из-за опозданий были неоднократны.

«Гражданка! Напишите, что дело сфабриковали!»

Присутствующие стали расходится. Когда в зале заседаний остались только корреспондент Крым.Реалии, обвиняемый и сотрудники правоохранительных органов, обвиняемый вдруг обратился к журналисту. «Гражданка! Напишите, что дело сфабриковали!», – сказал он.

Однако в беседе с ним об отказе проведения видеосъемки во время заседания суда, обвиняемый вновь подтвердил, что снимать его не нужно.