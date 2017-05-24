В Киеве вечером, 24 мая, у посольства России в Украине проходит акция организации «КрымSOS», приуроченная к годовщине похищения крымчанина Эрвина Ибрагимова.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на мероприятие пришло около полусотни людей. Организаторы показывают документальный фильм «Год без Эрвина», после чего ожидается онлайн-общение с отцом похищенного Умером Ибрагимовым.

«Сегодня мы вспоминаем Эрвина Ибрагимова и всех тех людей, которые за 3 года пропали в Крыму без вести и были похищены оккупационными властями. Мы сегодня приходим в 11-й раз с одним и тем же вопросом – «Где Эрвин?» – отметила на акции заместитель координатора «Крым-SOS» Евгения Андриюк.

В Бахчисарае 24 мая в годовщину похищения крымского татарина Эрвина Ибрагимова возле у него дома проводят коллективный молебен, или дуа. На него приехали десятки людей со всего Крыма.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.