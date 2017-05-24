В доме похищенного год назад Ибрагимова проходит коллективный молебен

В доме похищенного год назад крымского татарина Эрвина Ибрагимова вечером 24 мая проходит коллективный молебен, или дуа. Десятки людей приехали из разных регионов полуострова для того, чтобы помолиться за возвращение Эрвина Ибрагимова и других похищенных, а также за освобождение незаконно арестованных. Об этом в Фейсбуке написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

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Перед началом дуа к соотечественникам обратился один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров.

В Киеве 24 мая в годовщину похищения крымчанина Эрвина Ибрагимова организация «КрымSOS» проведет акцию возле посольства России в Украине.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.