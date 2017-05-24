В Киеве анонсируют акцию в годовщину похищения крымчанина Эрвина Ибрагимова

В Киеве 24 мая в годовщину похищения крымчанина Эрвина Ибрагимова организация «КрымSOS» проведет акцию возле посольства России в Украине.

Как сообщают активисты в Фейсбуке, во время акции покажут десятиминутный документальный фильм «Год без Эрвина», после чего состоится онлайн-общение с отцом похищенного Умером Ибрагимовым.

В Бахчисарае 24 мая в годовщину похищения крымского татарина Эрвина Ибрагимова возле его дома проведут коллективный молебен, или дуа.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.