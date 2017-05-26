Армения, которая является участником программы ЕС «Восточное партнерство», планирует активизировать диалог с Евросоюзом по визовой либерализации. Переговоры армянского министра иностранных дел Эдварда Налбандяна с руководством ЕС состоялись в Брюсселе на следующий день после публикации официальным журналом ЕС решения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС. Три из шести участников «Восточного партнерства» уже имеют безвизовый режим с Евросоюзом: Молдова, Грузия и Украина, «безвиз» с которой начнет работать 11 июня 2017 года.



1 января 2014 года вступило в действие соглашение между Евросоюзом и Арменией об упрощенном получении виз. И вот уже три года обе стороны работают над его воплощением.



Как сказал, находясь с визитом в Брюсселе, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, сегодня Ереван и Евросоюз хотят начать диалог по визовой либерализации, как об этом было оговорено во время саммита «Восточного партнерства» в Риге два года назад.

Мы ожидаем начала диалога о визовой либерализаци

«Армения и ЕС последние три года активно воплощали Соглашение об упрощенном получении виз и Соглашение о реадмиссии, и мы ожидаем начала диалога о визовой либерализации, как было намечено в Риге», – сказал армянский министр в Брюсселе.

Беларусь и Азербайджан пока активно на официальном уровне не выражают желания получить «безвиз»

Среди стран программы «Восточного партнерства» Молдова первой получила безвизовый режим с ЕС в апреле 2014 года, Грузия – в конце марта нынешнего года, а для Украины «безвиз» начнет работать уже с 11 июня 2017 года. Армения, следовательно, хочет быть следующей, ведь еще два участника программы – Беларусь и Азербайджан – пока активно не выражают такого желания официально.



В середине марта текущего года президент Армении Серж Саргсян назвал ЕС важным партнером его страны. Он также объявил, что переговоры по безвизовым поездкам для граждан Армении, которые являются владельцами биометрических паспортов, в шенгенскую зону ЕС начнутся в ближайшее время.



Как ожидается, вопрос о начале диалога о визовой либерализации будет на повестке дня саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе в конце ноября нынешнего года. Стоит отметить, что граждане стран ЕС ездят без виз в Армению уже на протяжении четырех лет.



Соглашение о партнерстве вместо ассоциации



В марте в Ереване парафировали новое Соглашение о комплексном и углубленном партнерстве между Арменией и ЕС.



Армения и ЕС имеют положительные отношения уже много лет и работали над Соглашением об ассоциации, но в начале сентября 2013 года перед вильнюсским саммитом «Восточного партнерства» Армения отказалась от Соглашения и выбрала Евразийский союз под руководством России.



Следовательно, в настоящее время объединенная Европа и официальный Ереван работают над новым расширенным и углубленным Соглашением о партнерстве, которое, как заметил министр Налбандян, откроет «новую страницу» в отношениях Армения-ЕС.

«Армения, чью независимость, суверенитет и территориальную целостность мы поддерживаем, является очень важным партнером для Европейского союза. Мы вместе обсудили следующие шаги в наших отношениях, на фоне нашей работы над подписанием нового комплексного и углубленного Соглашения о партнерстве, которое уже было парафировано ранее в этом году, в марте, в Ереване», – сказала верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини.





По ее словам, во время визита армянского министра в Брюссель также обсуждалось мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.



«Европейский союз убежден, что статус-кво удержать не удастся и что конфликт требует скорейшего политического урегулирования в соответствии с международными нормами. Европейский союз продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – отметила Могерини.