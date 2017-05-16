«Безвиз» – это еще не повод для празднования, потому что на очереди – поиски способов установления между Украиной и Евросоюзом четырех свобод: свободного движения людей, товаров, услуг и капиталов. Фактически это означало бы членство в ЕС, но к нему Украина будет идти постепенно. Так в Брюсселе заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он получил заверения европейских коллег в продолжении санкций против России и рассказал о содержании следующих переговоров лидеров Украины и Германии.

Конечной целью Украины является достижение с Евросоюзом четырех свобод: свободного передвижения людей, товаров, капиталов и услуг, а также углубление сотрудничества в сфере безопасности, заявляет в Брюсселе глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

«Безвизовый режим – это приятно, но это еще не повод для празднования», – говорит украинский министр иностранных дел.

Безвизовый режим – это приятно, но это еще не повод для празднования

​«Целью Украины должно быть вступление в ЕС и постепенное обретение всех преимуществ четырех свобод. Должен быть четкий согласованный с Евросоюзом план, и мы должны понять, где нам будут помогать. Но логика должна быть амбициозной: четко сказать, что в перспективе мы видим это как амбициозную цель, а сейчас мы должны двигаться дальше», – ответил глава украинского МИД на вопрос Радiо Свобода о том, что теперь, когда безвизовый режим практически достигнут, будет двигать отношения Украины и ЕС.

Климкин добавляет: если цель будет менее амбициозной, то Украину «навсегда ждет только судьба страны-поставщика аграрной продукции и рабочей силы».

Климкин: есть более амбициозная цель – членство в ЕС

Зато в деле сближения с Украиной Евросоюз готов к дальнейшему прогрессу и это, говорит Климкин, подтвердили все европейские министры, с которыми у министра сейчас в Брюсселе были консультации. «Содружество прекрасно понимает, что безвизовый режим и соглашение об ассоциации – это важные достижения, но дальше путь, ведущий нас к более амбициозной цели», – отметил Павел Климкин после встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел ЕС в формате «Группа друзей Украины в ЕС + Украина».

Другая ключевая сфера сотрудничества Украины и ЕС, по мнению главы МИД, – безопасность, ведь европейцы, говорит он, каждый раз обращают внимание на вопросы безопасности отношений между Украиной и НАТО, а также на ее интеграцию с Европейским союзом.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус в своем микроблоге Twitter: «Ситуация остается напряженной, санкции против #Russia должны остаться. Мы должны удвоить нашу поддержку Украине на пути реформ».

Для возвращения безопасности в восточную Украину в Брюсселе министры государств-друзей Украины подтвердили, что санкции в отношении России будут продолжаться. В этом смысле Павел Климкин поделился информацией, о чем будет идти речь на анонсированной накануне встрече президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Первый вопрос – как совместно работать над тем, чтобы заставить Россию выполнить то, что она должна сделать на Донбассе

​«Первый вопрос – как совместно работать над тем, чтобы заставить Россию выполнить то, что она должна сделать на Донбассе, – пояснил дипломат. – Это достижение уровня безопасности, необходимого для возвращения Донбасса к нормальной жизни, и затем начала процесса его реинтеграции. Но это возможно, конечно, когда российские регулярные войска, наемники, оружие выйдут с территории Украины и, конечно, все эти банды, там действующие, будут разоружены, а международное сообщество будет вместе с нами контролировать ситуацию».

Глава украинского дипломатического ведомства отмечает также, что пришло время согласования между Меркель и новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном следующих шагов в «нормандском формате» и координации их действий с партнерами из США.

В течение рабочей поездки в Брюссель глава украинского внешнеполитического ведомства также провел встречи с еврокомиссаром по политике соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем и генеральным секретарем Европейской службы внешней деятельности Хельгой Шмид.