Решение Совета Европейского союза о визовой либерализации для Украинской – это однозначно победа Украины, но также и самого ЕС, который показал, что даже в условиях кризиса и внутренней политической турбулентности способен выполнять взятые на себя обещания.

Это не ЕС разрешил, это мы завоевали

Нравится кому-то это или нет, но за получение желанного «безвиза» надо похвалить украинскую власть. Да, безусловно, «черновик» документа писали мы все вместе на Майдане, но после того настала пора долгой и рутинной кабинетной работы. Украина выполнила поставленные Европейским союзом требования – хоть часто и под давлением, а иногда выполнение ограничивалось только внешней атрибутикой, без наполнения содержанием (например, в формировании антикоррупционной политики).

Это вопрос признания украинцев как себе равных: мы вам доверяем, вы такие же, как и мы. Не хуже

Вспомните всех «экспертов», которые убеждали нас, что никакого «безвиза» никогда не будет. Мол, Европа только заигрывает с нами, хочет поссорить с Россией, ослабить и затем использовать как рынок сбыта и дешевой рабочей силы. Каждый раз, когда ЕС откладывал решение о «безвизе», на телеэкранах и в фейсбуке появлялись десятки «экспертов» в дорогих костюмах, которые твердили только об одном: визы никогда не отменят, денег на поездки у украинцев все равно нет, в случае открытой границы страна опустеет, ибо все выедут.

На самом деле, в визовой либерализации речь идет о вопросе престижа, признания украинцев как себе равных: мы вам доверяем, вы такие же, как и мы. Не хуже. Наша революция была посвящена Достоинству, а достоинство – это и право пересекать границу в случае необходимости, без унизительных допросов и очередей в консульство.

Мы потеряли цель

А теперь о плохом. Нет, не о том, что теперь Брюссель потеряет рычаг влияния на нашу коррумпированную политическую элиту. Самая большая проблема, с которой мы столкнемся после 11 июня, – отсутствие цели. Ведь ЕС не готов к шагам на дальнейшее сближение с Украиной, никто не предлагает нам членства или даже обозримой перспективы интеграции. Получив «безвиз», мы окажемся наедине с собой и со своими политическими лидерами. В этой ситуации неизбежно некоторое разочарование и даже обида: почему дорога для нас закрыта?

И хотя госпожа Могерини оптимистично заявила, что после брекзита ЕС пополнится новыми членами (речь о балканских странах), нам на такое надеяться пока бесполезно. Одно дело – принять в Евросоюз балканское государство с миллионом населения, и совсем другое – 40-миллионную Украину. К этому не готов ни Брюссель, ни Украина (экономически, политически, ментально).

В этой ситуации для украинцев появится сверхтяжелая задача: мобилизовать общественное мнение в поддержку дальнейших реформ уже без внешнего давления и «пряника» в виде «безвиза». Это будет нелегко, особенно учитывая, что наш северный сосед приложит усилия, чтоб разгонять настроение измены и разочарования среди украинцев.

Вперед – малыми шагами

Учитывая все вышесказанное, после получения «безвиза» Украине следует ставить перед собой меньшие, но достижимые цели – те, которые поддержат сами европейцы. Во-первых, расширение экономического сотрудничества, торговых отношений. Не секрет, что жесткий и длинный контроль на границе связан, прежде всего, с массовой контрабандой. Побороть ее можно только путем построения общего рынка, когда цены не будут столь разительно отличаться. По собственному опыту знаю, что балканские страны, которые давно получили «безвиз», уже успели забыть об очередях на границе: если первые несколько недель цель поездки и документы проверяли тщательно, то теперь там можно проехать границу, не выходя из машины.

Украине следует изменить стратегию с тотальной евроинтеграции на тактику пошагового сближения

Во-вторых, с ЕС нужно договариваться об интеграции образовательных систем. Это абсолютно достижимая цель, которая позволит снизить отток мозгов из Украины и даст возможность украинским исследователям участвовать в общеевропейской научно-образовательной жизни. Ведь студент, который проживет в стране ЕС год обучения по обмену, получит не только новые знания и нужные контакты, но и высшую конкурентную квалификацию, которая позволит ему быстрее строить карьеру в Украине. Но главное – эмиграция потеряет для него магический ореол.

Словом, после 11 июня Украине следует изменить стратегию с тотальной евроинтеграции на тактику пошагового сближения. Как в том анекдоте: пока в Брюсселе никто не хочет видеть Украину членом ЕС, в тыл союзника следует интегрироваться короткими, но частыми перебежками. Евроинтегрировать украинские товары и бизнес, студентов и ученых, а там, глядишь, и все государство подтянется.

Андрей Любка, писатель

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода