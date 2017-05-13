«Безвиз» и деоккупация Крыма

Специально для Крым.Реалии

Официальный Киев продолжает настаивать на политико-дипломатических методах освобождения аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса. Руководство Украины полагает, что сближение с Европейским союзом сделает Украину более привлекательной в глазах крымчан и жителей ОРДЛО. Безвизовый режим с ЕС должен стать одним из таких «пряников».

Предоставление Украине безвизового режима с ЕС имеет существенное значение в контексте освобождения Крыма и части Донбасса от российской оккупации. Такое мнение в интервью телеканалу «1+1» высказал президент Украины Петр Порошенко. «Предоставление нам безвизового режима очень важно для политики в сфере деоккупации Крыма и Донбасса. Когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители (оккупированных территорий) будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта», – сказал украинский президент.

Возможность свободно путешествовать по Европе служит дополнительной мотивацией для крымчан

Глава государства назвал «ужасными» условия жизни в захваченных районах Донбасса: «огромный уровень безработицы, остановились все предприятия, уровень социальной защиты нулевой, уровень зарплат ужасный». Теперь в Украине есть возможность получить биометрический паспорт и свободно путешествовать по Европе, что служит дополнительной мотивацией для крымчан и жителей ОРДЛО, полагает президент. «Слушайте, надо возвращаться домой», – добавил Петр Порошенко.

Известно, что крымчане охотно оформляют украинские документы. Жители аннексированного полуострова за 2015-2016 годы оформили более 57 тысяч загранпаспортов на материковой Украине. Как сообщил народный депутат Дмитрий Тымчук, в это число входят переселенцы, из оккупированной территории, но большая часть заявителей – граждане, проживающие в Крыму.

На самом деле, безвизовый режим с Европейским союзом – важный, но далеко не единственный фактор политики Киева в крымском направлении. Во-первых, по разным оценкам, около 70% крымчан никогда не выезжали за пределы полуострова. Некоторые сторонники «Крымнаша» представляли жизнь в других областях Украины и в России только посредством телевизора или рассказов знакомых и родственников. Как следствие, люди до их пор удивляются, почему на них свалились «камни с неба», а не обещанное российское «благосостояние». Хотя российская провинция, мягко говоря, живет небогато.

Сторонники аннексии открыто говорили, что поедут оформлять украинские документы

Даже с учетом того, что далеко не все на полуострове поддержали аннексию, «безвизом» может воспользоваться лишь активная часть крымского общества. Речь идет о представителях бизнеса, творческой интеллигенции, менеджерах компаний. Указанная категория более критично оценивает российские реалии. Убеждать их в том, что после оккупации жизнь стала хуже, нет смысла. Они и так все понимают.

Во-вторых, вместе с российскими порядками на полуостров вернулась ментальность «советского двоемыслия»: на публику говорят одно, в близком кругу высказывают иные соображения, а в реальности думают третье. Еще когда введение безвизового режима с ЕС находилось на стадии разработки, сторонники аннексии в социальных сетях открыто говорили, что они поедут оформлять украинские документы. При этом они высказывались об Украине и украинцах в пренебрежительном тоне. Дескать, воспользуемся услугами украинского государства, оформим документы, съездим в Европу, но все равно будем дальше любить Россию и президента Владимира Путина. Потому что так удобно. Сколько таких «хамелеонов» среди тех 57 тысяч, названных Тымчуком, не известно.

Крым нельзя «вернуть», предложив его жителям «безвиз» с ЕС или повышение уровня жизни

Третье. Крымчане третий год находятся под влиянием тотальной российской пропаганды. Любые изменения в Украине искажаются и подаются исключительно в негативном ключе. Крымские «власти» нередко хвастаются, что крымчане «забыли» об Украине. Но если проанализировать контент местных электронных изданий, то выяснится, что чуть ли не каждый третий текст (новость или статья) касается Украины – прямо или опосредованно. Первые полтора-два года «мусолили» тему войны, падения украинской экономики, «голодных бунтов» и нового майдана, дабы крымчане были благодарны Путину, который их от этого «спас». Теперь пытаются поставить под сомнение любую новость, касающуюся развития украинского общества. Крымчан пытаются убедить, что либерализация визового режима с ЕС – всего лишь «символический акт», который не будет иметь ощутимых последствий для Украины.

Крым нельзя «вернуть», предложив его жителям «безвиз» с ЕС или повышение уровня жизни, потому что полуостров никуда не «уходил». Кремль захватил украинскую территорию силой и хитростью. И чем дольше Москва его удерживает под своим контролем – тем больше вероятность того, что возвращать утраченное придется военными методами.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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