Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции сделал неоднозначное заявление о «безвизе» для крымчан. Он сказал, что в Европу без виз смогут отправиться только переселенцы, а жители Крыма – лишь после деоккупации полуострова. В то же время, в соответствии с украинским законодательством, «безвиз» доступен для всех граждан Украины, независимо от того, где они живут – в Крыму или на материке. Корреспондент Крым.Реалии пытался разобраться в том, что имел ввиду Порошенко, и кто из крымчан сможет свободно въезжать в шенгенскую зону.

Петр Порошенко провел свою большую пресс-конференцию 14 мая. Одной из ее главных тем стало введение безвизового режима со странами Евросоюза. Первый вопрос, прозвучавший на пресс-конференции, касался того, могут ли жители Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса пользоваться «безвизом».

Смогут ли украинцы Донбасса и Крыма воспользоваться преимуществами безвизового режима? Смогут! Когда Крым и Донбасс будут возвращены в Украину

​Президент ответил на него следующим образом: «Смогут ли украинцы Донбасса и Крыма воспользоваться преимуществами безвизового режима? Я искренне верю, что смогут. Смогут! Когда Крым и Донбасс будут возвращены в Украину, и украинский суверенитет будет восстановлен над украинским Крымом и украинским Донбассом».

Следом Порошенко добавил, что «безвиз» будет доступен для переселенцев.

«Этими преимуществами смогут воспользоваться временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры. Мы должны очень ответственно относиться к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть», – заявил Порошенко.

«Не до конца высказал мысль»​

Ответ президента удивил многих, кто знаком с механизмом получения биометрических паспортов для крымчан. Поскольку, в соответствии с законодательством, граждане Украины, зарегистрированные в АРК и Севастополе, получают биопаспорт по точно такой же процедуре, что и все остальные украинцы.

Для того, чтобы оформить этот документ, жителям полуострова можно обратиться в любое отделение миграционной службы, расположенное на материке. Подробней о процедуре получения биопаспорта для крымчан мы недавно писали в материале.

По информации Государственной миграционной службы Украины, в 2016 году биометрические «заграны» получили 18 559 крымчан, в 2017-м (по состоянию на 3 апреля текущего года) – 4 080 граждан, зарегистрированных в АРК и Севастополе. Об этом говорится в ответе на информационный запрос, отправленный корреспондентом Крым.Реалии.

В связи с противоречиями в заявлении Петра Порошенко на пресс-конференции, корреспондент Крым.Реалии обратился в Администрацию президента Украины с просьбой пояснить, что имел в виду глава государства. Там ответили, что, говоря о недоступности «безвиза» для жителей Крыма, Порошенко имел в виду только тех крымчан, которые отказались от украинского гражданства.

Президент имел в виду как раз тех людей, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта фейковых республик, российские паспорта фейкового федерального округа

​«Речь не идет о людях, которые являются гражданами Украины. Речь шла о тех случаях, при которых люди отказались от украинского гражданства, получили российский паспорт. Соответственно, они никак не могли воспользоваться «безвизом». Президент имел в виду как раз тех людей, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта фейковых республик, российские паспорта фейкового федерального округа», – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что президент 14 мая «не до конца высказал мысль» и «нечетко расставил акценты», но разъяснения пресс-службы никак не противоречат тому, что заявлялось на пресс-конференции.

«​Переменчивая»​ миграционная служба

После уточнения пресс-службы президента все вроде бы встало на свои места – администрация Порошенко подтвердила, что, в соответствии с законодательством​, граждане Украины, зарегистрированные на полуострове, могут получить биометрические паспорта и претендовать на «безвиз». Но после пресс-конференции Порошенко свою позицию по этому вопросу внезапно изменила Государственная миграционная служба. Пресс-секретарь ГМС Сергей Гунько не смог четко ответить на вопрос, сумеют ли граждане Украины, проживающие в Крыму, получить биометрический паспорт.

Он сказал, что его коллеги могут «документировать» только тех граждан, которых они могут идентифицировать. А подтвердить подлинность паспортов крымчан сложно, поскольку оригиналы документов остались на полуострове и не доступны ГМС.

У нас возникают серьезные проблемы с идентификацией граждан, которые зарегистрированы в Крыму и ОРДЛО

​«Действительно у нас возникают серьезные проблемы с идентификацией граждан, которые зарегистрированы в Крыму и ОРДЛО. Почему? Потому что мы не имеем доступа к «формам 1». И действительно, пока не вернутся эти территории, мы не получим доступ к «формам 1», мы не сможем идентифицировать. Есть такие проблемы, они существуют, про массовость я не готов вам говорить», – сказал Сергей Гунько.

Примечательно, что до пресс-конференции Порошенко он делал другие заявления. В апреле 2017 года Гунько в комментарии Крым.Реалии говорил, что крымчане получают биометрические паспорта на тех же основаниях, что и граждане Украины, зарегистрированные в других регионах, и им не нужна для этого справка переселенца.

Он, как и сейчас, обращал внимание на то, что крымчан сложнее идентифицировать, чем остальных граждан Украины. Но говорил, что у этой проблемы есть решение, и предлагал жителям полуострова для оформления биопаспорта брать с собой дополнительные документы украинского образца. Ниже мы публикуем видеокомментарий спикера ГМС Украины Сергея Гунько, который был записан в апреле 2017 года.

Отметим, что сейчас на сайте Государственной миграционной службы Украины говорится, что граждане, проживающие в Крыму, могут оформить загранпаспорт в любом отделении ведомства на материке.

«Это противоречит Конституции»

Заявление Порошенко вызвало недоумение у украинских общественников, которые занимаются вопросами выдачи украинских документов крымчанам. Эксперт общественной организации «Европа без границ» Екатерина Кульчицкая подчеркивает: в законодательстве Украины нет упоминания о том, что для оформления загранпаспорта нужна справка переселенца.

От любого жителя, который приехал из Крыма, не будут требовать справку переселенца, чтобы оформить заграничный биометрический паспорт. Он может ее сам подать. Но это не является обязательным

​«От любого жителя, который приехал из Крыма, не будут требовать справку переселенца, чтобы оформить заграничный биометрический паспорт. Он может ее сам подать, если ему захочется. Как я раньше говорила, советуем всем брать с собой побольше документов. То есть, если у него есть такой документ, он может его подать. Но это не является обязательным», – сказала эксперт «Европы без границ».

По словам Кульчицкой, заявление Порошенко на пресс-конференции не соответствует украинскому законодательству. Эксперт сомневается, что слова президента приведут к тому, что в итоге будет принято постановление, которое ограничит возможность крымчан получать биопаспорта. По мнению собеседницы Крым.Реалии, подобное постановление было бы дискриминационным и скомпрометировало бы украинскую власть.

«Это противоречит даже Конституции, в которой говорится о возможностях и свободе передвижения. Это противоречит законам Украины о пересечении границы, о гражданстве. Это куче законов противоречит. Если они примут такое постановление, то с ними будет судиться не одна общественная организация и не один человек», – сказала Кульчицкая.

В то же время эксперт опасается, что противоречивое заявление Порошенко может повлиять на практику выдачи биопаспортов крымчанам, поскольку эти слова были сделаны самым влиятельным человеком в стране. По мнению Екатерины Кульчицкой, риски того, что у жителей полуострова начнутся трудности с оформлением «загранов», существуют, но пока подобных случаев зафиксировано не было.