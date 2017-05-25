1-го июня в Севастополе стартует курортный сезон. Таким образом, через неделю местные пляжи, согласно законодательству и предварительным заявлениям чиновников подконтрольного России правительства города, должны быть официально введены в сезонную эксплуатацию. Готовы ли принимать туристов основные пляжи Севастополя, разбирался корреспондент Крым.Реалии.

Российские власти Севастополя заявляли, что к началу курортного сезона в городе планируют запустить около 40 пляжей. Однако на сегодняшний день, по информации управления МЧС России по городу Севастополю, к запуску в эксплуатацию готов лишь один пляж – «Песочный», который расположен в районе Стрелецкой бухты и Нахимовского училища.

Недоделанное –​ доделают

Как заявили Крым.Реалии в МЧС, состояние пляжа «Песочный» соответствует нормам российского законодательства, соответственно, горожане могут полноценно пользоваться этим местом.

Несмотря на «говорящее» название пляжа, песок на нем привозной, а «аутентичное» побережье покрыто достаточно крупными камнями. Площадь пляжа небольшая, часть песочного покрытия занимают батуты и нестационарные объекты, где осуществляется торговля.

На пляже расположен спасательный пост, из необходимого по российскому законодательству оборудования на сегодняшний день установлены лишь несколько раздевалок и стационарный санузел.

«Пляж «Песочный» изначально считался детским пляжем, – говорит глава Общественного экологического совета Севастополя Маргарита Литвиненко. – Это единственный пляж, который по нормативам более-менее соответствует параметрам детского. Там пологий спуск в воду и песочное покрытие побережья. Тем не менее, со временем, вследствие регулярного нарушения экологических норм при строительстве, песочное покрытие пострадало и теперь песок приходится туда завозить».

По словам Литвиненко, песок на севастопольских пляжах долго не задерживается, поскольку минимальное волнение моря вымывает его и на берегу остаются лишь гладкие каменные глыбы.

Песочное покрытие пляжа теперь всегда будет искусственное, изменить это уже вряд ли удастся

​«Первый ущерб Песочной бухте был причинен еще во время строительства мола – створок в Севастопольскую бухту. Потом при строительстве санатория «Строитель» свозилось большое количество камней, с водой переносимых на Песочный пляж, и так далее. В результате этого экологический баланс был нарушен и песочное покрытие пляжа теперь всегда будет искусственное, изменить это уже вряд ли удастся», – добавляет Литвиненко.

Одной из существенных проблем пляжа является и маленькое «зеркало воды» – территория, где разрешено купаться. В пик курортного сезона количество людей на ней существенно превышает допустимые нормативы, в результате санитарные нормы, применяемые к уровню чистоты воды, регулярно нарушаются. Кроме того, тент, который должен создавать тенистую территорию пляжа, еще не достроен.

Сразу бросается в глаза наличие на таком крошечном участке большого количества нестационарных торговых объектов. Это, разумеется, незаконно, но из года в год меньше этих объектов не становится

​«Что касается непосредственно территории пляжа, то сразу бросается в глаза наличие на таком крошечном участке большого количества нестационарных торговых объектов, – продолжает эколог. – Это, разумеется, незаконно, но из года в год меньше этих объектов не становится. Что касается тента, то тут нужно будет смотреть, чем они его покроют. Потому что в законе требования касаются не только наличия самой тени, но и хорошего проветривания этой территории. Представьте, если это будет искусственным покрытием, то оно спровоцирует духоту, и лежать под этим тентом будет невозможно».

Литвиненко подчеркнула, что одним из основных требований, которое должны предъявлять спасатели к пляжам и их оборудованию, является наличие свободного и бесплатного доступа к пресной воде.

«На «Песочном» убрали старые душевые кабины, но новые пока так и не поставили. Будут они или нет – я не знаю. Фонтанчиков с пресной водой тоже нет. А это одно из главных требований МЧС, относительно безопасности пляжа», – подытожила Литвиненко.

В то же время представитель администрации пляжа заявил корреспонденту Крым.Реалии, что все необходимое оборудование будет установлено до 1-го июня.

Могу сказать, что до 1-го числа все, что требуется по закону, будет доделано

​«Вы же видите, какая погода в последние дни. Дожди и грозы. Это затрудняет работу, но я могу сказать, что до 1-го числа все, что требуется по закону, будет доделано. Это и питьевая вода, и душевые (кабинки – КР), и песок еще завезут, и даже пандус для инвалидов будет сделан, не сомневайтесь», – заявил представитель администрации.

Комфорт за деньги и «​гетто»​ для местных

Следует отметить, что рядом с пляжем «Песочный» находится санаторий «Песочная бухта», который де-факто распоряжается большим отрезком береговой линии. Согласно статье 6 Водного кодекса России, в правовом поле которой на данный момент живет полуостров, граждане имеют право беспрепятственного доступа к водным ресурсам, преграждать путь к ним юридические лица не имеют права.

Однако жители Севастополя регулярно жалуются на то, что на условном КПП санатория требуют деньги за посещение пляжа. В пик прошлогоднего сезона цена за посещение достигала 250 рублей с человека.

«После прошлого объезда я обратился в прокуратуру, в следственные органы, и после этого представители «Песочной бухты» ко мне приходили. Им удалось оформить лицензию на организацию лечебного пляжа, и это позволяет держать его территорию закрытой. Думаю, что платный вход будет, а вот бесплатный – нет», – сообщил севастопольскому информационному ресурсу «ForPost» подконтрольный России вице-губернатор города Владимир Базаров.

Корреспонденту Крым.Реалии представители санатория сказали, что деньги берутся лишь за посещение парка, который разбит на территории санатория. Ситуацию с «лечебным пляжем» в учреждении комментировать отказались.

Российский политик и общественный активист, руководитель организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук считает действия санатория незаконными.

Человек, заплатив 1000 рублей за семью, может попасть на облагороженный чистый пляж, а рядом через низкий забор виден городской пляж, где ничего не убирается

​«Территория пляжа, насколько мне известно, находится в аренде у санатория. И вроде как юридически они имеют на это право. Но тут актуальная фраза: «По закону – как положено, а по факту – демагогия». Потому что тот доступ, со стороны сквера Ахматовой, о котором они прошлым летом говорили, закрыт», – заявил Гарначук.

Российский активист добавил, что «благодаря» таким ситуациям, как в Песочной бухте, Севастополь рискует повторить судьбу некоторых стран, где комфортные условия отдыха соблюдаются лишь в отношении приезжих туристов.

«Это, знаете, как в бедных странах, где основной доход приходится на туризм: для иностранцев с деньгами созданы все условия, а вокруг – нищета и своеобразное «гетто» для местных. Так и здесь получается. Человек, заплатив 1000 рублей за семью, может попасть на облагороженный чистый пляж, а рядом через низкий забор виден городской пляж, где ничего не убирается, где грязные туалеты, грязная вода, а дети купаются в считанных сантиметрах друг от друга, потому что места не хватает», – добавил Гарначук.