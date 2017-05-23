В Крыму чиновники начали взимать штрафы за парковку возле пляжей, подъезды к которым не оснащены твердым покрытием. В Госинспекции крымского отдела Азово-Черноморского управления Росрыболовства поясняют, что таким образом, выполняются требования Водного кодекса России. Однако в крымских реалиях такие меры грозят тем, что большинство самых живописных мест полуострова могут стать недоступными крымчанам и туристам, поскольку подъезды к ним тоже не оборудованы.



Первые сообщения о штрафах за парковки у пляжей поступили из Керчи. Местные СМИ сообщают о фактах составления админпротоколов за подъезды к морю на автомобилях. Не отрицают этого и в Госинспекции крымского отдела Азово-Черноморского управления Росрыболовства, чьи инспекторы и выписывают штрафы. В ведомстве ссылаются на нормы Водного кодекса Украины, которым определено понятие «водоохранной зоны» и требования по ее защите.

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«Приезжайте, отдыхайте, размещайтесь и паркуйтесь», но...

Согласно Водному кодексу России, ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров. На этой территории устанавливается специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Частью 15 статьи 65 Водного кодекса «запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специального транспорта), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».

Все, прибывающие на отдых, на берег моря, имеют привычку подъезжать как можно ближе к водоемам на своем автомобиле

В Госинспекции крымского отдела Азово-Черноморского управления Росрыболовства отмечают, что эта норма в Крыму систематически нарушается. «Все, прибывающие на отдых, на берег моря, имеют привычку подъезжать как можно ближе к водоемам на своем автомобиле и несмотря на систематическую работу по профилактике и предупреждениям выявления административных правонарушений, связанных с нарушением пункта 4, части 15 статьи 65 Водного кодекса России, факты подобных нарушений все еще продолжают иметь место», – утверждают в ведомстве.

По данным Госинспекции, для физических лиц предусмотрен штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 8 до 20 тысяч рублей, а для предприятий – от 200 до 400 тысяч рублей.

Запрет не говорит о том, что нельзя парковаться или нельзя двигаться. Запрет относится только к дорогам и стоянкам, которые не оборудованы твердым покрытием

После того, как крымские СМИ сообщили, что на полуострове запрещают стоянки автомобилей у пляжей, свои разъяснения обнародовали чиновники Минэкологии и природных ресурсов подконтрольного России правительства Крыма.

«Запрет не говорит о том, что нельзя парковаться или нельзя двигаться. Запрет относится только к дорогам и стоянкам, которые не оборудованы твердым покрытием. На самом деле запрета нет, и мы приглашаем всех в гости в Крым. Приезжайте, отдыхайте, размещайтесь и паркуйтесь там, где это будет наименее негативно влиять на окружающую среду», – утверждает заместитель министра Ольга Славгородская.

Она также сообщила, что властям приморских регионов уже даны распоряжения оборудовать стоянки и подъездные пути к пляжам в ближайшее время. Каким образом будут проводиться эти работы в разгар курортного сезона, чиновники не уточняют.

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Пляжный вопрос

Таким образом, пока проблема с оборудованием подъездов к пляжам не решена, большинство из них могут стать недоступными для крымчан и отдыхающих в нынешнем сезоне. К примеру, в Керчи оборудованы всего два городских пляжа, остальные – «дикие». Как быть с другими многочисленными «дикими» пляжами полуострова, тоже вопрос. Асфальтирование подъездов к ним может привести к негативным последствиям для местной природы, к которой стремятся любители «дикого» отдыха.

Проблематичным в связи с нормами Водного кодекса России становится доступ к пляжам живописных крымских бухт и мысов, известных своей первозданной природой

К примеру, Керченский полуостров славится своими «дикими» Генеральскими пляжами, пляжами в Юркино, Новоотрадном, Золотом, Курортном и других приморских регионах. Там нет твердого покрытия, а добираться к ним пешком слишком далеко и не комфортно под жарким крымским солнцем.

Проблематичным в связи с нормами Водного кодекса России становится доступ к пляжам живописных крымских бухт и мысов, известных своей первозданной природой. Среди таковых, например, Тихая и Лисья бухты, пляжи Тарханкутского полуострова, побережья вдоль Западного и Восточного Крыма.



«Проблема неразрешима»

Законы нужно применять в соответствии с ситуацией и здравым смыслом, а не просто потому что так написано

Глава общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов называет ограничения для подъездов к крымским пляжам своеволием местных чиновников.

«Доступ закрывать нельзя, потому что это места отдыха крымчан, которые с детства там отдыхают, и места привлечения туристов. Норма о том, что в 500 метрах от моря ставить машину нельзя, нереализуема в принципе. Потому что вдоль побережья, как правило, узкие дороги и маленькие подъезды к пляжам. Законы нужно применять в соответствии с ситуацией и здравым смыслом, а не просто потому что так написано. А здесь схема проста: местный чиновник берет закон и использует его как оружие в собственных интересах», – говорит он.

Неразрешимым считает этот вопрос и крымский эколог Маргарита Литвиненко. По ее словам, скопление автомобилей у водных объектов действительно может негативно отразиться на экологической обстановке, поскольку таким образом, повышается антропогенная нагрузка и от автомобильных шин разрушается грунт. Однако, по ее словам, в Крыму до сих пор практически нет специальных оборудованных площадок, где люди могли бы оставлять свои автомобили и добираться до моря пешком.

Вопрос неразрешим. Либо нужно вообще запретить людям подъезжать к побережью, либо оборудовать специальные стоянки рядом с пляжами

«Этот вопрос (ограничения подъездов к пляжам – КР) просто неразрешим. Потому что либо нужно вообще запретить людям подъезжать к побережью, либо оборудовать специальные стоянки рядом с пляжами. Потому что к некоторым местам и вовсе не подъехать без автомобиля. В нынешней ситуации люди будут продолжать ездить к пляжам на автомобилях и прятать их, а чиновники будут стараться этот автомобиль зацапать и штраф выписать. Такая игра в прятки начнется. Это просто цирк имени Советского союза», – утверждает эколог.

По мнению экспертов, история с ограничением доступа к крымским пляжам негативно отразится на курортном сезоне в Крыму. В то время, как исполнение норм Водного кодекса России на практике может оказаться просто поводом для сбора штрафов и наполнения бюджета за счет отдыхающих у моря.